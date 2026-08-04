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Siyaset
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Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

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Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partinin feshedileceğini açıkladı. Davutoğlu'nun en yakın kurmayı Selçuk Özdağ, fesih kararını sosyal medyadan öğrendiğini açıkladı. Özdağ, Yeni Yol grubunun dağılması durumunda hangi partiye katılmak istediğini de söyledi.

#1
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

Deva Partisi'yle birleşme çalışmaları devam eden Gelecek Partisi'nin feshedilmesi, siyaset gündeminde bomba etkisine neden oldu. Partinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisini feshettiğini, sosyal medya hesabından yayınladığı bir bildiriyle duyurdu.

#2
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

Ahmet Davutoğlu'nun en yakın kurmaylarından olan Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, partinin feshedilmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Özdağ, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gelecek Partisi'ndeki ayrılık sürecini, partinin feshedilmesi tartışmalarını ve muhalefetin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşan Özdağ, partisinin feshedildiğini, sosyal medyadan duyduğunu söyledi. Özdağ ayrıca Melis Yaşar'ın, "Ak Parti'ye ya da başka bir partiye geçmeyi düşünüyor musunuz" sorusunu da yanıtladı.

#4
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

Selçuk Özdağ, çarşamba günü parlamentoda çalışırken bir gazetecinin kendisini aradığını ve partiyi feshettiklerini söylediğini, buna karşılık ise kendisinin bundan haberi olmadığını bildirdiğini aktararak, şunları söyledi:

#5
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

"Çarşamba günü parlamentoda çalışırken, Genel Kurul açıkken bir gazeteci aradı beni. 'Ya partiyi feshetmişsiniz' dedi. 'Yok' dedim 'haberim yok.' Ve ardından da Genel Merkez'le Perşembe günü görüşecekti Sayın Genel Başkan yani geçen hafta Perşembe. Hemen alelacele bizi çağırdılar ve dediler ki 'Partiyi feshettik.' Bir bildiri yayınlanıyor ve ben bu bildiriyi ne zaman gördüm? Bildiri Sayın Davutoğlu'nun sayfasından yayınlandıktan sonra gördüm. Sayın Ahmet Davutoğlu genel başkanlığı bırakabilir. Tamam, 'bıraktım' diyebilir. Fakat bunu bıraktıktan sonra Türkiye'deki bütün Gelecek Partisi'ne gönül veren kurucularından parti yönetim kurullarına kadar, il başkanlarından ilçe başkanlarına kadar bir değerlendirme yapardık bizler; 10 kişi, 20 kişi, 10 gün 15 gün boyunca. Ardından eğer bu şekilde bir kanaat varsa o kanaat üzerine de 'Biz partiyi feshediyoruz' veyahut 'Biz partiyi yaşatıyoruz, kongreye gidiyoruz' diyebilirdik. Ama buna fırsat verilmedi."

#6
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

Fesih kararının, ortak bir karar olmadığını da belirten Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:

#7
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

"Kesinlikle ortak bir karar değil. Zaten benim... Ha parti yaşasın mı yaşamasın mı diye sorulduğu zaman; parti başarısız ama bunun bir zamanlaması vardı. Eğer bunu bırakacaksa kendisi, bu partiyi bırakacaksa; DEVA Partisi ile birleşme çalışmamızı yapıyorduk, yapsaydık birleşmeyi bıraksaydı. Veya Yeniden Refah Partisi ile birleşmemizi yapsaydık, bıraksaydı ve onlara da deseydi ki: "Evet ben burada bir fedakarlık yaptım, feragat ediyorum, aktif siyasetten çekiliyorum (yani partili siyasetten çekiliyorum) ve bugün Yeniden Refah Partisi ile Gelecek Partisi'ni birleştiriyorum. Ve ardından da DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ne de çağrıda bulunuyorum. Sizler de burayla ittifak yapın. Yetmez, Milliyetçi Demokratlarla beraber olun. Böyle bir mesaj; bana bir ihtiyaç varsa, tecrübeme ihtiyaç varsa, bilgime ihtiyaç varsa da Ankara'dayım, İstanbul'dayım bekliyorum" denilmesini isterdim şahsen."

#8
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

Davutoğlu'nun görevi bırakabileceğini ve buna saygı duyacaklarını ifade eden Selçuk Özdağ, şöyle konuştu:

#9
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

"Şimdi bir şaşkınlık var, ciddi bir şaşkınlık var. En azından, ha ben görevi bırakmasını... Bırakabilir, ona saygı duyarız. Sağlık problemi olabilir, maddi imkansızlık problemi olabilir, başka nedenler olabilir. Ama 'feshediyorum' demesinde bir zamana ihtiyaç vardı orada. 15 gün, 10 gün... Diyemez o şekilde. Kendisinin o bildiriyi de kendi adıyla yayınlanmış olması da şık olmadı. O bildiri sadece bir istifa bildirisi olabilirdi kendi adına. O zaman kendi adını yazabilirdi ama bu süreç bence doğru yönetilmemiştir. Sayın Davutoğlu bu birleşmeler için gayret sarf etmiştir. Daha önce Altılı Masa'da çok ciddi gayretleri oldu. Önce "Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi birlikte bir iş birliği yapalım, sonra İYİ Parti'yle ve CHP ile konuşarak bir blok oluşturalım" demişti, onu başaramadık. Sonra Altılı Masa'da çok ciddi gayretleri oldu."

#10
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

Melis Yaşar'ın, " Ak Parti'ye ya da başka bir partiye geçmeyi düşünüyor musunuz önümüzdeki süreçte?" sorusuna da yanıt veren Özdağ, "Şimdi bizim bir grubumuz var, Yeni Yol grubu diyerek. Biz dört milletvekiliyiz burada Gelecek Partisi'nden seçilen. Ve DEVA Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin milletvekilleri var. Biz bu grubu yaşatmak istiyoruz. Ha bir afaki olduğu zaman buradan bir milletvekili başka bir partiye gitse temenni etmem. Ama gidebilir çünkü partisiz kaldılar, partileri olmadı. Gitmezler inşallah." dedi.

#11
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

Özdağ şöyle devam etti: "Ama böyle bir şey olduğu zaman Yeniden Refah Partisi'nin kapısını çalarız. Zaten şöyle istiyorum ben: Muhafazakar demokratlar; Saadet, Yeniden Refah ve DEVA Partisi beraberce bir ittifak yapsınlar tek partiyle. Öbür tarafta da Milliyetçi Demokratlar bir ittifak yapıp; AK Parti-MHP gibi iki parti, tek çatı, tek blok... İki partiyle Türkiye genelinde seçime girmek ve burada 100'ün üzerinde çıkaracağımız milletvekiliyle kilit rol oynamak. Kim kazanırsa kazansın; bir, tek partili, tek adamlığın veyahut da parti devletini inşa etmek isteyenlere karşı 'bir dakika' demek. Bu sistemin azizliğine karşı 'Bir dakika, biz panzehiriz, biz burada paratoneriz, biz burada deterjanız' demek; çıkacak kanunları millet lehine çıkartmak. Veya kanun hükmünde kararnameleri veya kararnameleri veya uluslararası anlaşmaları; egemen güçlerle yaptığımız veya diğer devletlerle yaptığımız uluslararası anlaşmalarda da 'bir dakika' diyebilmek. Ben bunu görmek istiyorum. Şeffaf olarak görmek istiyorum."

#12
Foto - Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

"Bununla ilgili diyebilmek ve Türkiye'nin 540 milyar dolar dış borcunun olduğu bir iklimde ve Avrupa'nın veya Amerika'nın bankalarından borç aldığınız bir iklimde, kredi aldığınız, İngiltere'den kredi aldığınız bir iklimde biz buna karşı bir blok oluşturmak. Yani bir dakika diyebilmek. Öyle Türkiye el-cüz-ü lâyetecezzâ bir devlettir. Yani parçalanamayan parçadır ve bin yıllık bir devlettir burası. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in devletidir diyebilmek. Bunu yapmak, bunun için gayret sarf etmek istiyoruz. Ben inanıyorum ki böyle bir iklim oluştururuz, inşallah grubumuzu yaşatırız."

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