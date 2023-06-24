Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Yaşlı ve engellilere ulaşım desteği! Harameyn İşleri Genel Başkanlığı yaşlı ve engellilere hizmet verebilmek için 24 saat çalışan 9 bin aracı hizmete aldı. "Nakul" adlı uygulama üzerinden kayıt ve araçlar için rezervasyon yapılıyor. Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, hacı adayları için navigasyon uygulaması, dua uygulaması ve Kur'an-ı Kerim uygulaması dahil 14'ten fazla elektronik hizmet hazırladı. Başta Zemzem olmak üzere su hizmetlerinin yerlerinin bilinmesine imkan sağlayan uygulama, Arapça, İngilizce, Fransızca, Endonezce, Farsça, Türkçe, Urduca kullanılıyor. Harameyn İşleri Genel Başkanlığına bağlı Teknik İşler ve Dijital Dönüşüm Ajansı da 19 Haziran'da tanıtımı yapılan Dijital Hac Paketi'ni duyurdu. Dijital Hac Paketi, fetva hizmetleri, rehberlik, öneri ve talimatların yanı sıra birçok uygulamayı tek bir platform altında sunuyor. Zemzem dağıtımı! Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı ayrıca Harameyn'de toplamda 40 milyon litre Zemzem suyu dağıtmayı amaçladığını açıkladı. Zemzem dağıtımı Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de, 30 binden fazla dağıtım noktasından yapılıyor. Bu kapsamda günde yaklaşık iki milyon şişe Zemzem suyu dağıtılıyor. Hacı adayları, Suudi Arabistan'da uygulanan özel karşılama programlarıyla sıcak bir şekilde karşılanıyor. Harameyn İşleri Başkanlığına bağlı merkezlerde görev yapanlar, hacı adaylarının bilinçli bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için de "bilinçlendirme çalışmaları" yürütüyor.