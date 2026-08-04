Milli Muhraip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Türkiye'den kasa kasa silah satın aldılar
Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan'ı almaya hazırlanan Asya ülkesine kasa kasa kritik silahlar teslim edildi. Teslim sürecine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan'ı almaya hazırlanan Asya ülkesine kasa kasa kritik silahlar teslim edildi. Teslim sürecine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Mildefin'de yer alan habere göre, Türk savunma sanayii firması MERTSAV tarafından geliştirilen piyade tüfeklerinin Endonezya Silahlı Kuvvetleri’nde kullanımı yaygınlaşıyor. IFAR-25 adıyla envantere giren tüfeklerin birliklere dağıtımının sürdüğü bildirildi.
Paylaşılan görüntülere göre, Endonezya Silahlı Kuvvetleri personeli MERTSAV üretimi IFAR-25 piyade tüfeklerini aktif olarak kullanıyor. Tüfeklerin farklı birliklere teslimatlarının devam ettiği, sistemin operasyonel hizmette bulunduğu ifade ediliyor.
IFAR-25’in, Türk savunma sanayii şirketi MERTSAV tarafından geliştirilen 5,56 milimetre sınıfındaki piyade tüfeği platformu temel alınarak üretildiği belirtiliyor.
Şirket, hafif silah sistemleri alanında faaliyet gösterirken piyade tüfekleri, makineli tüfekler, makineli tabancalar ve bombaatar sistemleri geliştiriyor.
Endonezya’da aktif hizmete alınan IFAR-25, Türk savunma sanayiinin hafif silah alanındaki ihracat faaliyetlerine örnek gösteriliyor.
Kamuoyuna açıklanan bilgilerde teslim edilen tüfek sayısı veya sözleşmenin mali büyüklüğüne ilişkin ayrıntılar yer almazken, sistemin Endonezya ordusunda aktif olarak kullanıldığı görülüyor.
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