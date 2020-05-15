Hac yapılacak mı? Hac ertelendi mi son dakika hac iptal mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle umre ziyaretleri iptal edilmişti. Hac mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları hac yapılıp yapılmayacağının merak ediyor. İlk kafile kutsal topraklara 22 Haziran'da çıkacak. Son hac kafilesi 25 Temmuz'da Suudi Arabistan’a hareket edecek. Haccın yaklaşmasıyla hac kura sonuçlarıyla hacca gitmeye hak kazanan adaylar hac yapılacak mı? Hac erteleneek mi? Bu yıl hac yapılacak mı? Bu sene hac yapılacak mı? Sorularını araştırıyordu. Diyanetten Hacca ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar.