Guten Tag Şaban! Seni hiç sevmedim süt oğlan… “Tasarruflarınızı yüksek faiz getirisiyle bereketlendirin!”

Bir de şu var: “Ali, Veli, üç de ondan evveli… Recep, Şaban, Ramazan, bir de rahmetli baban!” Birçok evlilik yapmış kadını tarif için böyle bir şey uydurmuşlardı… x Şaban!.. Bir daireyi satışa çıkartmıştı adam. Emlâkçıda şahit oldum. Satıcıya koyduğu fiyatın çok yüksek olduğunu ifade etmek için “Şaban”ı kullandı emlâkçı, “O fiyata ancak bir Şaban alır senin evi” diyerek!.. X