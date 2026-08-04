İyilik Kervanı Derneği daima mazlumun ve mağdurun yanında! Kömürlükten dünyaya uzanan İyilik Kervanı...

Yardım taleplerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Gül, hastalık, iş kazası, ekonomik sıkıntılar ve benzeri nedenlerle kendilerine başvuran çok sayıda aile bulunduğunu belirterek, "İmkânlarımız ölçüsünde herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz ancak ihtiyaç sahibi insan sayısı her geçen gün artıyor. Yardım ve destek taleplerine cevap vermeyince büyük bir gönül kırıklığı yaşıyoruz. Daha fazla gönüllüye ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz." dedi. İyilik Kervanı Derneği, gönüllülerinin katkıları ve hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın farklı coğrafyalarında mazlumlara, yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ediyor.