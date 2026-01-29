  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu elektrikli sedan sizi çok şaşırtacak! BYD’nin en hızlı otomobili! 0’dan 100’e 3.8 saniye! SEAL sessiz ama adrenalin dolu Evlilik hayali paraya takıldı! 1 milyonluk başlık parası gençleri sokağa döktü Altın durdurulamıyor! İslam Memiş'ten çok önemli açıklama Dev kayayı elektrik direği durdurdu CHP’li başkanın oğlundan sevgililerine lüks çanta ve saat! İddianamede ‘milyonluk’ detay Bir bardak içmeniz yetecek! Geceleri rahatça uykuya dalmanın kolay yolu Tamı tamına 300 kişiyle... Eski yönetimden Başkan Serdal Adalı'ya eleştiri! 'Yok ettiler' Türkiye'de ne yapacak sorusu! Noa Lang için 'Yıldırım' gibi sözler Bu hamle ayağa kaldıracak! O ülke sessiz sedasız bu işi bitirmek istiyor! Devasa isim... Trump'ın Türkiye planı ülkeyi ayağa kaldırdı: Dışarıda kaldık
Spor
11
Yeniakit Publisher
Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City’e 2-0 mağlup olmasına rağmen üst tura yükselmeyi başardı. Maç sonrası yapılan değerlendirmelerde sarı-kırmızılı ekip eleştirilerin odağında yer aldı. Yorumculardan Sinan Engin’in, Barış Alper Yılmaz için sarf ettiği “Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan Barış Alper ne uçtu ne de kaçtı. Türkiye Ligi’nde oynarsın” sözleri ise kısa sürede gündem oldu.

#1
Foto - Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Temsilcimiz Galatasaray, İngiltere deplasmanında aldığı 2-0’lık yenilginin ardından eleştirilerin odağına yerleşti. Karşılaşma sonrası kaleme alınan yazılar ve yapılan yorumlarda, sarı-kırmızılı takımın performansı sert ifadelerle masaya yatırılırken, ortaya konan futbol beklentilerin altında kaldı.

#2
Foto - Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, "Okan hocanın geç de olsa Barış, İlkay ve Abdülkerim'i oyundan alması doğru bir hamleydi ve G.Saray'ın ayağa daha iyi pas yapmasını sağladı. Okan hoca maçı yeniden oynamaya çalışsa, oyuna Torreira ile başlar, belki sol stoper olarak Jakobs'u kullanır, Barış'ın yerine de Yunus'u tercih ederdi. G.Saray belki kaybetti ama Avrupa'ya devam etmeyi başardı." dedi.

#3
Foto - Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Sinan Engin, "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan Barış Alper ne uçtu, ne de kaçtı. Osimhen gidemedi, top süremedi. Orta sahan çok nazik. İlkay fizik olarak çok geride. Sara fizik olarak yetersiz. Türkiye Ligi'nde oynarsın. Anadolu takımlarına vurur, gidersin.

#4
Foto - Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Sahanın yıldızı Abdülkerim'di. Haaland'ı çok iyi marke etti, 1 golle bıraktı. Apo şu an depar atsak aynı koşabiliriz. Baya ağırlaşmışsın.

#5
Foto - Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Sahanın yıldızı Abdülkerim'di. Haaland'ı çok iyi marke etti, 1 golle bıraktı. Apo şu an depar atsak aynı koşabiliriz. Baya ağırlaşmışsın.

#6
Foto - Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Keşke Galatasaray, Manchester ile RAMS Park'ta oynasaydı ve Madrid'e karşı deplasmanda oynasaydı. Arada çok ciddi fizik farkı var. Manchester daha dişine göre bir takım. Madrid'e belki yenilebilirdi ama Manchester'ı yenebilirdi." diye konuştu.

#7
Foto - Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Neo Spor ekranlarında konuşan Serdar Ali Çelikler ise, "Okan Buruk takımları bizi şaşırtmıyor. Kasımdan sonra galibiyet beraberlik bir şey olmuyor. Her zaman söylediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi 2. 4 maçta başlar. Lorente kendi kalesine vurmasa 2. 4 maçta golün yok golün...

#8
Foto - Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Manchester City bu futbolu Bournemouth'a karşı oynasın, ilk yarı berabere biter, maçı da Bournemouth kazanır! Manchester City vitesi üçe dahi atmadan, Galatasaray'a en ufak bir ihtimal dahi göstermeden maçı kazandı.

#9
Foto - Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Liverpool maçından sonra dünya futbol piyasasının Okan Buruk’u izlemeye aldığını söylemiştim. Bence Şampiyonlar Ligi'ndeki son 4 maçta bu fikirden vazgeçmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu. Neo Spor ekranlarında konuşan Serdar Ali Çelikler ise, "Okan Buruk takımları bizi şaşırtmıyor. Kasımdan sonra galibiyet beraberlik bir şey olmuyor. Her zaman söylediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi 2. 4 maçta başlar. Lorente kendi kalesine vurmasa 2. 4 maçta golün yok golün...

#10
Foto - Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Manchester City bu futbolu Bournemouth'a karşı oynasın, ilk yarı berabere biter, maçı da Bournemouth kazanır! Manchester City vitesi üçe dahi atmadan, Galatasaray'a en ufak bir ihtimal dahi göstermeden maçı kazandı. Liverpool maçından sonra dünya futbol piyasasının Okan Buruk’u izlemeye aldığını söylemiştim. Bence Şampiyonlar Ligi'ndeki son 4 maçta bu fikirden vazgeçmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asım keskin

Okan farketmiyor belki ama herkes görüyor. Barış ve albulkerinle iki kişi eksik oynuyorsun. Barış futbolcu degil, koşucu bile değil. Topu ayağına alıp beş metre bile gidemeyen bir futbolcu görmedim barış bir de hakan Şükür dışında. A.kerim ise facia. Hantal nerde duracahini bilmiyor koşmakta geç kalıyor ve bakiyor.
TÜM YORUMLARA GİT
Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi
Gündem

Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi

Antalya’da yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; CHP’li Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in,..
Antalya'da deprem!
Gündem

Antalya'da deprem!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi
Gündem

Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi

En güçlü olduğu yer olan Suriye’de bile yok olmanın eşiğine gelen teröristlere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) el uzattı. Türk ve Suriye ist..
Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı
Gündem

Rus doktordan Adıyaman'a tam not! Türkiye'nin deprem konutları dünyayı hayran bıraktı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye ilk koşan isimlerden biri olan Rus Doktor Yanna Vlasova, Türkiye'nin Adıya..
Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu
Dünya

Ülke şokta! 15 kişi taşıyan uçak kayboldu

Kolombiya’da aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 15 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, kayboldu. Uçağın bulunması için çalışma başlatıl..
Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız!
Gündem

Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız!

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında geçmişte FETÖ kanallarında boy gösterip devletin seçilmiş yönetimine saldıran..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23