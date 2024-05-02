Gürcistan'da halk 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısına sert tepki gösterdi... Kıyamet gibi görüntüler

Gürcistan’da “Yabancı Etkinin Şeffaflığı” yasa tasarısı ülkede herkesi çatlattı! Öyle ki düşman gibi hükümete karşı protestolar devam ederken, kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Bu durum halkın bu nedenle her an çatışmaya hazır olduğunu ve çatışmayı istediğini gösteriyor. Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle devam eden gösterilerde 63 kişi gözaltına alındı.