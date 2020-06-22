  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Hac kaybı olacak mı?

2020-06-22 22:10:04
Hac kaybı olacak mı?

Hac 2020 ile ilgili bir süredir Suudi Arabistan'ın kararı bekleniyordu. Son dakika Suudi Arabistan 2020 yılı için hac kararını açıkladı. Peki, 2020 hac olacak mı? Hac kaybı olacak mı? İşte detaylar...

#1
Foto - Hac bu yıl olacak mı?

Hac bu yıl olacak mı?

#2
Foto - Son dakika haberine göre; Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Son dakika haberine göre; Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.

#3
Foto - Peki, hac hakları kayıp mı olacak?

Peki, hac hakları kayıp mı olacak?

#4
Foto - Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan’ın Kovid-19 salgını nedeniyle hac ibadetinin yapılmaması yönünde karar alması durumunda, hacı adaylarının kura hakkının korunacağını açıkladı. Bircan,

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan’ın Kovid-19 salgını nedeniyle hac ibadetinin yapılmaması yönünde karar alması durumunda, hacı adaylarının kura hakkının korunacağını açıkladı. Bircan, "Bu sene kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın hiçbir hak kaybına mahal vermeden o kura haklarını 2021 yılına öteleyeceğiz" demişti.

#5
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın talimatı doğrultusunda hac ibadeti yapan ülkeler ve Suudi Arabistan’ın Hac ve Umre Bakanlığı ile yakın temasta olduklarını vurgulayan Bircan,

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın talimatı doğrultusunda hac ibadeti yapan ülkeler ve Suudi Arabistan’ın Hac ve Umre Bakanlığı ile yakın temasta olduklarını vurgulayan Bircan, "Onların bir kısmı bu sene hac ibadetlerini askıya aldılar, onların gerekçelerini alıyoruz, öğreniyoruz ve biz sonuçta Hac ve Umre Bakanlığı’nın vereceği kararı bekleyerek hacılarımızı yönlendireceğiz inşallah. Endonezya, Malezya, Singapur, Hindistan'ın hac paralarını iade etmek suretiyle bir nevi haclarını ötelediler. Güney Afrika, Gana gibi bazı ülkeler hac ibadetlerini bu sene askıya aldılar. Tabii gerekçeleri malum olduğu üzere dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını" diye konuşmuştu.

#6
Foto - Hac ibadetinin yapılması yönünde bir kararın alınması halinde salgından dolayı şartların önceki yıllardaki gibi olmayacağını kaydeden Bircan,

Hac ibadetinin yapılması yönünde bir kararın alınması halinde salgından dolayı şartların önceki yıllardaki gibi olmayacağını kaydeden Bircan, "2020 haccı, önceki yıllarda yapılan bir hac gibi olmayacak, bu kesin. Çünkü hac mevsiminin başlamış olduğu tarih hicri takvime göre Zilkade ayının 1’idir, miladi takvime göre 22 Haziran’a tekabül etmektedir. Yani içinde bulunmuş olduğumuz günler aslında Hac mevsiminin başladığı günlerdir; ama hala Suudi Arabistan makamları vize sistemini açmadılar. Bu da, hac ibadetinin bu sene önceki yıllarda olduğu gibi olmayacağının bir işaretidir. Biz bütün hazırlımığızı yaptı. Görevlilerimizin eğitimini ki, onlara rehberlik edecek kafile başkanlarımızın seçimini yapmıştık; ama onları şu an bekletiyoruz, askıya aldık. Oradaki yapacağımız anlaşmaları, uçak firmaları, otel anlaşmalarımızı şu anda askıya aldık. Çünkü Arabistan hala bu konuda net bir kararını vermediği için biz de bir harekette bulunmuyoruz" diye konuşmuştu.

#7
Foto - Bircan, hac ibadetinin yapılmaması yönünde karar çıkması durumunda Türk hacı adaylarının kura hakkının korunacağını vurgulayarak,

Bircan, hac ibadetinin yapılmaması yönünde karar çıkması durumunda Türk hacı adaylarının kura hakkının korunacağını vurgulayarak, "İki ihtimal var, bir haccın iptal edilme durumu veyahut ta temsili bir hac, yani çok az bir sayıda.

#8
Foto - Hac iptal olduğu takdirde bu sene kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın hiçbir hak kaybına mahal vermeden o kura haklarını 2021 yılına öteleyeceğiz'” demişti.

Hac iptal olduğu takdirde bu sene kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın hiçbir hak kaybına mahal vermeden o kura haklarını 2021 yılına öteleyeceğiz'” demişti.

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile ilgili yeni iddia! 'FOX TV'de bir şeyler oldu!'
Medya

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile ilgili yeni iddia! 'FOX TV'de bir şeyler oldu!'

Türkiye'yi emperyalistlik ve sömürgecilikle suçlayan FOX TV'nin provokatör sunucusu Fatih Portakal, sezona ara verdiğini açıkladı. Açıklama ..
Skandal sözler sonrası AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den çok sert tepki
Siyaset

Skandal sözler sonrası AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den çok sert tepki

İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in skandal "İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun" sözleri sonr..
Sözcü'den İsmail Küçükkaya'ya imaj düzeltme operasyonu
Gündem

Sözcü'den İsmail Küçükkaya'ya imaj düzeltme operasyonu

Sözcü, eski eşine uyguladığı şiddet haberleriyle büyük tepki çeken FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın imajını düzeltmek için devreye girdi..
Elektrik talebinde normalleşme başladı
Ekonomi

Elektrik talebinde normalleşme başladı

Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinin başlamasının ardından elektrik talebi de artış gösterdi.
Hafter'in hezimeti sonrası Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Planımız tutmadı
Dünya

Hafter'in hezimeti sonrası Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Planımız tutmadı

Yunanistan'ın Rusya'nın Libya'da Türkiye'yi engelleyeceği yönünde düşüncesinin olduğunu söyleyen Yunan politikacı Angelos Syrigos, "Ancak iş..
Sisi'den orduya korkunç talimat
Dünya

Sisi'den orduya korkunç talimat

Mısır'ın darbeyle yönetime geçen Cumhurbaşkanı Abdül Fettah Sisi, orduya ülke içinde ve ülke dışında yapılması muhtemel operasyonlar için ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı