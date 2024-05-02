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Dünya
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Gürcistan'da halk 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısına sert tepki gösterdi... Kıyamet gibi görüntüler

2024-05-02 00:56:10
Gürcistan'da halk 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısına sert tepki gösterdi... Kıyamet gibi görüntüler

Gürcistan’da “Yabancı Etkinin Şeffaflığı” yasa tasarısı ülkede herkesi çatlattı! Öyle ki düşman gibi hükümete karşı protestolar devam ederken, kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Bu durum halkın bu nedenle her an çatışmaya hazır olduğunu ve çatışmayı istediğini gösteriyor. Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle devam eden gösterilerde 63 kişi gözaltına alındı.

#1
Foto - Gürcistan'da halk 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısına sert tepki gösterdi... Kıyamet gibi görüntüler

PARLAMENTO BİNASININ KAPILARINI KIRMAYA ÇALIŞTILAR! Gürcistan’da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle “Yabancı Etkinin Şeffaflığı” yasa tasarısına yönelik gösteriler 15 Nisan’dan bu yana devam ediyor. Göstericiler, ikinci okumada da parlamentoda onaylanan yasaya karşı bu akşamda başkent Tiflis’teki parlamento binası önünde toplandı.

#2
Foto - Gürcistan'da halk 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısına sert tepki gösterdi... Kıyamet gibi görüntüler

Göstericiler, parlamento binasının kapılarını kırarak içeri girmeye çalıştı.

#3
Foto - Gürcistan'da halk 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısına sert tepki gösterdi... Kıyamet gibi görüntüler

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su kullandı.

#4
Foto - Gürcistan'da halk 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısına sert tepki gösterdi... Kıyamet gibi görüntüler

Göstericiler, ise polise taş ve şişe gibi nesneleri atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

#5
Foto - Gürcistan'da halk 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısına sert tepki gösterdi... Kıyamet gibi görüntüler

TASARI 2. OKUMADA DA ONAYLANDI! Gürcistan parlamentosunda bugün yapılan oylamada, 23’e karşı 83 oyla yasa tasarısı ikinci okumada da onayladı. Tasarı, 3 okumanın ardından da onaylanması halinde yasalaşması için cumhurbaşkanı onayına gönderilecek.

#6
Foto - Gürcistan'da halk 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısına sert tepki gösterdi... Kıyamet gibi görüntüler

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise yasa tasarısına veto edeceğini bildirmişti.

#7
Foto - Gürcistan'da halk 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısına sert tepki gösterdi... Kıyamet gibi görüntüler

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