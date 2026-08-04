Davutoğlu'nun kararı şoka sokmuş! Selçuk Özdağ 'kapısını çalarız' dediği partiyi duyurdu

"Kesinlikle ortak bir karar değil. Zaten benim... Ha parti yaşasın mı yaşamasın mı diye sorulduğu zaman; parti başarısız ama bunun bir zamanlaması vardı. Eğer bunu bırakacaksa kendisi, bu partiyi bırakacaksa; DEVA Partisi ile birleşme çalışmamızı yapıyorduk, yapsaydık birleşmeyi bıraksaydı. Veya Yeniden Refah Partisi ile birleşmemizi yapsaydık, bıraksaydı ve onlara da deseydi ki: "Evet ben burada bir fedakarlık yaptım, feragat ediyorum, aktif siyasetten çekiliyorum (yani partili siyasetten çekiliyorum) ve bugün Yeniden Refah Partisi ile Gelecek Partisi'ni birleştiriyorum. Ve ardından da DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ne de çağrıda bulunuyorum. Sizler de burayla ittifak yapın. Yetmez, Milliyetçi Demokratlarla beraber olun. Böyle bir mesaj; bana bir ihtiyaç varsa, tecrübeme ihtiyaç varsa, bilgime ihtiyaç varsa da Ankara'dayım, İstanbul'dayım bekliyorum" denilmesini isterdim şahsen."