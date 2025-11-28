Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güney Kıbrıs bükemediği bileği öptü! Şımarık Rumlardan Türkiye’ye “Hazırız” mesajı
Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran anlaşmalara imza atan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin sert tepkisi sonrası dikkat çeken bir çıkış yaptı. GKRY lideri Nikos Hristodulidis, “Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde sınırları belirlemek için masaya oturmaya hazırız” diyerek şaşırtıcı bir yumuşama mesajı verdi. Rum lider, Kıbrıs müzakerelerinin de Crans Montana’da kaldığı yerden “yarın bile” yeniden başlayabileceğini söyledi.