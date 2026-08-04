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Milli Muhraip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Türkiye'den kasa kasa silah satın aldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli Muhraip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Türkiye'den kasa kasa silah satın aldılar

Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan'ı almaya hazırlanan Asya ülkesine kasa kasa kritik silahlar teslim edildi. Teslim sürecine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

#1
Foto - Milli Muhraip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Türkiye'den kasa kasa silah satın aldılar

Mildefin'de yer alan habere göre, Türk savunma sanayii firması MERTSAV tarafından geliştirilen piyade tüfeklerinin Endonezya Silahlı Kuvvetleri’nde kullanımı yaygınlaşıyor. IFAR-25 adıyla envantere giren tüfeklerin birliklere dağıtımının sürdüğü bildirildi.

#2
Foto - Milli Muhraip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Türkiye'den kasa kasa silah satın aldılar

Paylaşılan görüntülere göre, Endonezya Silahlı Kuvvetleri personeli MERTSAV üretimi IFAR-25 piyade tüfeklerini aktif olarak kullanıyor. Tüfeklerin farklı birliklere teslimatlarının devam ettiği, sistemin operasyonel hizmette bulunduğu ifade ediliyor.

#3
Foto - Milli Muhraip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Türkiye'den kasa kasa silah satın aldılar

IFAR-25’in, Türk savunma sanayii şirketi MERTSAV tarafından geliştirilen 5,56 milimetre sınıfındaki piyade tüfeği platformu temel alınarak üretildiği belirtiliyor.

#4
Foto - Milli Muhraip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Türkiye'den kasa kasa silah satın aldılar

Şirket, hafif silah sistemleri alanında faaliyet gösterirken piyade tüfekleri, makineli tüfekler, makineli tabancalar ve bombaatar sistemleri geliştiriyor.

#5
Foto - Milli Muhraip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Türkiye'den kasa kasa silah satın aldılar

Endonezya’da aktif hizmete alınan IFAR-25, Türk savunma sanayiinin hafif silah alanındaki ihracat faaliyetlerine örnek gösteriliyor.

#6
Foto - Milli Muhraip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Türkiye'den kasa kasa silah satın aldılar

Kamuoyuna açıklanan bilgilerde teslim edilen tüfek sayısı veya sözleşmenin mali büyüklüğüne ilişkin ayrıntılar yer almazken, sistemin Endonezya ordusunda aktif olarak kullanıldığı görülüyor.

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Yorumlar

Mehmet

Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
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