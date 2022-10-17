Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

"Burada servet bekliyoruz" Otoparklarda servet beklediklerinin altını çizen Gülşan, "Benim amacım ekonomiye canlılık getirmek. Ortalama olarak en düşük fiyatlı arabanın değeri 50-60 bin TL civarında. Biz burada servet bekletiyoruz. Ortalama olarak söylüyorum. Bugün normal bir arabanın değerinin 300 bin TL olduğunu düşünürsek, bu olayı gerçekleştirdiğimizde bu fiyat otomatik olarak 150-160 bin TL’ye düşer. Yani yarıya iner. Bu otoparklarda yer alan yaklaşık 1 milyon aracın aynı anda piyasaya girdiğini düşünürsek, bir hareketlilik olacak. Bir canlılık getirecek. Bu olayla ilgilenenler var, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.