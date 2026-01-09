  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Hadi Oradan! Türk–Kürt Kardeşliğini dinamitleyen bu dile millet prim vermeyecek...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hadi Oradan! Türk–Kürt Kardeşliğini dinamitleyen bu dile millet prim vermeyecek...

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, DEM Parti milletvekillerinin Meclis’te Halep’te terör örgütü SDG/YPG’ye yönelik operasyona tepki göstererek gerçekleştirdiği protestoya sert sözlerle karşılık verdi. Yazıcı, “Türk ve Kürt kardeşliğinin arasına fitne sokmak isteyen, İslam’ın sancaktarlığını yapmış Türk milletini Kürt kardeşlerinden ayırma senaryoları kuran bu dili reddediyoruz. Hadi oradan!” ifadelerini kullandı. Yazıcı açıklamasında DEM Parti’nin Kürtlerin temsilcisi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin asli unsurudur, bu milletin onurudur ve büyük çoğunluğu sağlam Müslüman’dır. Bu aziz milleti birbirinden koparmak isteyen kim varsa bilsin ki; ne Türkleri Kürtleştirme masallarıyla ne de her lehçeye bir devlet kurdurma hevesleriyle başarıya ulaşamayacak. Antropolojik kisve altında milleti parçalayan bu aklı size kim öğretti? Hanif Türk milletinden kendinizi ayrı hissettiren, kavmiyetçiliği kutsayan, bedevileştiren bu söylemi kim zihninize yerleştirdi?”

1
#1
Foto - Hadi Oradan! Türk–Kürt Kardeşliğini dinamitleyen bu dile millet prim vermeyecek...

Açıklamada, Sırrı Sakık’ın sözlerine de tepki gösterildi: “DEM milletvekili Sırrı Sakık çıkıp, ulusalcısı, muhafazakârı, İslamcısı, milliyetçisi ‘zil takıp oynuyor’ demagojisiyle konuşuyor. Dün de bugün de bu milletin derdi ‘Kürtler katledilsin’ olmadı, olmayacak. Sizi IŞİD çizgisine sürükleyen bu kin nedir? Kendi kardeşine düşmanlık üzerinden siyaset üretmekten bıkmadınız mı? Boş hayallerle dolaşmayı bırakın.”

#2
Foto - Hadi Oradan! Türk–Kürt Kardeşliğini dinamitleyen bu dile millet prim vermeyecek...

Yazıcı, Suriye’nin bütünlüğüne yönelik vurguyu da öne çıkardı: “Suriye’nin parçalanması için İsrail’e hizmet eden projelere omuz vermiş terör yapılarına karşı Suriye devletinin ülke bütünlüğünü koruma çabası sizi neden rahatsız ediyor? YPG/SDG gibi yapılar, bu coğrafyanın değil; bu coğrafyayı parçalamak isteyen küresel aklın taşeronlarıdır. Siyonist İsrail’e yaslanarak bu milletten intikam almak gibi bir hevesiniz varsa, tarih size defalarca gösterdi: Taşnakçı çeteler nasıl kendi halkını felakete sürüklediyse, siz de aynı hatanın peşindesiniz.”

#3
Foto - Hadi Oradan! Türk–Kürt Kardeşliğini dinamitleyen bu dile millet prim vermeyecek...

DEM Parti’nin Meclis’te yaptığı protestoya sert çıkan Yazıcı, şu ifadelere yer verdi: “Terörsüz Türkiye hayalini, Türkiye’nin kendi eliyle kendini parçalatması sanan bir akıl var karşımızda. Ankara’da oturup milletvekili maaşı alacaksınız, devletin imkânlarından faydalanacaksınız, çocuklarınız yurt dışında gezecek; sonra da masum Kürt gençlerinin dağa sürülmesi üzerinden siyaset yapacaksınız öyle mi? Hadi oradan! Bu millete parmak sallayamazsınız.”

#4
Foto - Hadi Oradan! Türk–Kürt Kardeşliğini dinamitleyen bu dile millet prim vermeyecek...

Turgay Yazıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı; “Türk ve Kürt kardeşliği bu toprakların harcıdır. Bu harcı bozmak isteyen hiçbir proje başarılı olamadı, olamayacak. DEM Parti’nin dili bu kardeşliğe dinamit koyan bir dildir. Biz Kürt kardeşlerimizle omuz omuza, aynı kıbleye dönerek, aynı vatanı savunarak yürümeye devam edeceğiz. Siyonist akılla yol yürüyenlerle değil.”

Yorumlar

Giresunlu Öğretmen

Kızmayın herkes kendilerine verilen görevi yapıyor,biz ne yapıyoruz peki, toplum ne yapıyor,bu torbacılar, uyuşturucu baronları, Sagcı muhafazakâr görünüp grup seks yapanlar ve kokain uyuşturucu kullananlar ne yapıyor kime hizmet ediyorlar
