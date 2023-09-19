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Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

2023-09-19 11:55:20
Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Yazın bol bol güneşlenmeyi tercih edenler cildini güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumadığında leke problemiyle karşı karşıya kalabiliyor. Piyasada güneş lekelerini açan pek çok ürün bulunsa da bazen bu ürünler istenilen etkiyi göstermiyor. Ancak güneş lekelerini doğal yollarla da hafifletebilirsiniz. Güneş lekelerini kısa sürede açan yöntemlere gelin birlikte göz atalım.

#1
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Yaz aylarında deniz, kum, güneş derken cildinize yeteri kadar özen göstermiyor olabilirsiniz. Hele ki söz konusu güneşlenme olduğunda cildinize farkında olmadan pek çok zarar verebilirsiniz.

#2
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Güneşlenmeyi çok seviyor olabilirsiniz ancak fazla güneşlenmek ve güneşlenirken cildi koruyan kremler kullanmamak güneş lekelerine sebep olabiliyor.

#3
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmez. Özellikle doğal cilt bakımı denildiğinde elma sirkesi çok sık kullanılır. Pek çok cilt probleminin çözümü için kullanılan elma sirkesi, düzenli olarak cilde sürüldüğünde cilt kusurlarını ortadan kaldırır.

#4
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Akne, sivilce, siyah nokta ve güneş lekeleri üzerinde muhteşem etkiler yaratır. Elma sirkesinin cilde faydaları nelerdir? sorusunun yanıtını Posta.com.tr okurları için araştırdık.

#5
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Cilt bakımında kullanılan muhteşem bir doğal kaynak olan elma sirkesi, cildi onarır ve cilt kusurlarını giderir. Ciltte meydana gelen iltihaplanmayı önleyerek akne sorununu ortadan kaldırır.

#6
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Her zaman bebek gibi pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Elma sirkesinin cilde faydalarının detaylarına gelin birlikte bakalım.

#7
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

ELMA SİRKESİ PEELİNG KADAR ETKİLİ Cilt yüzeyinde biriken ölü hücreler gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Tıkanmış gözeneklerde cilt problemlerini ortaya çıkarır.

#8
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Elma sirkesi ile yüzünüzü sildiğinizde cildi ölü hücrelerden arındırabilirsiniz. Peeling kadar etkili olan elma sirkesi, cildi tamamen arındırır. Kusursuz ve canlı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

#9
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

İLTİHAPLI SİVİLCELERİN KÖKÜNÜ KURUTUYOR Sivilceler aynaya her baktığınızda canınızı sıkıyor olabilir. Zamansız ortaya çıkan akne ve sivilceler cildin kusursuz görünümünü bozar.

#10
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Elma sirkesini suyla birlikte karıştırıp her gece yatmadan önce pamuk yardımıyla cildinize sürün. Cildinizin temiz olmasına dikkat edin. Sabah uyandığınızda cildinizi su ile durulayın. Her gece bu işlemi uyguladığınızda elma sirkenin faydalarından yararlanabilirsiniz.

#11
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

LEKEDEN ESER BIRAKMIYOR, CİLT TONUNU EŞİTLİYOR Cildinizde akne, sivilce ya da güneş ışınlarından kaynaklı ton eşitsizlikleri oluşabilir. Cildinizdeki koyu halkalar canınızı sıkıyorsa elma sirkesi ile cilt lekelerini açabilirsiniz. Cilt lekeleri için piyasada çok fazla profesyonel ürün bulunsa da elma sirkesinin o ürünlerden etkisi daha da fazladır.

#12
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Elma sirkesi cilt lekelerini açarak cildi beyazlatır. Cilt tonunu eşitleyerek her zaman aydınlık bir cilde sahip olmanıza destek olur. Cilt lekeleri için elma sirkesi kullanmak istiyorsanız yine her gece uyumadan önce suyla karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz. Elma sirkesi güneş sonrasında cilt yüzeyinde oluşan koyu lekeler üzerinde de etkilidir. Düzenli kullanıldığında bu lekelerin görünümünü hafifleterek cilt tonunu eşitler.

#13
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ ORTADAN KALDIRIR Kimse erken yaşlanmayı istemez. Cildinizde yaşlanmaya dair izlerin bulunmasını istemiyorsanız elma sirkesi kullanabilirsiniz. Bu mucizevi sirkenin sahip olduğu alfa hidroksit asitler, cildi daha taze ve canlı gösteren bileşenleri oluşturur. Böylece elma sirkesi, düzenli kullanım ile birlikte cildi zamanın izlerinden arındırarak, daha genç bir görünüme kavuşturur. Cildin kırışmasını engeller. İnce çizgilerin görünümünü azaltır. Ayrıca cildi toparlayarak sarkmasını engeller.

#14
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

ELMA SİRKESİ CİLDE NASIL UYGULANIR? Elma sirkesi C vitamini, kalsiyum, sodyum, potasyum ve daha birçok mineral açısından çok zengin olduğu için cilt üzerinde harika etkiler yaratır. Elma sirkesini evde çok kolay bir şekilde cildinize uygulayabilirsiniz.

#15
Foto - Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Öncelikle 1 çay bardağına 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyin ve elde ettiğiniz sirkeli su karışımını bir pamuk ile her gece cildinize sürün. Sabah uyandığınızda cildinizi durulayın. 15 gün boyunca her gece düzenli olarak uygulayın. Eğer hassas bir cildiniz varsa çok uzun süre kullanmaktan kaçının. NOT: Hassas ve alerjik bir cildiniz varsa güneş lekeler, akne, sivilceler için mutlaka bir uzmandan yardım alın.

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