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Günde 5 dolara bu işi yapıyorlar

2023-06-07 10:04:17
Günde 5 dolara bu işi yapıyorlar

Kenya’da taş işçileri günde 2 ila 5 dolar kazanabilmek için zor şartlarda çalışıyor.

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Foto - Günde 5 dolara bu işi yapıyorlar

Kenya'nın Kajiado Bölgesi'ne bağlı Ongata Rongai kasabasındaki taş işçileri, kendileri ve ailelerinin geçimini sağlamak için inşaatta kullanılmak üzere büyük kaya parçalarını kırarak küçük taş parçalarına dönüştürüyor.

#2
Foto - Günde 5 dolara bu işi yapıyorlar

Gurunga bölgesindeki sarp kayaları kırmak için saatlerce ter döken Kenyalı işçiler, günlük 2-5 ABD doları kazanç elde ediyor.

#3
Foto - Günde 5 dolara bu işi yapıyorlar

#4
Foto - Günde 5 dolara bu işi yapıyorlar

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Foto - Günde 5 dolara bu işi yapıyorlar

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Foto - Günde 5 dolara bu işi yapıyorlar

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