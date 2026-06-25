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Spor
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Yeniakit Publisher
Çok konuşulacak açıklamalar: Peş peşe salvolar: Gündeme oturacak gelişme.. Kimlere 'kalleş' dedi?

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Çok konuşulacak açıklamalar: Peş peşe salvolar: Gündeme oturacak gelişme.. Kimlere 'kalleş' dedi?

Teknik direktörlüğünden çok, youtube yayınlarıyla artık bilinen Sergen Yalçın'ın son açıklamaları tüm Beşiktaşlıları ayağa kaldırdı...

#1
Foto - Çok konuşulacak açıklamalar: Peş peşe salvolar: Gündeme oturacak gelişme.. Kimlere 'kalleş' dedi?

Beşiktaş Teknik Direktörlüğü görevinden istifa eden Sergen Yalçın’ın eski takım arkadaşlarına yönelik 'Kalleşler' çıkışı gündeme bomba gibi düştü! Nihat Kahveci’nin 'Bahaneyi bırak yemek yap' eleştirisinden Tümer Metin, Sinan Engin ve Ali Gültiken’i içine aldığı tahmin edilen sert salvolara nasıl cevaplar gelecek?

#2
Foto - Çok konuşulacak açıklamalar: Peş peşe salvolar: Gündeme oturacak gelişme.. Kimlere 'kalleş' dedi?

Beşiktaş eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ekranlarda yaptığı salvolar gündem oldu. Eski takım arkadaşlarına sert tepki gösteren Yalçın çok sert ifadeler kullandı: - Dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. -Ayıp, utanın. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Tabir yerindeyse kalleşler bunlar.

#3
Foto - Çok konuşulacak açıklamalar: Peş peşe salvolar: Gündeme oturacak gelişme.. Kimlere 'kalleş' dedi?

Yalçın'ı bu denli öfkelendiren süreç ise ekranlarda dile getirilen çok spesifik ve sert iddialara dayanıyor.

#4
Foto - Çok konuşulacak açıklamalar: Peş peşe salvolar: Gündeme oturacak gelişme.. Kimlere 'kalleş' dedi?

Yalçın'ın hedef aldığı isimlerden birisi Nihat Kahveci olabilir. Kahveci, Yalçın’ın kadro yetersizliğine vurgu yapan açıklamalarını hedef alarak, "Bahaneleri bırakıp eldeki malzemeden yemek yapacaksın" demiş ve Cerny’nin yedek bırakılmasını hocanın kişisel kaprisine bağlamıştı.

#5
Foto - Çok konuşulacak açıklamalar: Peş peşe salvolar: Gündeme oturacak gelişme.. Kimlere 'kalleş' dedi?

Fotospor'a göre; Yalçın'ın hedef aldığı isimlerden birisi Nihat Kahveci olabilir. Kahveci, Yalçın’ın kadro yetersizliğine vurgu yapan açıklamalarını hedef alarak, "Bahaneleri bırakıp eldeki malzemeden yemek yapacaksın" demiş ve Cerny’nin yedek bırakılmasını hocanın kişisel kaprisine bağlamıştı.

#6
Foto - Çok konuşulacak açıklamalar: Peş peşe salvolar: Gündeme oturacak gelişme.. Kimlere 'kalleş' dedi?

TV8.5 ekranlarında taktiksel analize odaklanan Tümer Metin ise Yalçın’ın şampiyon olduğu dönemdeki futbol aklında çakılı kaldığını iddia etti. Modern futbolun sadece motivasyonla yürümeyeceğini vurgulayan Metin, sahada hiçbir hücum ve savunma setinin olmadığını, faturanın doğrudan teknik direktöre kesilmesi gerektiğini ifade etti.

#7
Foto - Çok konuşulacak açıklamalar: Peş peşe salvolar: Gündeme oturacak gelişme.. Kimlere 'kalleş' dedi?

TRT Spor’da Ali Gültiken ise kriz yönetimine odaklandı. Sergen Yalçın’ın "Bu sezondan bir şey beklemeyin" şeklindeki havlu atan açıklamalarının Beşiktaş’ın büyüklüğüne yakışmadığını savundu. Kararların fevri alındığını ve oyuncuların kolayca değersizleştirildiğini söyledi.

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