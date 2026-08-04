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Otomotiv
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TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

Türkiye'nin milli gururu TOGG, kampanyalarına devam ediyor. Sınırlı sayıdaki araçlar için faizsiz, 3 ay ertelemeli, uzun vadeli krediler sunuluyor.

#1
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

Elektrikli araç almak isteyenler için bulunmaz kredi kampanyası yapan Togg'un fiyatları da belli oldu.

#2
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

TOGG T10X NE KADAR?

#3
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.

#4
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

TOGG T10F NE KADAR?

#5
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.

#6
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

KREDİ KAMPANYASINDA NELER VAR?

#7
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

Sınırlı sayıda T10F bireysel kullanıcılara özel yüzde 0 faizli finansman ya da 3 ay ödeme erteleme seçenekleriyle kredi veriliyor.

#8
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

TOGG T10F İÇİN SUNULAN KAMPANYALAR ŞU ŞEKİLDE:​

#9
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10F V2 1 milyon TL kredi 12 ay vade aiz Aylık ödeme: 83.334 TL

#10
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10F 4MORE 1,5 milyon TL kredi 10 ay vade aiz Aylık ödeme: 150.000 TL

#11
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10F V2 1,7 milyon TL kredi 48 ay vade %2,95 faiz Aylık ödeme: 78.008 TL

#12
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10F V1 1,3 milyon TL kredi 48 ay vade %2,95 faiz Aylık ödeme: 59.653 TL

#13
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10F 4MORE 1,5 milyon TL kredi 36 ay vade %2,95 faiz Aylık ödeme: 77.527 TL

#14
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10F'ler için filo alımı yapacaklara özel yüzde 100 finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme imkanı sağlanıyor. Filo alımlarında T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 334 lira aylık ödeme, T10F 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 150 bin lira aylık taksitler sunuluyor.

#15
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

TOGG T10X KAMPANYALARI ŞU ŞEKİLDE:

#16
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10X V2 800 bin TL kredi 12 ay vade aiz Aylık ödeme: 66.667 TL

#17
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10X 4More 1,5 milyon TL kredi 10 ay vade aiz Aylık ödeme: 150.000 TL

#18
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10X V2 1,7 milyon TL kredi 48 ay vade %2,95 faiz Aylık ödeme: 78.008 TL

#19
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10X V1 1,3 milyon TL kredi 48 ay vade %2,95 faiz Aylık ödeme: 59.653 TL

#20
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

T10X 4More 1,5 milyon TL kredi 36 ay vade %2,95 faiz Aylık ödeme: 77.527 TL

#21
Foto - TOGG'dan büyük müjde: 59 bin faizsiz taksit imkanı!

Togg T10X'te de filo satın alımlarına özel 0 Finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme avantajı bulunuyor. T10X V2 için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 66 bin 667 lira ödeme, T10X 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 150 bin lira aylık ödemeyle sahip olunuyor.

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