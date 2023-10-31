Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Hacamatın faydaları arasında şunlar sayılabilir: • Kan dolaşımını hızlandırır. • Dokuların beslenme ve oksijenlenmesini arttırır, sertlikleri ve ödemleri çözer. • Hacamat kan üretimiyle görevli organları (kemik iliği, karaciğer, dalak) uyarır, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandıracak mekanizmaları tetikleyerek ağrıları giderir, hastalıkları önleyici mekanizmaları uyarır. • Kas-iskelet sistemi hastalıklarına bağlı ağrıların tedavisinde kullanılabilir. • Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. • Endorfin salınımını arttırır. • Kansızlık, baş ağrıları, karaciğer ve dalak hastalıkları, enfeksiyonlarda etkili sonuçlar alınır. • Nöropsikolojik hastalıklarda faydalıdır. • Artrozlar (kireçlenmesine bağlı ağrılar), bel tutulması, eklem ağrıları, bel, boyun fıtığının belirli evrelerinde kullanılır.