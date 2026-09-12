Fransızlar resmen şoke oldu! Türkiye Afrika’da gizli üs kuruyor: Sadece 12 ülkenin sahip olduğu güç artık bizim elimizde
Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye’nin Somali'nin Hint Okyanusu kıyısında inşa ettiği ve Türk uzay programının amiral gemisi olacak devasa uydu fırlatma üssünü manşetlerine taşıdı. Yaklaşık 350 milyon dolara mal olması beklenen bu stratejik tesisin, Türkiye'yi kendi imkanlarıyla uzaya erişebilen dünyanın sayılı küresel güçlerinden biri haline getireceği vurgulandı. Ekvatora yakın coğrafi avantajları ve ticari potansiyeliyle dikkat çeken bu devasa proje, uluslararası savunma arenasındaki dengeleri kökten sarsmaya hazırlanıyor.