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Medya
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Guten Tag Şaban! Seni hiç sevmedim süt oğlan… "Tasarruflarınızı yüksek faiz getirisiyle bereketlendirin!"

2023-12-18 14:23:00
Guten Tag Şaban! Seni hiç sevmedim süt oğlan… “Tasarruflarınızı yüksek faiz getirisiyle bereketlendirin!”

Serdar Arseven, popüler kültürün, bizi “kavramlarımızdan” nasıl vurduğunu çarpıcı örnekleriyle gözler önüne serdi. Milat gazetesindeki yazısında, “Bizler epeyce kaymaya uğradık” ifadelerini kullanan Arseven, özetle şunları kaydetti: “(…) Merhum Cemil Meriç, “Kâmus namustur!” der. Kâmus, sözlük. Kelimelerimizi, kavramlarımızı yitirdikçe, aslında nelerimizi yitirmiş oluyoruz? Popüler kültür, bizi “kavramlarımızdan” vuruyor. x Selamün Aleyküm. Geçenlerde, bir popüler-feminist program yapımcısı kadının programına bağlananlardan biri “Selamün Aleyküm” deyince… Programcıdan acayip tepki geldi. “Guten Tag (Almanca iyi günler) deseydin bari”, filan dedi, o kadar yani. Selamün Aleyküm, Arapça ya… Kızgınlık oradan, verilen Guten Tag misaline bakılırsa!.. Selâm yerli olmalı!.. İyi de… “Selâm” kelimesi de, “merhaba” kelimesi de, Arapça!.. “Hayırlı günler!” deseniz… Onun da “kök”ü, hayr, o da Arapça!

#1
Foto - Guten Tag Şaban! Seni hiç sevmedim süt oğlan… "Tasarruflarınızı yüksek faiz getirisiyle bereketlendirin!"

Şaban. Ne güzel bir kelimemizdir. Ne de güzel bir isimdir de, artık çocuğuna Şaban ismini koyan yok, neredeyse! İnsanlara “Bebeğinize Şaban ismini koymayın!” derseniz, gider özellikle koyarlar!.. Bunun yerine, aşındırın kelimeyi ve oluşturun şartları!.. x Recep, Şaban, Ramazan… Üç abuk sabuk tip!.. Filmlerden, taaa o zamanlardan başlayan “zemin aşındırma” faaliyeti!.. Seni hiç sevmedim süt oğlan… Zaten babanı da sevmezdim!.. X

#2
Foto - Guten Tag Şaban! Seni hiç sevmedim süt oğlan… "Tasarruflarınızı yüksek faiz getirisiyle bereketlendirin!"

Bir de şu var: “Ali, Veli, üç de ondan evveli… Recep, Şaban, Ramazan, bir de rahmetli baban!” Birçok evlilik yapmış kadını tarif için böyle bir şey uydurmuşlardı… x Şaban!.. Bir daireyi satışa çıkartmıştı adam. Emlâkçıda şahit oldum. Satıcıya koyduğu fiyatın çok yüksek olduğunu ifade etmek için “Şaban”ı kullandı emlâkçı, “O fiyata ancak bir Şaban alır senin evi” diyerek!.. X

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Foto - Guten Tag Şaban! Seni hiç sevmedim süt oğlan… "Tasarruflarınızı yüksek faiz getirisiyle bereketlendirin!"

İnsanlar “dil” ile düşünür. Kavramlar, kelimeler ile düşünür. Kelimesini bilmediğinizi düşünemezsiniz! Hayalinizde, gözünüzün önünde canlanmaz… Rüyâsını bile göremezsiniz!.. X Bizler de epeyce kaymaya uğradık… Aşınmaya… "Selamün Aleyküm", "Aleyküm Selam" yazmak zor geliyor bize.... “S.A.” yazıyoruz, kısaca… Karşımızdaki de “A.S.” Parmaklarımız o kadar yoğun-yorgun ve vaktimiz de o kadar az ki… Uzun uzun yazamıyoruz… “Selam” yok artık yazışmalarda, kısaca, “slm” var, ortadaki “sesli” harflerden tasarruf etmiş oluyoruz… Her kelimeye takılıyoruz artık; “tasarruf”u da “ampul”e indirgedik, tasarruf ampulleri… Kamuda “tasarruf” var, bir türlü olamayan… Bir de çağrı: “Tasarruflarınızı yüksek faiz getirisiyle bereketlendirin!” ”

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