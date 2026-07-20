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Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

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AA Giriş Tarihi:

Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan geldi. Siverek ilçesinde akrabalarının yanına tatile gelen 2 kız kardeş, girdikleri Atatürk Baraj Göleti'nde boğuldu.

#1
Foto - Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

İstanbul'dan ilçeye bağlı kırsal Börüncek Mahallesi'nde bulunan akrabalarının yanına tatil için gelen Mervenur Çakırtaş (15) ve Edanur Çakırtaş (12) kardeşler, serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

#2
Foto - Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ -

#3
Foto - Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, ŞUAK ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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