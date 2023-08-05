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Yaşam
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Güneşin altında ekmek mücadelesi

2023-08-05 10:37:05
Güneşin altında ekmek mücadelesi

Tarım işçileri güneşin en etkili olduğu saatlerde bile zorlu mesaiye ara vermiyor.

#1
Foto - Güneşin altında ekmek mücadelesi

Eskişehir’e farklı illerden gelen mevsimlik tarım işçileri, son yılların en sıcak yaz aylarında güneşin altında bulunmalarına ve zor yaşam şartlarına rağmen ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

#2
Foto - Güneşin altında ekmek mücadelesi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Aksaklı köyünde çalışan mevsimlik tarım işçileri bu yıl sıcak havayla mücadele ediyor. Uzmanların dışarıya çıkılmaması konusunda uyarı yaptığı öğle saatlerinde bile güneşin altında bulunan işçiler, sabah saat 07.30’dan akşam 20.00’ye kadar mesai yapıyor.

#3
Foto - Güneşin altında ekmek mücadelesi

Günlük 350 lira yevmiye için çalışan emekçiler, güneşin etkili olduğu saatlerde soğan, pancar ve mısır çapalamaya devam ediyor. Sıcak havada çalışmanın çok zor olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bazı mesai arkadaşlarının iş başındayken sıcaktan bayıldığını aktardı. Öte yandan çadırda kalmanın ayrı bir eziyet olduğunu belirten işçiler, bu sene hava sıcaklıklarındaki artışın net bir şekilde hissedildiğini dile getirdi.

#4
Foto - Güneşin altında ekmek mücadelesi

Tarım işçisi Hüseyin Çiftçi, sabahtan akşama kadar çoluk çocuk 350 lira yevmiye için çalıştıklarını söyledi. Sıcak altında çalışmanın çok zor olduğunu ifade eden Çiftçi, “Soğan, pancar ve mısır çapalıyoruz. Sıcak altında çalışmak çok zor oluyor. Mesai arkadaşlarımızın kimisi düşüyor kimisi de bayılıyor. Sabah 7 buçuktan akşam 8’e kadar yaklaşık 8-9 saat bu güneşin altında çalışıyoruz. Çadırda yaşamanın da ayrı zorluğu var. Banyosu, tuvaleti yok, hiçbir şeyi yok. Gördüğünüz gibi bu sıcağın altında 350 liraya çalışmak hiç kolay değil” dedi.

#5
Foto - Güneşin altında ekmek mücadelesi

Eskişehir’e çalışmak için yaklaşık 3 ay önce Şanlıurfa’dan gelen Ahmet Bozkurt ise, “İçme suyumuzu tankerle çekiyoruz. Bazen de kendi arabamızla köye gidip, bidonları dolduruyoruz. Ben buraya yaklaşık 3 ay önce Şanlıurfa’dan geldim. Geçen gün hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıktı. Bu seneki hava sıcaklıklarındaki artışı net bir şekilde hissedebiliyoruz” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Güneşin altında ekmek mücadelesi

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