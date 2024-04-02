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Dünya
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Günlerdir söndürülemedi: Yunanistan'da büyük orman yangını

2024-04-02 17:21:39
Günlerdir söndürülemedi: Yunanistan'da büyük orman yangını

Yunanistan'da 31 Mart'ta başlayan orman yangını sürüyor.

#1
Foto - Günlerdir söndürülemedi: Yunanistan'da büyük orman yangını

Yunanistan'ın Katerin kentindeki Pieria Ori ormanlık alanında 31 Mart'ta öğle saatlerinde başlayan yangının devam ettiği bildirildi.

#2
Foto - Günlerdir söndürülemedi: Yunanistan'da büyük orman yangını

Yunan basınındaki haberlerde, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının, tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadığı belirtildi.

#3
Foto - Günlerdir söndürülemedi: Yunanistan'da büyük orman yangını

Haberlerde, yangının rüzgarın da etkisiyle Kozanı kentine doğru ilerlediği, söndürme çalışmalarına iki yangın söndürme helikopteri, 59 itfaiye ekibi ve 15 yangın söndürme aracının katıldığı bilgisi paylaşıldı.

#4
Foto - Günlerdir söndürülemedi: Yunanistan'da büyük orman yangını

Yunanistan'ın henüz söndüremediği yangın nedeniyle uluslararası yardım isteyip istemeyeceği merak konusu oldu.

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