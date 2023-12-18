2023-12-18 14:23:00 Guten Tag Şaban! Seni hiç sevmedim süt oğlan… “Tasarruflarınızı yüksek faiz getirisiyle bereketlendirin!”
Serdar Arseven, popüler kültürün, bizi “kavramlarımızdan” nasıl vurduğunu çarpıcı örnekleriyle gözler önüne serdi. Milat gazetesindeki yazısında, “Bizler epeyce kaymaya uğradık” ifadelerini kullanan Arseven, özetle şunları kaydetti: “(…) Merhum Cemil Meriç, “Kâmus namustur!” der. Kâmus, sözlük. Kelimelerimizi, kavramlarımızı yitirdikçe, aslında nelerimizi yitirmiş oluyoruz? Popüler kültür, bizi “kavramlarımızdan” vuruyor. x Selamün Aleyküm. Geçenlerde, bir popüler-feminist program yapımcısı kadının programına bağlananlardan biri “Selamün Aleyküm” deyince… Programcıdan acayip tepki geldi. “Guten Tag (Almanca iyi günler) deseydin bari”, filan dedi, o kadar yani. Selamün Aleyküm, Arapça ya… Kızgınlık oradan, verilen Guten Tag misaline bakılırsa!.. Selâm yerli olmalı!.. İyi de… “Selâm” kelimesi de, “merhaba” kelimesi de, Arapça!.. “Hayırlı günler!” deseniz… Onun da “kök”ü, hayr, o da Arapça!