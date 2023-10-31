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Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

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Sağlık
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Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

2023-10-31 17:31:46
Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Kelime anlamı Arapça “kan çekme” anlamında kullanılan hacamat Orta Doğu, Asya, Afrika gibi birçok kültürde tarihlerden beri uygulanagelen ve şifalı olduğuna inanılan bir tedavi yöntemidir.

#1
Foto - Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Uzman fizyoterapistlerce uygulanması gereken hacamat genelde hastane veya klinik statüsüne sahip olmayan alternatif tıp uygulama merkezlerinde de uygulanabilmektedir. Ancak hastane ve kliniklerde bilimsel açıdan koşullara uygun ve herhangi olası komplikasyonlara sebep olmaması için tüm önlemler alındığından bu kurumlar daha sağlıklı tercih olacaktır. İstanbul geneli ve diğer birçok şehirde hastaneler artık hacamat gibi geleneksel tıp uygulamaları alanında hizmet vermektedir.

#2
Foto - Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Hastane, klinik veya bu tedaviyi uygulamaya izni olan herhangi bir sağlık merkezinde uygulanan hacamat, vücudun belirli noktalarına vakum veya kanül kullanarak emme işlemi ile o bölgelerden kirli kanın çekilmesi işlemidir. Hacamat ayrıca dünya genelinde yaygınlık kazanmış kupa tedavisi olarak da bilinen bir uygulamadır. Her bölgeye uygulanması uygun olmayan bu tamamlayıcı tıp tedavisi kan dolaşımını iyileştirmek, vücutta biriken toksinleri temizlemek ve ağrıları azaltmak gibi faydaları bulunmaktadır. Bilimsel açıdan faydaları kesin olarak ispatlanamamış hacamat (kupa tedavisi) faydasına inananlarca yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Çoğunlukla tedavi en çok sırt bölgesine uygulansa da sağlık problemleri ve beklentilerin farklılığına göre birçok ayrı noktaya yapılabilmektedir.

#3
Foto - Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Kupa tedavisi yani hacamat uygulamasının faydaları genel bir yapıya sahip olduğundan birçok farklı hastalığa iyi gelmektedir. Genellikle kişiler hacamat tedavisini varis, skolyoz, bel ve boyun fıtığı, baş ağrısı, cilt sağlığı veya kadın hastalıkları gibi birçok farklı sebep için tercih edebilmektedir. Ayrıca yüze, kafaya, bacak ve kol gibi farklı farklı noktalara uygulanan tedavi cilt altında dermapen etkisi sağlayarak hücre yenilenmesi ve sivilcelerin azalması gibi dolaylı etkileri sağlayabilecektir.

#4
Foto - Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Hacamat tedavisini öncelikle fizyoterapist ve gerekli izin belgelerine sahip klinik sağlık uzmanları uygulayabilmektedir. Ancak bu tedavi alternatif bir tıp uygulaması olduğundan genellikle deneyim sahibi ve gerekli belgelere sahip olmayanlar da uygulamayı yapabilmektedir. Bu açıdan düzenli hacamat yaptıranlar ve yaptırmayı düşünenler bu tedavi hizmetini steril ve gerekli deneyimli uzmanlara sahip hastane veya kliniklerde alması sağlıklı bir karar olacaktır.

#5
Foto - Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Hacamat kimlere yapılır? Bu geleneksel tıp uygulamasını belirli hassasiyeti ve bu uygulamaya yönelik herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan herkes yaptırabilir. Medikal bir uygulama olmadığından 18 yaşından küçükler de velilerinin onayıyla bu tedaviden yararlanabilir.

#6
Foto - Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Hacamat yalnızca bir kan alma işlemi değildir, tedavi herhangi bir hastalıktan dolayı veya sağlıklı kalmak maksadıyla , belirli vücut bölgelerine kupa ile vakum uygulandıktan sonra, aynı alanlar üzerine küçük kesiler yapıldıktan sonra tekrar vakumlanarak kan alınması sürecini içerir. Cilt üzerinde yapılan küçük kesiklerin belirli süre vakumlanması sonucu kılcal damar çeperlerinde hafif bir harabiyet oluşturulur, bu işlem ile değişik biyokimyasal süreçlerin tetiklenmesi sağlanır.

#7
Foto - Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Hacamatın uygulanma aşaması şu şekildedir: • Hacamat yapılacak yer bir antiseptik solüsyon ile silindikten sonra hacamat kupaları yerleştirilerek vakumlanır. • Bölge ve cilt özelliğine göre belirlenmek üzere 1- 4 dakika kadar beklendikten sonra uygulanan kupa sökülür ve kupalanan bu alana ince uçlu bir neşterle yine cildin özelliği dikkate alınarak 0,5-1 mm derinliğinde ,0,5- 1 cm uzunluğunda küçük çizikler atılır. • Kupalar tekrar aynı yerlere vakumlanır ve kupaların içine kan dolması beklenir. • İçerisine kan biriken kupa alınır ve kan gelmesi durduktan sonra işlem uygulanan alan temizlenerek tedavi sonlandırılır.

#8
Foto - Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Hacamatın hangi noktalara yapılacağı durumuna göre işlemin süresi değişebilmektedir. Ancak genel olarak sırt, kol, bacak gibi bölgelere uygulanan hacamat ortalama 25 – 30 dakika sürmektedir. Bu uygulama öncesinde anestezi uygulanması gibi herhangi bir hazırlık süreci veya uygulama sonrası istirahat gerekmediğinden işlem ortalama 30 dakikada tamamlanmaktadır.

#9
Foto - Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Kan dolaşımını iyileştirme, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, stresin azaltılması ve hormon dengesini sağlama gibi birçok farklı türden faydası olan hacamat uygulaması oldukça iyi bir alternatif tıp tedavisidir.

#10
Foto - Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Hacamatın faydaları arasında şunlar sayılabilir: • Kan dolaşımını hızlandırır. • Dokuların beslenme ve oksijenlenmesini arttırır, sertlikleri ve ödemleri çözer. • Hacamat kan üretimiyle görevli organları (kemik iliği, karaciğer, dalak) uyarır, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandıracak mekanizmaları tetikleyerek ağrıları giderir, hastalıkları önleyici mekanizmaları uyarır. • Kas-iskelet sistemi hastalıklarına bağlı ağrıların tedavisinde kullanılabilir. • Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. • Endorfin salınımını arttırır. • Kansızlık, baş ağrıları, karaciğer ve dalak hastalıkları, enfeksiyonlarda etkili sonuçlar alınır. • Nöropsikolojik hastalıklarda faydalıdır. • Artrozlar (kireçlenmesine bağlı ağrılar), bel tutulması, eklem ağrıları, bel, boyun fıtığının belirli evrelerinde kullanılır.

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