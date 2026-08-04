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İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı... TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı! TFF, Dünya Kupası’nı örnek aldı: Yeni sezonda hakemlere ezber bozan talimat Dünyanın korktuğu başına geldi: Çılgınlar gibi savaş gemisi yapan Türk savunma devi STM şimdi de o işe girişiyor Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu Milli Muhraip Uçak Kaan'ı bekliyorlardı: Türkiye'den kasa kasa silah satın aldılar
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İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

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İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

Kocaeli Gebze merkezli İyilik Kervanı Derneği, tamamen gönüllülerden oluşan ekibiyle ihtiyaç sahibi ailelerden yetimlere, depremzedelerden Gazze ve Afrika'daki mazlumlara kadar geniş bir yelpazeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Yaklaşık 19 yıl önce bir kömürlükte başlayan merhamet yolculuğu hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Asiye Gül, bugün yüzlerce aileye erzak, kira, fatura, burs ve çeyiz desteği sağladıklarını belirtti. İyilik hareketlerinin her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşarak büyüdüğünü ifade eden Gül, “Bu şefkat ve merhamet yolculuğunda sizler de İyilik Kervanımıza katılın" çağrısında bulundu.

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Foto - İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

RIFAT BİLGİN / KOCAELİ... Kocaeli Gebze’de faaliyetlerini sürdüren İyilik Kervanı Derneği, yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere ve mazlumlara yönelik yürüttüğü yardım çalışmalarıyla yüzlerce haneye umut olmaya devam ediyor. Gıda kolilerinden kira ve fatura desteğine, öğrencilere burs imkânından genç kızların çeyizlerinin hazırlanmasına, yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerinden afet bölgelerine uzanan geniş bir alanda çalışmalarını sürdüren dernek, tamamen gönüllülerden oluşan kadrosuyla hizmet veriyor.

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Foto - İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

Yıllar içerisinde büyüyen yardım ağıyla Kocaeli'nin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan İyilik Kervanı Derneği, özellikle Ramazan ayında gerçekleştirdiği iftar organizasyonları, erzak dağıtımları ve sosyal destek projeleriyle dikkat çekiyor.

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Foto - İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren İyilik Kervanı Derneği Başkanı Asiye Gül, mütevazı şartlarda başlayan yardım yolculuklarının bugün dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşan büyük bir iyilik hareketine dönüştüğünü söyledi.

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Foto - İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

Dernekte görev alan hiçbir gönüllünün herhangi bir ücret almadığını ifade eden Gül, tüm ekip arkadaşlarının yalnızca Allah rızası için çalıştığını dile getirdi.

#5
Foto - İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

Dernek, Gazze ve Filistin başta olmak üzere kriz bölgelerine insani yardım ulaştırırken, Afrika'da su kuyuları açılması, Kur'an-ı Kerim dağıtımı ve iftar programları gibi uluslararası yardım faaliyetlerine de imza atıyor. Dernek ayrıca deprem bölgelerindeki afetzedelere destek olurken, maddi imkânsızlık yaşayan ailelerin kira, fatura ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Öğrencilere eğitim bursu sağlayan dernek, yetim çocukların eğitim hayatına katkıda bulunurken, evlilik hazırlığı yapan yetim genç kızların çeyizlerini de eksiksiz hazırlayarak teslim ediyor.

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Foto - İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

Gül, çalışmalarının ilk yıllarında küçük bir kömürlükte yardım malzemelerini topladıklarını belirterek, zamanla gönüllülerin desteğiyle faaliyet alanlarının genişlediğini ifade etti.

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Foto - İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

Yetim çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından yetim kızların çeyizlerinin hazırlanmasına başladıklarını anlatan Gül, daha sonra eğitim desteği, burs çalışmaları, Afrika'da su kuyuları açılması, Kur'an-ı Kerim dağıtımı, iftar organizasyonları, Gazze ve Filistin'e insani yardım ile deprem bölgelerine destek çalışmalarını hayata geçirdiklerini kaydetti. İyilik Kervanı Derneği'nin bugün resmi bir sivil toplum kuruluşu olarak Kocaeli Valiliği denetiminde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Gül, yardım çalışmalarının en önemli özelliğinin tamamen gönüllülük esasına dayanması olduğunu vurguladı.

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Foto - İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

Derneğin yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarının yurt dışında da ilgi gördüğünü aktaran Gül, İngiltere'den gelen üniversite öğrencilerinin, derneğin faaliyetlerini yerinde inceleyerek yardım ulaştırılan ailelerle görüştüklerini söyledi. Yardım alan ailelerin yaşadıkları değişimi kendi ifadeleriyle anlattıklarını belirten Gül, derneğin daha sonra lise ve üniversite öğrencilerinin sivil toplum projelerine de örnek olduğunu ifade etti.

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Foto - İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

Yardım taleplerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Gül, hastalık, iş kazası, ekonomik sıkıntılar ve benzeri nedenlerle kendilerine başvuran çok sayıda aile bulunduğunu belirterek, "İmkânlarımız ölçüsünde herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz ancak ihtiyaç sahibi insan sayısı her geçen gün artıyor. Yardım ve destek taleplerine cevap vermeyince büyük bir gönül kırıklığı yaşıyoruz. Daha fazla gönüllüye ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz." dedi. İyilik Kervanı Derneği, gönüllülerinin katkıları ve hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın farklı coğrafyalarında mazlumlara, yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ediyor.

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