2023-06-07 10:04:17 Günde 5 dolara bu işi yapıyorlar
Kenya’da taş işçileri günde 2 ila 5 dolar kazanabilmek için zor şartlarda çalışıyor.
Kenya’da taş işçileri günde 2 ila 5 dolar kazanabilmek için zor şartlarda çalışıyor.
Kenya'nın Kajiado Bölgesi'ne bağlı Ongata Rongai kasabasındaki taş işçileri, kendileri ve ailelerinin geçimini sağlamak için inşaatta kullanılmak üzere büyük kaya parçalarını kırarak küçük taş parçalarına dönüştürüyor.
Gurunga bölgesindeki sarp kayaları kırmak için saatlerce ter döken Kenyalı işçiler, günlük 2-5 ABD doları kazanç elde ediyor.
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