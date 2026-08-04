Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

Özdağ şöyle devam etti: "Ama böyle bir şey olduğu zaman Yeniden Refah Partisi'nin kapısını çalarız. Zaten şöyle istiyorum ben: Muhafazakar demokratlar; Saadet, Yeniden Refah ve DEVA Partisi beraberce bir ittifak yapsınlar tek partiyle. Öbür tarafta da Milliyetçi Demokratlar bir ittifak yapıp; AK Parti-MHP gibi iki parti, tek çatı, tek blok... İki partiyle Türkiye genelinde seçime girmek ve burada 100'ün üzerinde çıkaracağımız milletvekiliyle kilit rol oynamak. Kim kazanırsa kazansın; bir, tek partili, tek adamlığın veyahut da parti devletini inşa etmek isteyenlere karşı 'bir dakika' demek. Bu sistemin azizliğine karşı 'Bir dakika, biz panzehiriz, biz burada paratoneriz, biz burada deterjanız' demek; çıkacak kanunları millet lehine çıkartmak. Veya kanun hükmünde kararnameleri veya kararnameleri veya uluslararası anlaşmaları; egemen güçlerle yaptığımız veya diğer devletlerle yaptığımız uluslararası anlaşmalarda da 'bir dakika' diyebilmek. Ben bunu görmek istiyorum. Şeffaf olarak görmek istiyorum."