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Yaşam
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Güneşe çıkmadan önce iki kez düşünün

2023-06-08 23:05:21
Güneşe çıkmadan önce iki kez düşünün

Uzman isim, güneş ışınlarının cildin erken yaşlanmasına yol açtığını ifade etti.

#1
Foto - Güneşe çıkmadan önce iki kez düşünün

İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Dermatoloji (Cildiye) Kliniği’nden Uzm. Dr. Özlem İpek, yaz mevsiminde güneşten korunmanın yolları ile ilgili uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Güneşe çıkmadan önce iki kez düşünün

Dikkat edilmezse güneşin cildimize zararlarının olabileceğini kaydeden Uzm. Dr. İpek, “Güneş ışınları cildimizin erken yaşlanmasına, cilt lekelerine, güneş yanıklarına, alerjik cilt döküntüleri ve cilt kanserlerine neden olabilmektedir. Yaz aylarında güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir” diye konuştu.

#3
Foto - Güneşe çıkmadan önce iki kez düşünün

Güneşe fazla maruz kalınması sonucu ortaya çıkabilecek sorunlardan olan güneş yanığında görülebilecek belirtilerden bahseden Uzm. Dr. İpek, şunları söyledi: “Güneş yanığı, güneşe maruz kaldıktan birkaç saat sonra ciltte kızarıklık, sıcaklık artışı, ağrı ve hassasiyet belirtileri ile başlar. Yanığın şiddetine bağlı su toplaması, soyulmalar, dehidratasyon bulguları görülebilir. Güneş yanığı gelişen kişi soğuk uygulama yapmalı ve bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.”

#4
Foto - Güneşe çıkmadan önce iki kez düşünün

Güneş lekesi nedir? Güneş lekesinin tanımını da yapan Uzm. Dr. İpek, “Cilde rengini veren melanin pigmentini sentezleyen hücrelerde veya melaninin sentezinde artışa bağlı olarak ciltte meydana gelen koyu renkli lekelere güneş lekesi denir” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Güneşe çıkmadan önce iki kez düşünün

Güneş lekelerinin nasıl geçebileceğini anlatan Uzm. Dr. İpek, şu bilgileri paylaştı: “İlk olarak lekenin türü, derinliği ve tetikleyici nedenler belirlenmelidir. Kozmetik ürün, ilaç gibi tetikleyici ajanların kullanımı bırakılmalıdır. Leke tedavisi uzun sürebilen, sabır ve devamlılık gerektiren bir tedavidir. Tüm tedavi boyunca düzenli olarak uygun bir güneş koruyucu kullanılmalıdır. Leke tedavisinde çeşitli kremler, takviye ilaçlar, mezotepi, PRP, peelingler ve lazer tedavileri kullanılabilmektedir.”

#6
Foto - Güneşe çıkmadan önce iki kez düşünün

Güneş lekelerinin nasıl geçebileceğini anlatan Uzm. Dr. İpek, şu bilgileri paylaştı: “İlk olarak lekenin türü, derinliği ve tetikleyici nedenler belirlenmelidir. Kozmetik ürün, ilaç gibi tetikleyici ajanların kullanımı bırakılmalıdır. Leke tedavisi uzun sürebilen, sabır ve devamlılık gerektiren bir tedavidir. Tüm tedavi boyunca düzenli olarak uygun bir güneş koruyucu kullanılmalıdır. Leke tedavisinde çeşitli kremler, takviye ilaçlar, mezotepi, PRP, peelingler ve lazer tedavileri kullanılabilmektedir.”

#7
Foto - Güneşe çıkmadan önce iki kez düşünün

Son olarak güneş koruyucu kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgi veren Uzm. Dr. İpek, “İdeal güneş koruyucu en az 30 koruma faktörlü, dermatolojik olarak test edilmiş, hem UVA (foto yaşlanma ve leke oluşumu) hem de UVB (güneş yanığı) ışınlarına karşı koruyucu olmalı. Titanyum dioksit ve çinko oksit gibi fiziksel koruyucu içerikler etkinliği arttırır. Güneş koruyucular, güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulanmalı. Yeterli miktarda (örneğin yüz ve boyun bölgesi için bir çay kaşığı) ürün kullanılmalı ve her 2-3 saatte bir tekrarlanmalı. Havuz ve deniz sonrası ürünler tekrarlanmalı. Güneş koruyucular sadece yaz aylarında değil, tüm mevsimlerde kullanılmalı. Önceki yazdan kalan, kullanım süresi geçmiş ürünler kullanılmamalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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