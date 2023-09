Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Öncelikle 1 çay bardağına 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyin ve elde ettiğiniz sirkeli su karışımını bir pamuk ile her gece cildinize sürün. Sabah uyandığınızda cildinizi durulayın. 15 gün boyunca her gece düzenli olarak uygulayın. Eğer hassas bir cildiniz varsa çok uzun süre kullanmaktan kaçının. NOT: Hassas ve alerjik bir cildiniz varsa güneş lekeler, akne, sivilceler için mutlaka bir uzmandan yardım alın.