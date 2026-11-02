Güney Kore, Türkiye'nin kritik savunma ürününe talip oldu: Yana yakıla istiyorlar
Türkiye'deki nükleer santralin üretimine talip olan Güney Kore, Ankara'dan kritik savunma ürününün tedariki için harekete geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'deki nükleer santralin üretimine talip olan Güney Kore, Ankara'dan kritik savunma ürününün tedariki için harekete geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde geliştirilen PD170 turbodizel havacılık motoruna gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin insansız hava araçları, motor teknolojileri ve elektronik sistemler başta olmak üzere farklı alanlarda geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul’e gerçekleştireceği resmî ziyaret öncesinde Yonhap Haber Ajansı’na verdiği özel röportajda, ziyaretin Türkiye-Güney Kore arasındaki siyasi diyaloğun güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin yeniden ivme kazanması açısından önem taşıdığını ifade etti.
Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki Sinop’ta inşa etmeyi planladığı ikinci nükleer santrale de değinen Erdoğan, Güney Kore’yi bu projede potansiyel ve önemli bir iş birliği ortağı olarak gördüklerini vurguladı. İki ülke arasında, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un geçen yıl Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmî ziyaret sırasında nükleer enerji alanında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma; reaktör teknolojisi, saha değerlendirmesi, lisanslama, finansman ve iş modelleri gibi başlıklarda iş birliğinin geliştirilmesini öngörüyor.
Nükleer enerjinin yanı sıra savunma sanayii, yarı iletkenler, robotik ve yapay zekâ gibi ileri teknoloji alanlarında da iş birliğinin genişletilmesini hedeflediklerini belirten Erdoğan, iki ülkenin mevcut potansiyelini somut projelere dönüştürmek, şirketler arasındaki iş fırsatlarını artırmak ve karşılıklı yatırımları teşvik etmek istediklerini kaydetti.
Güney Kore’nin PD170 motoruna yönelik ilgisi, Türkiye ile Güney Kore arasındaki savunma sanayii iş birliğinin havacılık motorları alanında da yeni bir boyut kazanabileceğine işaret ediyor. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen PD170, özellikle insansız hava araçlarının operasyonel ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmış, turboşarjlı bir havacılık dizel motoru olarak öne çıkıyor.
Hâlihazırda TUSAŞ üretimi ANKA ve AKSUNGUR platformlarında kullanılan PD170, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 platformunda da görev yapıyor. Motorun yüksek irtifa performansı, yakıt verimliliği ve uzun süreli görev ihtiyaçlarına yönelik tasarımı, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojilerindeki yerli motor kabiliyetinin önemli örneklerinden birini oluşturuyor.
PD170'ün operasyonel performansını ortaya koyan önemli başarılardan biri de AKSUNGUR İHA ile gerçekleştirilen uçuşlar oldu. AKSUNGUR, PD170 motorlarıyla gerçekleştirdiği uçuşlarda 45 saat havada kalmayı ve 42.000 feet irtifaya ulaşmayı başardı. Bu performans, motorun uzun süreli görevler ve yüksek irtifa operasyonları açısından sunduğu kabiliyetleri ortaya koydu.
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