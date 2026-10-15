İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

Uzmanlar, toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Cuma akşamı İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi beklenirken yağışın şiddeti henüz netleşmedi. Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan ve kent genelinde hayatı felç eden şiddetli sağanak, gece boyunca özellikle Boğaz hattı ve Anadolu Yakası'nda devam etti.