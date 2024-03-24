Güneş panelleri tarihe karışacak! Yüzde 70 daha ucuz, yüzde 97 daha verimli

Yüksek Verimlilik: Çift taraflı yapısı ve nanotüplerin kullanımıyla, bu paneller güneş ışığını hem ön hem de arka yüzeyden yakalayarak yüzde 97'ye varan bir verimlilik sağlıyor. Çift Taraflı Enerji Üretimi: Hem ön hem de arka yüzeylerde enerji üretebilme yetenekleri, bu panellerin güneş ışığını daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlıyor.