2024-03-24 20:54:45 Güneş panelleri tarihe karışacak! Yüzde 70 daha ucuz, yüzde 97 daha verimli
Güneş enerjisi teknolojisinde devrim niteliğinde bir adım atıldı. University of Surrey, University of Cambridge, Çin Bilimler Akademisi, Xidian Üniversitesi ve Zhengzhou Üniversitesi'nden oluşan uluslararası bir ekip, geleneksel güneş panellerinin maliyetlerini düşürerek ve verimliliği artırarak yeni bir çift taraflı güneş paneli geliştirdi. Bu yeni teknoloji, karbon nanotüplerin kullanımıyla, güneş enerjisi üretiminde çığır açan bir başarıya imza atıyor.