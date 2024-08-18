2024-08-18 13:43:47 Hafif ticari araç bariyere çarpıp su kanalına girdi
Karabük'te hafif ticari aracın bariyere çarpıp su kanalına düşmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza Eskipazar - Karabük kara yolu Hamzalar mevkiinde meydana geldi. Zekai Yıldırım (58) idaresindeki 34 ZC 4619 plakalı hafif ticari araç Karabük istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp su kanalına girdi. Kazada yolcu olarak bulunan Talha Berk Küçük (9) olay yerinde hayatını kaybederken Nagihan Küçük (34) ve T.M.K. (7) yaralandı.