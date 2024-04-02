2024-04-02 17:21:39 Günlerdir söndürülemedi: Yunanistan'da büyük orman yangını
Yunanistan'da 31 Mart'ta başlayan orman yangını sürüyor.
Yunanistan'da 31 Mart'ta başlayan orman yangını sürüyor.
Yunanistan'ın Katerin kentindeki Pieria Ori ormanlık alanında 31 Mart'ta öğle saatlerinde başlayan yangının devam ettiği bildirildi.
Yunan basınındaki haberlerde, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının, tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadığı belirtildi.
Haberlerde, yangının rüzgarın da etkisiyle Kozanı kentine doğru ilerlediği, söndürme çalışmalarına iki yangın söndürme helikopteri, 59 itfaiye ekibi ve 15 yangın söndürme aracının katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Yunanistan'ın henüz söndüremediği yangın nedeniyle uluslararası yardım isteyip istemeyeceği merak konusu oldu.
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