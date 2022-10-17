2022-10-17 11:11:33 Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül
Kayseri'de bulunan yediemin otoparkında çeşitli nedenlerden dolayı bırakılan araçlar çürümeye yüz tutarken, bazıları da otların arasında kayboldu. Otoparkta, lüks otomobiller, tırlar, mikserlerin de bulunduğunu aktaran işletmeci Ethem Gülşan, "Bugün normal bir arabanın değerinin 300 bin TL olduğunu düşünürsek, otoparklardaki araçlar piyasaya girerse fiyat otomatik olarak 150-160 bin TL’ye düşer" dedi.