Dünyanın korktuğu başına geldi: Çılgınlar gibi savaş gemisi yapan Türk savunma devi STM şimdi de o işe girişiyor

Güleryüz, STM'nin yalnızca insansız deniz sistemleri değil, insansız hava sistemleri alanında da yeni konseptler geliştirmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Şirketin, denizaltı tasarımı ve modernizasyonundaki bilgi birikimini otonom teknolojilerle bir araya getirerek geleceğin harekât ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi hedeflediğini belirten Güleryüz, insansız deniz araçları ile insansız hava araçlarının birlikte görev yapacağı yeni konseptler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. STM, son dönemde insansız hava araçları, insansız deniz platformları ve otonom sistemler alanındaki çalışmalarını genişletirken, farklı platformların koordineli görev yapabildiği yeni nesil harekât konseptlerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyor. Kaynak: GDH Haber