Güney Kıbrıs bükemediği bileği öptü! Şımarık Rumlardan Türkiye’ye “Hazırız” mesajı

Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis, Ankara'dan gelen açıklamalara yanıtının, Güney Kıbrıs'ın "Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde deniz sınırlarını belirlemek için masaya oturmaya hazır" olduğunu kamuoyuna duyurmak olduğunu söyledi. Hristodulidis, Türk tarafının kendi tezlerine güven duyduğunu ifade ettiğine işaret ederek, "O halde birlikte masaya oturalım, konuşalım ve komşu devletlerle yaptığımız gibi deniz sınırlarımızı belirleyelim, bunu yapmaya da devam edeceğiz" dedi.