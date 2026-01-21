Haber geldi: Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar? Yapamıyoruz diyenlere işte cevap

  • İSTANBUL
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Evlenmeyi planlayan gençler için uzun süredir beklenen son faizsiz evlilik kredisine başvuru sırasında; kimlik bilgileri, gelir durumu ve evlilik tarihine ilişkin neler beyan ediliyor? Vatandaşlar tarafından aramalar başladı.

Evlenmeyi planlayan gençler için uzun süredir beklenen faizsiz evlilik kredisi uygulaması hayata geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, belirlenen şartları sağlayan çiftlere 150 bin TL tutarında, geri ödemesi ertelenmiş faizsiz kredi imkânı sunuluyor.

Uygulama ilk etapta depremden etkilenen illerde başlatılırken, başvurular hem e-Devlet hem de aile.gov.tr üzerinden alınmaya başladı. Kredi, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanacak.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ NEDİR? 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 48 AY VADELİ Devlet destekli bu özel finansman modeli, genç çiftlerin evlilik sürecinde karşılaştığı maddi yükü azaltmayı amaçlıyor. Başvurusu onaylanan adaylara; 150.000 TL tutarında faizsiz kredi İlk 24 ay geri ödemesiz Toplamda 48 ay vade avantajı sağlanıyor. Bu kredi kapsamında herhangi bir faiz, dosya masrafı ya da ek kesinti uygulanmıyor. FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Adaylar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak adım adım başvurularını tamamlayabiliyor. Başvuru sırasında; kimlik bilgileri, gelir durumu ve evlilik tarihine ilişkin bilgiler beyan ediliyor. Resmî nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması zorunlu şartlar arasında yer alıyor. YAŞ SINIRI VAR MI? KİMLER BAŞVURABİLİR? Faizsiz evlilik kredisi için yaş kriteri net şekilde belirlendi. Buna göre; Başvuru tarihinde 18–29 yaş aralığında olmak 30 yaşından gün almamış olmak şartı aranıyor. 30 yaşını doldurmuş kişiler bu destekten yararlanamıyor.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER? BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER Krediye hak kazanabilmek için eş adaylarının aşağıdaki koşulları birlikte sağlaması gerekiyor: Depremden etkilenen 11 il dışında üzerine kayıtlı taşınmazı ya da hissesi bulunmamak Son 6 aylık gelir ortalaması ve son ay toplam gelirinin 2 asgari ücreti geçmemesi Adli sicil kaydının temiz olması (affa uğramış olsa dahi kesinleşmiş mahkûmiyet olmaması) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Şartlardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru geçersiz sayılıyor. EVLİLİK HAYALİ KURAN GENÇLERE NEFES ALDIRACAK DESTEK Faizsiz evlilik kredisi, özellikle ekonomik şartlar nedeniyle evlilik planlarını erteleyen gençler için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Uygulama, hem sosyal destek hem de aile kurumunun güçlendirilmesi açısından dikkat çekiyor.

