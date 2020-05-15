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İslam
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Hac yapılacak mı? Hac ertelendi mi son dakika hac iptal mi?

2020-05-15 15:39:05
Hac yapılacak mı? Hac ertelendi mi son dakika hac iptal mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle umre ziyaretleri iptal edilmişti. Hac mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları hac yapılıp yapılmayacağının merak ediyor. İlk kafile kutsal topraklara 22 Haziran'da çıkacak. Son hac kafilesi 25 Temmuz'da Suudi Arabistan’a hareket edecek. Haccın yaklaşmasıyla hac kura sonuçlarıyla hacca gitmeye hak kazanan adaylar hac yapılacak mı? Hac erteleneek mi? Bu yıl hac yapılacak mı? Bu sene hac yapılacak mı? Sorularını araştırıyordu. Diyanetten Hacca ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar.

#1
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştüb Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştüb Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

#2
Foto - Görüşmede, Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna olabilecek etkileri ele alındı. Dünyayı sarsan Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakinen takip ettiklerini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını belirtti.

Görüşmede, Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna olabilecek etkileri ele alındı. Dünyayı sarsan Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakinen takip ettiklerini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını belirtti.

#3
Foto - Salgınla kapsamlı bir mücadele gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Benten, Kovid-19 salgınıyla ilgili Suudi Arabistan’ın yaptığı çalışmaları anlattı.

Salgınla kapsamlı bir mücadele gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Benten, Kovid-19 salgınıyla ilgili Suudi Arabistan’ın yaptığı çalışmaları anlattı.

#4
Foto - Bu sene Hac yapılacak mı? Hac iptal edilecek mi?

Bu sene Hac yapılacak mı? Hac iptal edilecek mi?

#5
Foto - Müslüman ülkelerden salgınla ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemelerini istediklerini dile getiren Benten, Suudi Arabistan olarak Dünya Sağlık Örgütünün karar ve tavsiyelerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, hacla ilgili olarak bu konudaki veriler ışığında nihai bir kararın alınacağını belirtti.

Müslüman ülkelerden salgınla ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemelerini istediklerini dile getiren Benten, Suudi Arabistan olarak Dünya Sağlık Örgütünün karar ve tavsiyelerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, hacla ilgili olarak bu konudaki veriler ışığında nihai bir kararın alınacağını belirtti.

#6
Foto - Salgının bir an önce son bulması niyazında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Bakan Benten, birbirlerinin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramlarını tebrik ettiler.

Salgının bir an önce son bulması niyazında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Bakan Benten, birbirlerinin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramlarını tebrik ettiler.

#7
Foto - Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.

#8
Foto - İlk kafile kutsal topraklara 22 Haziran'da çıkacak. Son hac kafilesi ise 25 Temmuz'da gidecek. Hacdan dönüşler: 06 Ağustos – 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacak.

İlk kafile kutsal topraklara 22 Haziran'da çıkacak. Son hac kafilesi ise 25 Temmuz'da gidecek. Hacdan dönüşler: 06 Ağustos – 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacak.

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