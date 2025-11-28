  • İSTANBUL
Güney Kıbrıs bükemediği bileği öptü! Şımarık Rumlardan Türkiye’ye "Hazırız" mesajı

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran anlaşmalara imza atan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin sert tepkisi sonrası dikkat çeken bir çıkış yaptı. GKRY lideri Nikos Hristodulidis, “Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde sınırları belirlemek için masaya oturmaya hazırız” diyerek şaşırtıcı bir yumuşama mesajı verdi. Rum lider, Kıbrıs müzakerelerinin de Crans Montana’da kaldığı yerden “yarın bile” yeniden başlayabileceğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Lübnan ile imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasına yönelik Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan gelen tepkilere yanıt verdi.

Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis, Ankara'dan gelen açıklamalara yanıtının, Güney Kıbrıs'ın "Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde deniz sınırlarını belirlemek için masaya oturmaya hazır" olduğunu kamuoyuna duyurmak olduğunu söyledi. Hristodulidis, Türk tarafının kendi tezlerine güven duyduğunu ifade ettiğine işaret ederek, "O halde birlikte masaya oturalım, konuşalım ve komşu devletlerle yaptığımız gibi deniz sınırlarımızı belirleyelim, bunu yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ilk buluşmasında ifade ettiği gibi Crans Montana'da kesilen noktadan itibaren görüşmelerin yeniden başlamasına "yarın bile hazır" olduklarını tekrarladı. Hristodulidis, bunun Kıbrıs sorununun yaşayabilir ve işleyebilir bir çözüme ulaşması için önemli olduğunu söyledi.

Hristodulidis, AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında bile hiçbir mazeret aramadan masaya oturmaya hazır olduğunu Erhürman'a ilettiğini hatırlattı.

"Görüşmeleri, müzakere sürecinin kazanımlarından yararlanarak yeniden başlatıp üzerinde mutabık kalınmış çerçeveye dayalı bir çözüme ulaşabiliriz" dedi.

