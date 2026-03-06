  • İSTANBUL
Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel

Maraş otu denilen bu zehir kaynağı için uzman isimden net açıklama geldi.

#1
Foto - Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel

Maraş otu veya deli tütünü olarak bilinen dumansız tütünün, günde 8 paket sigara içmiş kadar vücuda zarar verdiği ortaya çıktı. Uzmanlar; yüksek nikotin içeren bu otun dudak kanseri, sinir tahribatı ve bel fıtığı gibi geri dönüşü olmayan hastalıklara yol açtığı konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

#2
Foto - Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İdris Altun, "Maraş otu" kullananların nikotini vücuda doğrudan aldığının altını çiziyor. İçindeki nikotin nedeniyle vücuda zararı, sigaranın yol açtığı zararlara benzeyen Maraş otu, akciğerlerde kirlenmeler, damarlanmalarda yapısında bozulma ve solunum yollarında daralma gibi durumları tetikliyor.

#3
Foto - Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel

Maraş otu, özellikle çene sinir duyusunu etkileyerek duyunun azalmasına yol açabilir. Dudağın altına yerleştirildiğinden bu durum çene bölgesindeki sinirleri etkileyebilir ve his kaybına yol açabilir. Uygulama bölgesinde enfeksiyon ve tümör oluşumları da görülebilir

#4
Foto - Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel

Bağımlılık potansiyeli oldukça yüksek olan Maraş otu'nun sigara gibi sağlığa zararlı etkileri var. Bu nedenle ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Uzmanlara göre bu otu sigaradan ayıran en büyük özelliği ise dudak kanseri, dil kanseri gibi sorunlara neden olmasıdır.

#5
Foto - Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel

"Maraş otu" ya da "deli tütünü" olarak bilinen ürünün genellikle kavak ağacının külü ile hazırlanıyor. Bu nedenle içinde yüksek nikotin barındırıyor. Kullanan kişilerde günde sekiz paket sigara içmiş kadar zararlı etki bırakıyor.

#6
Foto - Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel

Bitkinin iskelet sistemi üzerindeki etkilerine de dikkat çekilirken, özellikle bel ve omurga bölgesinde omurlar arasındaki disk yapılarda hasara yol açabileceği belirtildi. Bu durumun ise şiddetli bel ağrıları, eklem problemleri ile diz ve dirsek rahatsızlıklarına neden olabileceği de uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

#7
Foto - Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel

Sağlığa zararlarıyla bilinen sigaranın bir alternatifi olarak kullanılan Maraş otu, dumansız bir tütündür. Pek çok kişi sigarayı bırakmak ya da diş ağrısını dindirmek için Maraş otu kullansa da bir süre sonra bu ot bağımlı hale getirebiliyor. Maraş otu sigara kağıdı arasına sarılmak ya da küçük bir miktar dudak ve diş eti arasına konularak kullanılıyor ve kullanımı bittikten sonra tükürülerek dışarıya atılıyor.

#8
Foto - Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel

Sigarayla aynı ve benzer içeriği bulunan Maraş otu'nun uzun süre kullanımı sağlık açısından oldukça riskli. Özellikle diş, dil, dudak kanseri ve kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor. Ayrıca vücuda verdiği zararların geri dönüşü de olmuyor.

#9
Foto - Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel

Uzun süre ağız içerisinde bekletilerek kullanılan Maraş otu, boğulmalara da yol açabiliyor. Maraş otunu bırakmak sigaraya göre çok daha zor. Bu nedenle ciddi tedavi süreçleri gerektiriyor.

#10
Foto - Gündemi sarsacak açıklama: Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel

Önemli: Sigara ve sigara benzeri ürünlerin kullanımı sağlığa zararlıdır. Bu nedenle bağımlılık yapan ürünlerden uzak durun. Sigara ve benzeri tütün ürünlerini kullanıyorsanız bırakmak için mutlaka bir uzmandan yardım alın.

