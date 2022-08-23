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Teknoloji-Bilişim
15
Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

2022-08-23 20:00:25
Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Kripto para borsası Binance için yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit edildi.

#1
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Kripto para borsası Binance, bilgisayar korsanlarının yeni oyununa dikkat çekiyor.

#2
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Binance CCO’su Patrick Hillmann tarafından AI Hologram (yapay zeka hologram) olarak adlandırılan yöntem, kripto para yöneticilerini hedef alıyor.

#3
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

İddiaya göre hackerlar, deepfake sayesinde istediği kişiyle Binance yöneticisi gibi görüşüyor.

#4
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Deepfake kullanarak Binance listeleme dolandırıcılığı Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, belirli dönemlerde altcoinleri listeliyor.

#5
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Bunun için kripto para birimlerini inceleyen ve proje yöneticileriyle görüşen şirket, toplantıların tehlikede olduğunu düşünüyor.

#6
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Binance CCO’su Patrick Hillmann’ın açıklamasına göre bilgisayar korsanları, yapay zeka ve hologram yardımıyla toplantıya Binance yetkilisi gibi katılıyor.

#7
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Kripto para birimi projelerinin temsilcileri ile görüşerek, projeyi borsaya eklemek istediklerini iddia ediyor.

#8
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Deepfake kullanarak Binance yetkilisi gibi davranan hackerlar, kripto para projelerinden belirli bir fon istiyor. Bu fonlama karşılığında kripto paranın Binance’te listeleneceğini söylüyor.

#9
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Ancak Hillmann, listeleme sürecinin bir parçası olarak çevrim içi toplantı yapmadıklarını söyledi.

#10
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Binance CCO’su Patrick Hillmann, listeleme sürecinin üçüncü taraf görüşmeleri içermediğine de dikkat çekti.

#11
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Herhangi bir kripto paranın listelenme teklifini ise başvuru sayfasından aldıklarını dile getirdi.

#12
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Ayrıca şirket, kripto paralara listeleme ücreti uygulamıyor.

#13
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Hillmann, şimdiye kadar hangi kripto para birimi projelerinin hedeflendiği bilmediğini söyledi.

#14
Foto - Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık! Binance uyarda bulundu

Ayrıca iddia edilen listeleme hizmetleri için kripto para projelerinden ne kadar ödeme alındığı da belirsiz.

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