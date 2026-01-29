Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...
Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City’e 2-0 mağlup olmasına rağmen üst tura yükselmeyi başardı. Maç sonrası yapılan değerlendirmelerde sarı-kırmızılı ekip eleştirilerin odağında yer aldı. Yorumculardan Sinan Engin’in, Barış Alper Yılmaz için sarf ettiği “Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan Barış Alper ne uçtu ne de kaçtı. Türkiye Ligi’nde oynarsın” sözleri ise kısa sürede gündem oldu.