Güneşe çıkmadan önce iki kez düşünün

Son olarak güneş koruyucu kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgi veren Uzm. Dr. İpek, “İdeal güneş koruyucu en az 30 koruma faktörlü, dermatolojik olarak test edilmiş, hem UVA (foto yaşlanma ve leke oluşumu) hem de UVB (güneş yanığı) ışınlarına karşı koruyucu olmalı. Titanyum dioksit ve çinko oksit gibi fiziksel koruyucu içerikler etkinliği arttırır. Güneş koruyucular, güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulanmalı. Yeterli miktarda (örneğin yüz ve boyun bölgesi için bir çay kaşığı) ürün kullanılmalı ve her 2-3 saatte bir tekrarlanmalı. Havuz ve deniz sonrası ürünler tekrarlanmalı. Güneş koruyucular sadece yaz aylarında değil, tüm mevsimlerde kullanılmalı. Önceki yazdan kalan, kullanım süresi geçmiş ürünler kullanılmamalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.