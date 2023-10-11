2023-10-11 16:10:21 Günde 3 tane yiyin, 10 kaplan gücünde olun! İşte insan beynini güçlendiren tek yiyecek! Kalbe de beyne de çok iyi geliyor
Havaların soğumasıyla birlikte grip ve salgın hastalıklar hızla yayılmaya başladı. Özellikle kuru öksürük ve halsizlik gibi belirtiler hızla yayılırken aileler hem çocuklarını hem de kendilerini korumak için doğal besinlere yöneliyor. Bu besin ile bağışıklık sisteminiz hem tavan yapacak hem de beyniniz zehir gibi çalışacak. Günde 3 tane yiyin 10 kaplan gücünde olun. Kalbi temizliyor ciğerle sapa sağlam yapıyor. İşte insan beynini güçlendirecek tek yiyecek...