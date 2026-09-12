Fransızlar resmen şoke oldu! Türkiye Afrika’da gizli üs kuruyor: Sadece 12 ülkenin sahip olduğu güç artık bizim elimizde

Diğer yandan Le Monde, Türkiye'nin uzay çalışmalarını değerlendirirken savunma sanayisindeki dönüşümüne de geniş yer ayırdı. Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla uluslararası savunma pazarında güçlü bir konum elde ettiğini ve aynı sanayi modelini uzay sektörüne taşıdığına işaret etti. Haberde Türkiye'nin geçmişte Avrupa ve Japon şirketlerinden tedarik ettiği uydu teknolojilerinde önemli mesafe aldığı belirtilerek, Türk havacılık ve uzay sanayisinin artık görüntüleme, haberleşme ve navigasyon gibi alanlarda kendi sistemlerini geliştirebilecek seviyeye ulaştığı değerlendirmesine yer verildi.