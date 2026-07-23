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Rüzgara meydan okuyan pazarcı metrelerce havalandı! Uçan pazarcı kamerada! CHP'de koltuk kavgası bitmiyor! Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e soğuk duş! Suudi Arabistan'a ait iki gemi vuruldu Guterres'ten dünyayı tedirgin eden açıklama Gözleri yaşartan tıp başarısı! Anne karnındaki bebeğe mucize operasyon! Suudi Arabistan'da Türkiye'nin yüreğini yakan acı! Hatay'a getirildiler Antalya'da sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği çalıştayı düzenlendi Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler! Güneşin altında bitkin düştü! Aşırı sıcaklardan bayılan leyleğe itfaiye eli uzandı!
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CHP'de koltuk kavgası bitmiyor! Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e soğuk duş!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP'de koltuk kavgası bitmiyor! Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e soğuk duş!

CHP'de Özgür Özel'in parti kurma kararıyla başlayan kriz derinleşirken, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

#1
Foto - CHP'de koltuk kavgası bitmiyor! Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e soğuk duş!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye ilişkin, "CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor" dedi.

#2
Foto - CHP'de koltuk kavgası bitmiyor! Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e soğuk duş!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Tarım işçileriyle selamlaşan Kılıçdaroğlu, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye ilişkin açıklamasının sorulmasına üzerine Kılıçdaroğlu, "Benim gündemim farklı, benim gündemim halkın gündemi. A partisi bunu demiş, B partisi bunu demiş, söylenen söz önemli. Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir.

#3
Foto - CHP'de koltuk kavgası bitmiyor! Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e soğuk duş!

Ben çöpten kağıt toplayan insanın ve mesai saati olmaksızın tarlada çalışıp alın teriyle kazanan insanların sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum. Dolayısıyla günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu'ysa ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin. Beni tercih etsin veya etmesin. Ben onun sorunlarını çözmek zorundayım.

#4
Foto - CHP'de koltuk kavgası bitmiyor! Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e soğuk duş!

Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız" dedi.

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