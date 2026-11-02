Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Bankadaki bireysel birikimlerde altının payı en yüksek il, eylül sonunda yüzde 37,57 ile Malatya oldu. BDDK’nın 30 Ekim’de yayımladığı verilerinden yapılan hesaplamada Karabük ve Kütahya ilk üçü tamamladı. Hazirana göre Gümüşhane ve Bilecik ilk 10’a girerken İstanbul, Ankara ve İzmir bu listenin dışında kaldı.