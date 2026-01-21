Haber geldi: Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar? Yapamıyoruz diyenlere işte cevap

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ NEDİR? 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 48 AY VADELİ Devlet destekli bu özel finansman modeli, genç çiftlerin evlilik sürecinde karşılaştığı maddi yükü azaltmayı amaçlıyor. Başvurusu onaylanan adaylara; 150.000 TL tutarında faizsiz kredi İlk 24 ay geri ödemesiz Toplamda 48 ay vade avantajı sağlanıyor. Bu kredi kapsamında herhangi bir faiz, dosya masrafı ya da ek kesinti uygulanmıyor. FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Adaylar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak adım adım başvurularını tamamlayabiliyor. Başvuru sırasında; kimlik bilgileri, gelir durumu ve evlilik tarihine ilişkin bilgiler beyan ediliyor. Resmî nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması zorunlu şartlar arasında yer alıyor. YAŞ SINIRI VAR MI? KİMLER BAŞVURABİLİR? Faizsiz evlilik kredisi için yaş kriteri net şekilde belirlendi. Buna göre; Başvuru tarihinde 18–29 yaş aralığında olmak 30 yaşından gün almamış olmak şartı aranıyor. 30 yaşını doldurmuş kişiler bu destekten yararlanamıyor.