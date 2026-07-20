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Terör devleti İsrail'den büyük alçaklık

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Terör devleti İsrail'den büyük alçaklık

Kandan beslenen terör devleti İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde çok sayıda evi yaktı.

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Foto - Terör devleti İsrail'den büyük alçaklık

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerde evleri ve altyapıyı hedef almayı sürdürüyor.

#2
Foto - Terör devleti İsrail'den büyük alçaklık

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Nebatiye vilayetindeki Kefertebnit beldesinde çok sayıda evi ateşe verdi. İsrail ordusu ayrıca Merceyun ilçesine bağlı işgal altındaki Tayba beldesinde patlatma faaliyeti gerçekleştirdi.

#3
Foto - Terör devleti İsrail'den büyük alçaklık

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

#4
Foto - Terör devleti İsrail'den büyük alçaklık

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 328 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor. Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

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