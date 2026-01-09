Hadi Oradan! Türk–Kürt Kardeşliğini dinamitleyen bu dile millet prim vermeyecek...

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, DEM Parti milletvekillerinin Meclis’te Halep’te terör örgütü SDG/YPG’ye yönelik operasyona tepki göstererek gerçekleştirdiği protestoya sert sözlerle karşılık verdi. Yazıcı, “Türk ve Kürt kardeşliğinin arasına fitne sokmak isteyen, İslam’ın sancaktarlığını yapmış Türk milletini Kürt kardeşlerinden ayırma senaryoları kuran bu dili reddediyoruz. Hadi oradan!” ifadelerini kullandı. Yazıcı açıklamasında DEM Parti’nin Kürtlerin temsilcisi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin asli unsurudur, bu milletin onurudur ve büyük çoğunluğu sağlam Müslüman’dır. Bu aziz milleti birbirinden koparmak isteyen kim varsa bilsin ki; ne Türkleri Kürtleştirme masallarıyla ne de her lehçeye bir devlet kurdurma hevesleriyle başarıya ulaşamayacak. Antropolojik kisve altında milleti parçalayan bu aklı size kim öğretti? Hanif Türk milletinden kendinizi ayrı hissettiren, kavmiyetçiliği kutsayan, bedevileştiren bu söylemi kim zihninize yerleştirdi?”