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Ekonomi
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Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

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Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Bankada en çok altın birikimi bulunan iller belli oldu. Eylül ayında hazırlanan verilerde üç büyük şehrin listeye girememesi dikkat çekti.

#1
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Bankadaki bireysel birikimlerde altının payı en yüksek il, eylül sonunda yüzde 37,57 ile Malatya oldu. BDDK’nın 30 Ekim’de yayımladığı verilerinden yapılan hesaplamada Karabük ve Kütahya ilk üçü tamamladı. Hazirana göre Gümüşhane ve Bilecik ilk 10’a girerken İstanbul, Ankara ve İzmir bu listenin dışında kaldı.

#2
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Sıralama, gerçek kişilere ait altın mevduatının aynı ildeki tasarruf mevduatına oranlanmasıyla oluşturuldu. TL, döviz ve kıymetli maden hesaplarını kapsayan karşılaştırmada şirket hesapları ile yurt dışında yerleşik kişilerin birikimleri ayrı tutuldu. Böylece 81 il, bankalardaki bireysel tasarrufların içinde altının tuttuğu yere göre karşılaştırıldı.

#3
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Malatya’da bireylerin bankalardaki altın hesaplarının TL karşılığı yaklaşık 36,21 milyar liraya ulaştı. Kentteki 96,37 milyar liralık tasarruf mevduatının yüzde 37,57’sini oluşturan altın hesapları, Malatya’yı haziranda olduğu gibi ilk sıraya taşıdı.

#4
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

İkinci sıradaki Karabük’te bireysel altın hesaplarının büyüklüğü yaklaşık 12,79 milyar lira olarak kaydedildi. Toplam tasarruf mevduatının 34,45 milyar lira olduğu kentte, altının payı yüzde 37,13 seviyesinde gerçekleşti.

#5
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Kütahya, yüzde 36,51’lik payla üçüncü sırada yer aldı. Kentte yaşayan kişilerin bankalardaki yaklaşık 53,75 milyar liralık tasarruf mevduatının 19,62 milyar lirası altın hesaplarından oluştu.

#6
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Çankırı’da bireysel birikimlerin yüzde 35,56’sı altın hesaplarında tutuldu. Dördüncü sıradaki kentte tasarruf mevduatı yaklaşık 22,63 milyar lira, bunun içindeki altın hesapları ise 8,05 milyar lira oldu.

#7
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Kırıkkale, yüzde 34,64’lük oranla beşinci sıraya yerleşti. Kentteki yaklaşık 28,31 milyar liralık bireysel tasarrufun 9,81 milyar lirasını altın hesapları oluştururken Kırıkkale, hazirana göre bir basamak yükseldi.

#8
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Elazığ’da bireysel altın hesaplarının büyüklüğü yaklaşık 21,82 milyar liraya ulaştı. Tasarruf mevduatı içindeki yüzde 33,74’lük payıyla altın, kenti sıralamada hazirandaki sekizinci basamaktan altıncılığa taşıdı.

#9
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Rize’de bireysel altın hesaplarının TL karşılığı haziran sonuna göre yüzde 8,08 artarak yaklaşık 15,07 milyar liraya çıktı. Ancak toplam tasarruf mevduatı daha hızlı büyüdüğü için altının payı yüzde 36,15’ten yüzde 33,25’e geriledi. Rize bu ölçüte göre beşinci sıradan yedinciliğe indi.

#10
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Erzurum’da yaklaşık 42,17 milyar liralık bireysel tasarrufun 13,90 milyar lirası altın hesaplarında tutuldu. Altının payı yüzde 32,97 olarak hesaplanırken kent sekizinci sırada yer aldı.

#11
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Gümüşhane, hazirandaki 17’nci sıradan dokuzunculuğa yükselerek ilk 10’a girdi. Kentte bireysel altın hesapları yaklaşık 4,86 milyar liraya ulaşırken bu tutarın tasarruf mevduatı içindeki payı yüzde 32,94 oldu.

#12
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Bilecik de hazirandaki 12’nci sıradan onunculuğa yükseldi. Kentteki yaklaşık 26,74 milyar liralık bireysel tasarrufun 8,68 milyar lirasını oluşturan altın hesaplarının payı yüzde 32,46 olarak gerçekleşti.

#13
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Bireysel altın hesaplarının toplam tutarında yaklaşık 1,33 trilyon lirayla ilk sırada bulunan İstanbul, altının tasarruf mevduatındaki yüzde 21,57’lik payıyla oran sıralamasında 58’inci oldu. Ankara’da altın hesaplarının büyüklüğü 398,75 milyar liraya, payı yüzde 24,88’e ulaşırken kent 37’nci sırada yer aldı. İzmir ise yaklaşık 249,06 milyar liralık altın hesabına rağmen yüzde 20,73’lük payla 62’nci basamakta kaldı.

#14
Foto - Elinde ne var ne yok altına yatırım yapan il belli oldu: Üç büyükşehir ilk 10'a giremedi

Yurt içinde yerleşik bireylerin bankalardaki altın hesaplarının toplam TL karşılığı eylül sonunda yaklaşık 3,77 trilyon liraya ulaştı. Altının bireysel tasarruf mevduatındaki payı hazirandaki yüzde 22,59’dan yüzde 22,66’ya çıktı. Banka hesaplarına dayanan bu veriler, evlerde tutulan fiziki altını kapsamıyor. TL karşılığındaki değişim de fiyat hareketlerinden etkilendiği için tek başına alınan veya satılan altın miktarını göstermiyor.

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