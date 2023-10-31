Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve hangi hastalıklara iyi gelir?

Hastane, klinik veya bu tedaviyi uygulamaya izni olan herhangi bir sağlık merkezinde uygulanan hacamat, vücudun belirli noktalarına vakum veya kanül kullanarak emme işlemi ile o bölgelerden kirli kanın çekilmesi işlemidir. Hacamat ayrıca dünya genelinde yaygınlık kazanmış kupa tedavisi olarak da bilinen bir uygulamadır. Her bölgeye uygulanması uygun olmayan bu tamamlayıcı tıp tedavisi kan dolaşımını iyileştirmek, vücutta biriken toksinleri temizlemek ve ağrıları azaltmak gibi faydaları bulunmaktadır. Bilimsel açıdan faydaları kesin olarak ispatlanamamış hacamat (kupa tedavisi) faydasına inananlarca yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Çoğunlukla tedavi en çok sırt bölgesine uygulansa da sağlık problemleri ve beklentilerin farklılığına göre birçok ayrı noktaya yapılabilmektedir.