Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Hac mevsimine hazırlık planı! Sudeysi, 1 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu hac mevsiminin Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Genel Başkanlığı tarihinin en büyük harekat planına tanık oluyor." dedi. Kabe İmamı Sudeysi, bu planın "tam bir yıllık hazırlık, planlama ve özenli çalışmaların sonucu" olduğunu vurguladı. Harameyn İşleri Genel Başkanlığı tarihindeki en büyük kadronun göreve hazırlandığını aktaran Sudeysi, 4 ana vardiya ile çalışacak işçi sayısının 14 bine ulaştığını kaydetti. Sudeysi, Harameyn için 51 alanda 5 binden fazla gönüllüye de fırsat tanındığını sözlerine ekledi. Yabancı dil hizmeti! Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, Mescid-i Haram'da 49, Mescid-i Nebevi'de ise 23 danışma noktası üzerinden 51 dilde çeviri ve yönlendirme hizmeti veriyor. Bu bağlamda İrşat İşleri Dairesi, söz konusu noktalara hacı adayları için Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça, Türkçe, Malayca, Urduca, Çince, Bengalce ve Hausa dilleri olmak üzere 11 dille desteklenen rehber robotlar yerleştirdi. "Mekke Yolu" Projesi! Hacı adaylarının işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan "Mekke Yolu", hacı adaylarının vizelerinin elektronik ortamda verilmesinden başlayarak, belirlenen yollardan ikametgahlarına teslim edilmesinin kısa sürede gerçekleşmesine imkan tanıyan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı girişimlerinden biri. Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas ve Bangladeş'te 5 yıldır uygulanan bu proje, bu yıl ilk kez hayata geçirildi; Türk ve Fildişi Sahili hacı adayları tarafından da beğeniyle karşılandı.