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İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

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İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, yolların göle döndüğü şiddetli sağanak sabaha karşı etkisini azaltırken yeni tehlike ortaya çıktı.

#1
Foto - İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

Uzmanlar, toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Cuma akşamı İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi beklenirken yağışın şiddeti henüz netleşmedi. Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan ve kent genelinde hayatı felç eden şiddetli sağanak, gece boyunca özellikle Boğaz hattı ve Anadolu Yakası'nda devam etti.

#2
Foto - İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

Sabaha karşı yağışın şiddeti azalırken kentte selin izleri kaldı. Çok sayıda cadde ve sokak sular altında kalırken araçlar sel sularına gömüldü, bazı bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi. 1985 yılından bu yana en yüksek yağış değerlerinden birinin kaydedildiği İstanbul'da, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk ile Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen 34 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

#3
Foto - İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

"TOPRAK SUYA DOYDU" UYARISI NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışların hafiflemesinin ardından İstanbul'u bekleyen yeni tehlikeye dikkat çekti. Kentte toprağın yoğun yağış nedeniyle suya doyduğunu belirten Çalışkan, bu durumun heyelan riskini artırabileceğini söyledi. İstanbul'daki dere yataklarının yapılaşma nedeniyle doğal akışını sürdüremediğine işaret eden Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

" İstanbul'un 63 tane ana deresi var. Yoğun yağışla biriken sular bu dereleri aradı akmak için. Ama maalesef bu derelerin hepsinin üzerinde ya AVM ya da binalar vardı." Uzman isim, yağışların sona ermesinin tehlikenin tamamen geçtiği anlamına gelmediğini belirterek özellikle heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

#5
Foto - İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

CUMA AKŞAMI YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR İstanbul'da etkisini azaltan yağışlı hava sisteminin Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e doğru ilerlediği bildirildi. Bu bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 50 ila 80 kilogramı aşabileceği belirtildi. Öte yandan İstanbul için yeni bir yağış uyarısı yapıldı. Cuma günü kente yeni bir yağışlı hava sisteminin ulaşması bekleniyor.

#6
Foto - İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

Tahminlere göre cuma akşamı başlayacak yağışların cumartesi günü gündüz saatlerinde de devam etmesi öngörülüyor. Ancak yeni yağış dalgasının ne kadar şiddetli olacağı henüz netlik kazanmadı.

#7
Foto - İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

METEOROLOJİDEN 48 İLE UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ekim Perşembe günü için 48 ilde kuvvetli sağanak ve olumsuz hava koşullarına karşı sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre 6 il için turuncu, 42 il için ise sarı kodlu uyarı verildi.

#8
Foto - İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

6 İLDE TURUNCU ALARM Meteoroloji tarafından turuncu kodlu uyarı verilen iller şöyle sıralandı: Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak. Bu illerde kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

#9
Foto - İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İSTANBUL DAHİL 42 İLDE SARI KOD Sarı kodlu uyarı yayımlanan iller ise şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.

#10
Foto - İstanbullulara korkunç uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

SEL TEHLİKESİ GEÇTİ DERKEN HEYELAN RİSKİ ORTAYA ÇIKTI İstanbul'da yağışların hafiflemesiyle birlikte gözler selden etkilenen bölgelerdeki hasar ve tahliye çalışmalarına çevrildi. Ancak toprağın suya doyması nedeniyle özellikle eğimli arazilerde ve heyelan riski bulunan bölgelerde tehlikenin devam edebileceği belirtiliyor. Cuma akşamı beklenen yeni yağışlı hava sistemi nedeniyle vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri, dere yataklarından, su baskını yaşanan alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan alanlardan uzak durmaları önem taşıyor.

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Yorumlar

Mehmet Aslan

80 ve öncesinde İstanbula yağmur yağdığında terkos dahil yakın barajlar göller dolar ve su ihtiyacı karşılanırdı Dereler kapatıldı su yatakları betonlaştı ve çoğaldı binalar yükseldi alt yapıyı düşünmediler Şu gider yolları tıkanınca mazgallar yetersiz kaldı binaların temelleri suya doydu istinap duvarları çöktü heyelanlar kaymalar başladı. Bir kaç gün sonra yol çökmelerini duvar çökmeleri vs olumsuzlukları görücez. Alt yapıya her türlü eziyeti yapıyoruz sürekli kazıyoruz yapıyoruz sonrada doğal afet oldu diye tabiata suç yüklüyoruz
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