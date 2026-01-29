Gündemi sarsacak çıkış! Canlı yayında Galatasaray'a demediğini bırakmadı! Tamı tamına...

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, "Okan hocanın geç de olsa Barış, İlkay ve Abdülkerim'i oyundan alması doğru bir hamleydi ve G.Saray'ın ayağa daha iyi pas yapmasını sağladı. Okan hoca maçı yeniden oynamaya çalışsa, oyuna Torreira ile başlar, belki sol stoper olarak Jakobs'u kullanır, Barış'ın yerine de Yunus'u tercih ederdi. G.Saray belki kaybetti ama Avrupa'ya devam etmeyi başardı." dedi.