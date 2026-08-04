İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...
Kocaeli Gebze merkezli İyilik Kervanı Derneği, tamamen gönüllülerden oluşan ekibiyle ihtiyaç sahibi ailelerden yetimlere, depremzedelerden Gazze ve Afrika'daki mazlumlara kadar geniş bir yelpazeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Yaklaşık 19 yıl önce bir kömürlükte başlayan merhamet yolculuğu hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Asiye Gül, bugün yüzlerce aileye erzak, kira, fatura, burs ve çeyiz desteği sağladıklarını belirtti. İyilik hareketlerinin her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşarak büyüdüğünü ifade eden Gül, “Bu şefkat ve merhamet yolculuğunda sizler de İyilik Kervanımıza katılın" çağrısında bulundu.