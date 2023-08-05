Güneşin altında ekmek mücadelesi

Tarım işçisi Hüseyin Çiftçi, sabahtan akşama kadar çoluk çocuk 350 lira yevmiye için çalıştıklarını söyledi. Sıcak altında çalışmanın çok zor olduğunu ifade eden Çiftçi, “Soğan, pancar ve mısır çapalıyoruz. Sıcak altında çalışmak çok zor oluyor. Mesai arkadaşlarımızın kimisi düşüyor kimisi de bayılıyor. Sabah 7 buçuktan akşam 8’e kadar yaklaşık 8-9 saat bu güneşin altında çalışıyoruz. Çadırda yaşamanın da ayrı zorluğu var. Banyosu, tuvaleti yok, hiçbir şeyi yok. Gördüğünüz gibi bu sıcağın altında 350 liraya çalışmak hiç kolay değil” dedi.