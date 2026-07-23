CHP'de koltuk kavgası bitmiyor! Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e soğuk duş!

Ben çöpten kağıt toplayan insanın ve mesai saati olmaksızın tarlada çalışıp alın teriyle kazanan insanların sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum. Dolayısıyla günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu'ysa ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin. Beni tercih etsin veya etmesin. Ben onun sorunlarını çözmek zorundayım.