  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Neredeyse hiç kimse bilmiyor! Yol kenarındaki küçük beyaz tabelalar bakın ne işe yarıyormuş

SGK'dan çift maaş alabilirsiniz! Dilekçenizi hemen hazırlayın! İşte şartlar

Kimlik numaranızı ezberleme şekliniz zekanızı ele veriyor! Böyle ezberliyorsanız IQ'nuz çok yüksek

TSK'nın yeni 'GÖZDE'si! İşte dünyayı sallayan sistem

Emekli maaşlarında rakamlar netleşti! Büyük müjde! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak

Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Balıkesir’de amatörler korosu izleyenleri coşturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi vermişti! Ücretsiz internet için bakın hangi şartlar var

Türkiye’de en çok satılan ikinci el otomobiller belli oldu
Aktüel
11
Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

2023-06-24 14:42:43
Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Suudi Arabistan'ın dünyaca ünlü havayolu şirketleri olan Flynas ile Flyadeal, Antalya uçuşlarına başlama kararı aldı. Suudi Arabistan Genel İstatistik kurumu çarpıcı verileri yayınladı. Türkler akın akın Arabistan'a gidiyor. İşte Hac mevsimine hazırlık planı: "Mekke Yolu" Projesi, Yabancı dil hizmeti detayları...

#1
Foto - Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Suudi Arabistan, İslam dininin beş şartından biri olan Hacı olma görevini yerine getirmek isteyenler Arabistana akın ederken Suudiler milyonlarca para kazanıyor. Öte yandan Suudi Arabistan tüm dünyada etkili olan Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı dönemlerde sınırlı imkânlarla gerçekleşen hac ibadeti için bu yıl 2 milyondan fazla kişinin ağırlanacağı büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

#2
Foto - Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu verilerine göre 1968-2022 yılları arasında Hacı olmak için 95 milyon kişi Suudi Arabistan’a geldi. Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SAP’ta yer alan haberde küresel salgın (Pandemi) nedeniyle durdurulan hac ziyaretlerinin yeniden başladığı, bu yıl dünyanın çeşitli ülkelerindeki Müslüman nüfustan 2.4 milyon kişinin Hacı olmak için Suudi Arabistan’a geldiği belirtiliyor.

#3
Foto - Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Haberde 2030 vizyonu kapsamında Mescid-i Haram’da yapılan genişletme çalışmaları kapsamında hacı sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

#4
Foto - Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Türkiye’den 84 bin kişi Hac’a gitti! Hacı olmak için Türkiye’den de bu yıl 88.430 kişi Suudi Arabistan’a gitti.

#5
Foto - Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla Hacı olmak Türkiye'den Suudi Arabistan’a İlk kafile 30 Mayıs'ta yola çıkmıştı.

#6
Foto - Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Suudi Arabistan Kovid-19 kısıtlamalarının ardından hac mevsimi için hazır! Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi, yeni hac mevsiminin "istisnai ve güvenli" olması için çalıştıklarını söylerken, bu kapsamda bazı hazırlıklar da öne çıkıyor. Bu hac mevsiminde dijital girişimler, uygulamalar, çadır kent ve benzeri görülmemiş sayıda görevli ve gönüllünün hac için görevlendirilmesi dikkati çekiyor.

#7
Foto - Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Hacıların tam kapasite dönüşü! Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia 9 Ocak'ta da hacıların sayısının 2020'de yayılan Kovid-19 öncesindeki haline döneceğini söylemişti. Rabia, 19 Haziran'da ise 160 ülkeden iki milyondan fazla hacı adayının gelişini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Salgın hastalık nedeniyle olağanüstü hac mevsimlerine tanıklık eden Suudi Arabistan, Kovid-19 salgınından bu yana hac yapmasına izin verilenlerin sayısına ve yaşlarına kısıtlamalar getirdi. Geçen yıl hacı sayısı, hedeflenen sayının altında kalarak 779 bin 919'u yurt dışından olmak üzere 899 bin 353'te kaldı. 2021 yılı hac mevsiminde ise salgının patlak vermesi nedeniyle sıkı sağlık kontrolleri altında Suudi Arabistan'ın içinden sadece 60 bin kişinin katılımına izin verildi. 2019'da dünyanın her yerinden yaklaşık 2,5 milyon hacının geldiği Suudi Arabistan'da 2020'de hacı sayısı ülke içerisinde yaklaşık 10 bin ile sınırlı kaldı.

#8
Foto - Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Hac mevsimine hazırlık planı! Sudeysi, 1 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu hac mevsiminin Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Genel Başkanlığı tarihinin en büyük harekat planına tanık oluyor." dedi. Kabe İmamı Sudeysi, bu planın "tam bir yıllık hazırlık, planlama ve özenli çalışmaların sonucu" olduğunu vurguladı. Harameyn İşleri Genel Başkanlığı tarihindeki en büyük kadronun göreve hazırlandığını aktaran Sudeysi, 4 ana vardiya ile çalışacak işçi sayısının 14 bine ulaştığını kaydetti. Sudeysi, Harameyn için 51 alanda 5 binden fazla gönüllüye de fırsat tanındığını sözlerine ekledi. Yabancı dil hizmeti! Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, Mescid-i Haram'da 49, Mescid-i Nebevi​​​​​​​'de ise 23 danışma noktası üzerinden 51 dilde çeviri ve yönlendirme hizmeti veriyor. Bu bağlamda İrşat İşleri Dairesi, söz konusu noktalara hacı adayları için Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça, Türkçe, Malayca, Urduca, Çince, Bengalce ve Hausa dilleri olmak üzere 11 dille desteklenen rehber robotlar yerleştirdi. "Mekke Yolu" Projesi! Hacı adaylarının işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan "Mekke Yolu", hacı adaylarının vizelerinin elektronik ortamda verilmesinden başlayarak, belirlenen yollardan ikametgahlarına teslim edilmesinin kısa sürede gerçekleşmesine imkan tanıyan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı girişimlerinden biri. Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas ve Bangladeş'te 5 yıldır uygulanan bu proje, bu yıl ilk kez hayata geçirildi; Türk ve Fildişi Sahili hacı adayları tarafından da beğeniyle karşılandı.

#9
Foto - Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Dünyanın en büyük çadırları Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, ülkesinin başta Mina olmak üzere tüm hac mekanlarında gelişmiş sağlık, güvenlik ve kamu hizmetleri sisteminden yaralandığını aktardı. Hacı adayları için "dünyanın en büyük çadır kenti" olarak bilinen Mina'da kurulan konaklama alanı, yaklaşık 2 milyon 192 bin metrekare alana kurulu. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Temmuz 2022'de yayımladığı haberde, Mina çadırlarının "yüksek sıcaklığa ve tutuşmaya dayanıklı bir malzeme ile kaplanmış cam kumaşlardan yapılmış gelişmiş çadırlar" olduğu aktarılmıştı. Çevre dostu hac! Rabia ayrıca kutsal yerlerin bitki örtüsünün yeşillenmesi için girişimde bulunduklarını ve hacılar için hava kalitesinin iyileştirilmesi çerçevesinde ibadet bölgelerinde 130 bin ağaç dikildiğini ifade etti. Hacı adaylarının hizmetinde çevre dostu 17 elektrikli trenin hizmete girdiğini söyleyen Rabia, saatte 72 bin kişinin taşınmasının planlandığı trenlerin yanı sıra 72 bin otobüsün de hizmet verdiğini belirtti.

#10
Foto - Hacı olmak için 54 yılda 99 milyon, bu yıl 2.4, Türkiye’den 88 bin kişi Suudi Arabistan’a gitti diyerek duyurdular

Yaşlı ve engellilere ulaşım desteği! Harameyn İşleri Genel Başkanlığı yaşlı ve engellilere hizmet verebilmek için 24 saat çalışan 9 bin aracı hizmete aldı. "Nakul" adlı uygulama üzerinden kayıt ve araçlar için rezervasyon yapılıyor. Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, hacı adayları için navigasyon uygulaması, dua uygulaması ve Kur'an-ı Kerim uygulaması dahil 14'ten fazla elektronik hizmet hazırladı. Başta Zemzem olmak üzere su hizmetlerinin yerlerinin bilinmesine imkan sağlayan uygulama, Arapça, İngilizce, Fransızca, Endonezce, Farsça, Türkçe, Urduca kullanılıyor. Harameyn İşleri Genel Başkanlığına bağlı Teknik İşler ve Dijital Dönüşüm Ajansı da 19 Haziran'da tanıtımı yapılan Dijital Hac Paketi'ni duyurdu. Dijital Hac Paketi, fetva hizmetleri, rehberlik, öneri ve talimatların yanı sıra birçok uygulamayı tek bir platform altında sunuyor. Zemzem dağıtımı! Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı ayrıca Harameyn'de toplamda 40 milyon litre Zemzem suyu dağıtmayı amaçladığını açıkladı. Zemzem dağıtımı Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de, 30 binden fazla dağıtım noktasından yapılıyor. Bu kapsamda günde yaklaşık iki milyon şişe Zemzem suyu dağıtılıyor. Hacı adayları, Suudi Arabistan'da uygulanan özel karşılama programlarıyla sıcak bir şekilde karşılanıyor. Harameyn İşleri Başkanlığına bağlı merkezlerde görev yapanlar, hacı adaylarının bilinçli bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için de "bilinçlendirme çalışmaları" yürütüyor.

Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi
Ekonomi

Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 azalarak 5 milyar 320 milyon 345 bin dolara g..
Japonya'da skandal patlak verdi! Engelli bireylere topluca bunu yapmışlar
Dünya

Japonya'da skandal patlak verdi! Engelli bireylere topluca bunu yapmışlar

Japonya'da 1948 yılında kabul edilen ve 1996'da kaldırılan Öjenik Koruma Kanunu kapsamında 25 bin engellinin kısırlaştırıldığı ortaya çıktı...
Emekli maaşı ne kadar olacak? Ünlü ekonomist rakamı böyle açıkladı!
Gündem

Emekli maaşı ne kadar olacak? Ünlü ekonomist rakamı böyle açıkladı!

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, "emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?" sorusuna cevap verdi.
Mustafa Boydak İstanbul'da yakalandı
Gündem

Mustafa Boydak İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul'da yakalanan Boydak Holding'in eski yönetic..
Rusya’da Wagner darbesi ile ilgili Vatan Partisi'nden çağrı geldi
Gündem

Rusya’da Wagner darbesi ile ilgili Vatan Partisi'nden çağrı geldi

Rusya Federasyonu ve özel askeri şirket Wagner arasında çıkan krize ilişkin Vatan Partisi'nden açıklama geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Ya..
Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı
Dünya

Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı

Rus komutanlar, Rus güvenlik şirketi Wagner'e "durma" çağrısında bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23