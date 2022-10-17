  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
7
Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

2022-10-17 11:11:33
Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

Kayseri'de bulunan yediemin otoparkında çeşitli nedenlerden dolayı bırakılan araçlar çürümeye yüz tutarken, bazıları da otların arasında kayboldu. Otoparkta, lüks otomobiller, tırlar, mikserlerin de bulunduğunu aktaran işletmeci Ethem Gülşan, "Bugün normal bir arabanın değerinin 300 bin TL olduğunu düşünürsek, otoparklardaki araçlar piyasaya girerse fiyat otomatik olarak 150-160 bin TL’ye düşer" dedi.

#1
Foto - Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

Kentte çeşitli sebeplerden dolayı yüzlerce araç yediemin otoparkına terk edilirken, uzun süredir otoparkta duran bazı araçlar da otların arasında kayboldu. 15 yıldır otoparkta bekleyen araçların olduğunu ifade eden Otopark İşletmecisi Ethem Gülşan, araçların çürümeye yüz tutmadan ekonomiye kazandırılmasının sıfır ve ikinci el fiyatlarını da olumlu etkileyeceğini aktararak, "Burada 300 tane araç var. Artı motosikletler var. Hepsinin ekonomik değeri yüksek ve 3 yıl ile 15 yıl arasında bir zamanda burada kalan araçlar var. Bu araçlar otoparktan neden çıkmıyor diye çaba gösterdim ve mücadele ettim.

#2
Foto - Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

İcra memurlarına fiili haciz geliyor, yapılıyor. Bu araçlar peynir, ekmek gibi satılır. Bu arabaların sayısı yaklaşık olarak Türkiye ortalamasında 750 bin-1 milyon civarında. Bu araçlar birdenbire ekonomiye girerse bugün 2. el araçların ve sıfır araçların nerelere geleceğini büyüklerime soruyorum.

#3
Foto - Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

Bu araçların buradan çıktığı takdirde döşemeci, kaportacı, akaryakıtçı ve notercisinin de kazanacağı parayı düşünelim. Teker dönecek ki bu ülkeye fayda olsun. Ben şu anda denizde bir damlayım. Bu arabaların bir an önce ekonomiye dönmesi için mücadele ediyorum.

#4
Foto - Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

Bu arabalar çeşitli maddelerden dolayı, çeşitli suçlardan dolayı otoparkımıza geliyorlar" dedi.

#5
Foto - Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

"Burada servet bekliyoruz" Otoparklarda servet beklediklerinin altını çizen Gülşan, "Benim amacım ekonomiye canlılık getirmek. Ortalama olarak en düşük fiyatlı arabanın değeri 50-60 bin TL civarında. Biz burada servet bekletiyoruz. Ortalama olarak söylüyorum. Bugün normal bir arabanın değerinin 300 bin TL olduğunu düşünürsek, bu olayı gerçekleştirdiğimizde bu fiyat otomatik olarak 150-160 bin TL’ye düşer. Yani yarıya iner. Bu otoparklarda yer alan yaklaşık 1 milyon aracın aynı anda piyasaya girdiğini düşünürsek, bir hareketlilik olacak. Bir canlılık getirecek. Bu olayla ilgilenenler var, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

Elektrikler saat kaçta gelecek? 17 Ekim Pazartesi elektrik kesinti saatleri:
Yaşam

Elektrikler saat kaçta gelecek? 17 Ekim Pazartesi elektrik kesinti saatleri:

17 Ekim Pazartesi günü İstanbul’un pek çok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu sebeple hangi ilçelerde kaç saat elektrik kesileceği..
Akaryakıtta tabela şaşkına çeviriyor! Motorin fiyatlarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Ekonomi

Akaryakıtta tabela şaşkına çeviriyor! Motorin fiyatlarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ederken motorin, benzinden daha pahalı hale geldi. Peki bunun nedeni ne? Cevabı haberimi..
İsrail'in zulmü müslümanlar sessiz kaldıkça daha da artıyor! 164 Filistinli ailenin evlerine gitmesini yasakladı!
Dünya

İsrail'in zulmü müslümanlar sessiz kaldıkça daha da artıyor! 164 Filistinli ailenin evlerine gitmesini yasakladı!

Siyonist rejim Nablus'ta 164 Filistinli ailenin giriş iznini iptal etti.

Emre Belözoğlu tarihe geçti
Spor

Emre Belözoğlu tarihe geçti

Antrenörlük kariyerindeki 30. galibiyete ulaşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Mustafa Denizli'den sonra bunu en hızlı başaran ..
O ülkenin vatandaşları Türkiye'den çılgınlar gibi ev toplamaya başladı! Herkes şaşkın
Ekonomi

O ülkenin vatandaşları Türkiye'den çılgınlar gibi ev toplamaya başladı! Herkes şaşkın

Türkiye'deki konut fiyatları yerli halkı etkilerken yabancıların satın alımı ise durmadan devam ediyor. Özellikle Rusların geçen yıla oranla..
Erbakan: Millet bu soruların yanıtını bekliyor
Gündem

Erbakan: Millet bu soruların yanıtını bekliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "8 saat ortadan kayboldu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23