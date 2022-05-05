  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
21
Günde 6 diş közlenmiş sarımsakın muhteşem etkisi

2022-05-05 05:16:39
Günde 6 diş közlenmiş sarımsakın muhteşem etkisi

Doğal antibiyotik olarak görülen sarımsak içerdiği besin değeri sayesinde birçok hastalığa şifa oluyor.

#1
Foto - Mutfakların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan sarımsak, vücut için birçok faydayı içerisinde barındırıyor.

Mutfakların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan sarımsak, vücut için birçok faydayı içerisinde barındırıyor.

#2
Foto - Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, içerisinde yer alan besin değeri ve vitaminler sayesinde hastalıklara derman oluyor.

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, içerisinde yer alan besin değeri ve vitaminler sayesinde hastalıklara derman oluyor.

#3
Foto - Yemekleri ve masaları şenlendiren sarımsağın tüketimi en az faydaları kadar önemli olurken, miktarına dikkat etmek gerekiyor.

Yemekleri ve masaları şenlendiren sarımsağın tüketimi en az faydaları kadar önemli olurken, miktarına dikkat etmek gerekiyor.

#4
Foto - Yapılan bazı araştırmalar sarımsağın özellikle közlenmiş sarımsağın vücudumuza olan etkilerini ortaya koyar nitelikte.

Yapılan bazı araştırmalar sarımsağın özellikle közlenmiş sarımsağın vücudumuza olan etkilerini ortaya koyar nitelikte.

#5
Foto - Günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemek; geçen zaman ve saat dilimi içerisinde kademe kademe faydalarını gösteriyor.

Günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemek; geçen zaman ve saat dilimi içerisinde kademe kademe faydalarını gösteriyor.

#6
Foto - Kalp, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi için oldukça faydalı olan közlenmiş sarımsak, vücut direncini artırmaya katkı veriyor.

Kalp, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi için oldukça faydalı olan közlenmiş sarımsak, vücut direncini artırmaya katkı veriyor.

#7
Foto - İçeriğinde yüksek miktarda A, C ve B vitamini kompleksi barındıran sarımsak ve közlenmiş sarımsak, kış hastalıklarına ise birebir...

İçeriğinde yüksek miktarda A, C ve B vitamini kompleksi barındıran sarımsak ve közlenmiş sarımsak, kış hastalıklarına ise birebir...

#8
Foto - Günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemek, geçen saatler içerisinde vücut üzerinde bazı değişimler meydana getiriyor.

Günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemek, geçen saatler içerisinde vücut üzerinde bazı değişimler meydana getiriyor.

#9
Foto - 4-6 saat: Metabolizmayı hızlanıyor. Ayrıca depolanan yağlar yanmaya ve vücuttaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.

4-6 saat: Metabolizmayı hızlanıyor. Ayrıca depolanan yağlar yanmaya ve vücuttaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.

#10
Foto - 6-7 saat: Sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımı düzenleniyor. Bu sayede sarımsak, vücudumuzda yer alan bakterilerle savaşıyor. 6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunup, oksidasyondan koruyor.

6-7 saat: Sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımı düzenleniyor. Bu sayede sarımsak, vücudumuzda yer alan bakterilerle savaşıyor. 6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunup, oksidasyondan koruyor.

#11
Foto - 10-24 saat: Kolesterolü düzenliyor. Ayrıca kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Bunun yanında beyni koruyor ve hafızayı güçlendiriyor.

10-24 saat: Kolesterolü düzenliyor. Ayrıca kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Bunun yanında beyni koruyor ve hafızayı güçlendiriyor.

#12
Foto - Sinir sistemini güçlendiriyor. Kemiklere iyi geliyor. En önemlisi ise yorgunluğu önlüyor ve daha dinç kalmamızı sağlıyor.

Sinir sistemini güçlendiriyor. Kemiklere iyi geliyor. En önemlisi ise yorgunluğu önlüyor ve daha dinç kalmamızı sağlıyor.

#13
Foto - Cildin alt tabakası dermis ve cilt arasındaki gözenekleri sıkılaştırarak yağ birikmesini önler. Cildin daha parlak gözükmesine ve ışıldamasına destek olur.

Cildin alt tabakası dermis ve cilt arasındaki gözenekleri sıkılaştırarak yağ birikmesini önler. Cildin daha parlak gözükmesine ve ışıldamasına destek olur.

#14
Foto - Sarımsağın besin değeri 100 gram sarımsakta ortalama olarak 149 kalori bulunmaktadır. Ayrıca sarımsağın besin değerleri ise şu şekilde; 100 gram sarımsak için;

Sarımsağın besin değeri 100 gram sarımsakta ortalama olarak 149 kalori bulunmaktadır. Ayrıca sarımsağın besin değerleri ise şu şekilde; 100 gram sarımsak için;

#15
Foto - Su: 58,58 g Enerji: 149 kcal Protein: 6.36 g Toplam yağ: 0.5 g Karbonhidrat: 33.06 g Lif: 2.1 g Toplam şeker: 1 g

Su: 58,58 g Enerji: 149 kcal Protein: 6.36 g Toplam yağ: 0.5 g Karbonhidrat: 33.06 g Lif: 2.1 g Toplam şeker: 1 g

#16
Foto - Kalsiyum: 181 mg Demir: 1.7 mg Magnezyum: 25 mg Fosfor: 153 mg Potasyum: 401 mg

Kalsiyum: 181 mg Demir: 1.7 mg Magnezyum: 25 mg Fosfor: 153 mg Potasyum: 401 mg

#17
Foto - Sodyum: 17 mg Çinko: 1.16 mg C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg Tiamin: 0.2 mg Riboflavin: 0.11 mg Niasin: 0.7 mg

Sodyum: 17 mg Çinko: 1.16 mg C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg Tiamin: 0.2 mg Riboflavin: 0.11 mg Niasin: 0.7 mg

#18
Foto - B-6 Vitamini: 1.24 mg Folat, DFE: 3 µg B-12 Vitamini: 0 µg

B-6 Vitamini: 1.24 mg Folat, DFE: 3 µg B-12 Vitamini: 0 µg

#19
Foto - A Vitamini, RAE: 0 µg A Vitamini, İÜ: 9 İÜ E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.08 mg D Vitamini (D2 + D3): 0 µg D vitamini: 0 IU K Vitamini (filokinon): 1.7 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg A Vitamini, İÜ: 9 İÜ E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.08 mg D Vitamini (D2 + D3): 0 µg D vitamini: 0 IU K Vitamini (filokinon): 1.7 µg

#20
Foto - Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.25 g Yağ asitleri, toplam trans: 0 g Kolesterol: 0 mg Kafein: 0 mg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.25 g Yağ asitleri, toplam trans: 0 g Kolesterol: 0 mg Kafein: 0 mg

Kürtçe tabela önünde öğretmenlerden skandal paylaşım! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti
Gündem

Kürtçe tabela önünde öğretmenlerden skandal paylaşım! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Erzurum Karayazı’daki öğretmenlerin Kürtçe tabelaya karşı yaptıkları çirkin paylaşım üzerine İlçe Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı..
İslam Memiş bayram sonrası için uyardı: Altından daha fazla kazandıracak
Ekonomi

İslam Memiş bayram sonrası için uyardı: Altından daha fazla kazandıracak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüşün altın ve dolardan daha fazla para kazandıracağını söyledi.
Yarın açıklanacak! Tüm Türkiye'nin gözü bu haberde
Ekonomi

Yarın açıklanacak! Tüm Türkiye'nin gözü bu haberde

Bu akşam Fed'in faiz kararının ardından, TÜİK yarın saat 10:00'da Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ekonomistler, enflasyondaki a..
Ruslar o Türkün peşine düştü! Doğrulandı
Spor

Ruslar o Türkün peşine düştü! Doğrulandı

CSKA iletişim direktörü Kirill Breido, Yusuf Yazıcı'nın bonservisi konusunda sezon sonunda harekete geçeceklerini söyledi.
İstanbul'da bakın kaç yabancı yaşıyor
Gündem

İstanbul'da bakın kaç yabancı yaşıyor

İstanbul Valiliği, son dönemde gündeme gelen sığınmacıların durumuna ilişkin verileri paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün itibar..
Aliyev duyurdu: Dünyanın önünde ifşa edeceğiz
Dünya

Aliyev duyurdu: Dünyanın önünde ifşa edeceğiz

Ermenilerin işgal döneminde Zengilan ve diğer illerdeki altın madenlerini işlettiğini, buradan elde edilen altınların yurt dışında satıldığı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay