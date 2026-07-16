  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Binlerden yüzlere kadar düştü Dijital dönüşüm bir sektörü daha bitirdi Papara Park'ta hareketli saatler mi? Trabzonspor'a 30 Milyon Euro'luk müjde! Malatya’da Bakan Kurum’a isim jesti: CHP’li üyeler bile ‘hayır’ diyemedi Rezil kepaze olunca istifa etti! Hem zehir taciri hem meclis üyesi Kozan'da bamya sezonu açıldı! İşte tarladaki fiyatı Bağımlılık kararı krize yol açtı! İtiraz etti ve her şey bambaşka  çıktı... Biz sosyal medya platformu...
Türkiye
12
Yeniakit Publisher
Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

Türk hava sahasında bu yılın 6 aylık döneminde 237 bin 919'u transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 113 bin 986 uçuş gerçekleşti, ülke semalarından her 14 saniyede bir uçak geçiş yaptı.

#1
Foto - Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldü.

#2
Foto - Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

Türkiye'nin hava ulaşımı alanında anlaşma yaptığı ülke sayısı 81'den 175'e ulaştı. 2002'den bugüne kadar geçen sürede dış hatlarda uçuş yapılan ülke sayısı 50'den 175'e, ulaşılan nokta sayısı ise 60'tan 356'ya yükseldi.

#3
Foto - Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

İç ve dış hatlarda 2002'de 34,5 milyon olan yolcu sayısı, 2026'nın 6 ayında 112 milyona yaklaştı. İç hat uçak trafiği bu yılın ocak-haziran döneminde 471 bin 870, dış hat uçak trafiği 404 bin 197 oldu.

#4
Foto - Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

Türk hava sahasında söz konusu dönemde gerçekleşen uçuş sayısı 237 bin 919'u transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 113 bin 986 oldu. Böylece, Türkiye semalarından her 14 saniyede bir uçak geçti.

#5
Foto - Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tarih boyunca coğrafi ve kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer aldığını belirtti.

#6
Foto - Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 58'e ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti: "Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarındaki çalışmaları tamamlayarak havalimanı sayısını 60'a çıkarmayı planlıyoruz.

#7
Foto - Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara yeniden yaparak açacağız. Yine Etimesgut Havalimanı, NATO Zirvesi dolayısıyla hizmet vermeye başladı.

#8
Foto - Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

Burası hem protokol hem de yedek havalimanı olarak kullanılacak. Trabzon'a da deniz üzerindeki üçüncü havalimanımızı yapacağız."

#9
Foto - Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

Uraloğlu, Türkiye'nin, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkeleri arasına girmesini sağladıklarını belirterek, ülkenin havacılık sektöründe uluslararası alanda da başarılar elde ettiğini dile getirdi.

#10
Foto - Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

Havacılık sektörüne son 22 yılda yapılan yatırımlarla hava yolunun "halkın yolu" haline geldiğini söyleyen Uraloğlu, "4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezindeyiz." dedi.

#11
Foto - Biri gidiyor biri geliyor Türkiye’nin semaları kara yolu gibi

Uraloğlu, havacılık sektörüne yönelik yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Türk sivil havacılığının küresel ölçekte yükselen yıldız olmasına, yolcu memnuniyeti odaklı hizmetlerin kalite çıtasını yükseltmeye, insana ve çevreye duyarlı projelerle gerekli donanımları temin ve tesis etmeye bu yıl da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk kahvesi ile beyazlamış saçlarınızı siyaha dönüştürün: 3 kaşık bile yetiyor...
Kadın - Aile

Türk kahvesi ile beyazlamış saçlarınızı siyaha dönüştürün: 3 kaşık bile yetiyor...

Beyazlamış saçlarınız, kendinizi çok yaşlı hissetmenize neden olabilir. Doğal yöntemler arasında olan kahve, yoğurt ve hindistan cevizi yağı..
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ..
15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!
Gündem

15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, terör örgütü FETÖ ile bağları deşifre olan komedyen Atalay Demirci'nin evine röportaj için giden ..
Mason Greenwood’un İstanbul’a geliş tarihi belli oldu
Spor

Mason Greenwood’un İstanbul’a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood, yarın İstanbul'a ge..
Rusya'yı sarsan suikast! Hayatını kaybetti
Dünya

Rusya'yı sarsan suikast! Hayatını kaybetti

Rusya'dan yapılan açıklamada "Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin başmühendisi İHA saldırısında öldü" ifadeleri kullanıldı.

Yaralı kabul etmediği iddia edilen hastanenin ruhsatı icradan satışa çıkarıldı! İflas eden hastane dronla görüntülendi!
Gündem

Yaralı kabul etmediği iddia edilen hastanenin ruhsatı icradan satışa çıkarıldı! İflas eden hastane dronla görüntülendi!

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaralı vatandaşları kabul etmediği iddialarıyla gündeme gelen ve hukuki süreçlerden geçen Özel Fatih Hast..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23