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Dünyanın korktuğu başına geldi: Çılgınlar gibi savaş gemisi yapan Türk savunma devi STM şimdi de o işe girişiyor

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Dünyanın korktuğu başına geldi: Çılgınlar gibi savaş gemisi yapan Türk savunma devi STM şimdi de o işe girişiyor

Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden birisi olan STM'nin Genel Müdürü Özgür Güleryüz, savunma alanında yaptıkları son çalışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Dünyanın korktuğu başına geldi: Çılgınlar gibi savaş gemisi yapan Türk savunma devi STM şimdi de o işe girişiyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin insansız deniz sistemlerinde yeni konseptler üzerinde çalıştığını belirterek, gelecekte insansız deniz platformları ve insansız denizaltılardan dron bırakılmasına yönelik kabiliyetlerin gündeme geleceğini açıkladı.

#2
Foto - Dünyanın korktuğu başına geldi: Çılgınlar gibi savaş gemisi yapan Türk savunma devi STM şimdi de o işe girişiyor

Gazeteci Mevlüt İşli'ye konuşan Güleryüz, STM'nin denizaltı tasarımı ve modernizasyonundaki tecrübesini otonom sistem kabiliyetleriyle birleştirerek insansız deniz sistemleri alanında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

#3
Foto - Dünyanın korktuğu başına geldi: Çılgınlar gibi savaş gemisi yapan Türk savunma devi STM şimdi de o işe girişiyor

Güleryüz, gelecekte insansız deniz platformlarının harekât ortamında daha kritik rol üstleneceğini belirterek, bu kapsamda insansız deniz araçlarından dron bırakılmasına yönelik konseptler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

#4
Foto - Dünyanın korktuğu başına geldi: Çılgınlar gibi savaş gemisi yapan Türk savunma devi STM şimdi de o işe girişiyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, gelecekte insansız denizaltıların da bu kabiliyete sahip olabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

#5
Foto - Dünyanın korktuğu başına geldi: Çılgınlar gibi savaş gemisi yapan Türk savunma devi STM şimdi de o işe girişiyor

İnsansız deniz sistemlerinden dronların bırakılması, hatta buna insansız denizaltılar da dahil olmak üzere ileride mutlaka bu tarz konseptler gündeme gelecek. STM olarak biz burada da mutlaka ön almak istiyoruz.

#6
Foto - Dünyanın korktuğu başına geldi: Çılgınlar gibi savaş gemisi yapan Türk savunma devi STM şimdi de o işe girişiyor

Güleryüz, STM'nin yalnızca insansız deniz sistemleri değil, insansız hava sistemleri alanında da yeni konseptler geliştirmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Şirketin, denizaltı tasarımı ve modernizasyonundaki bilgi birikimini otonom teknolojilerle bir araya getirerek geleceğin harekât ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi hedeflediğini belirten Güleryüz, insansız deniz araçları ile insansız hava araçlarının birlikte görev yapacağı yeni konseptler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. STM, son dönemde insansız hava araçları, insansız deniz platformları ve otonom sistemler alanındaki çalışmalarını genişletirken, farklı platformların koordineli görev yapabildiği yeni nesil harekât konseptlerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyor. Kaynak: GDH Haber

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