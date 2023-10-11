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Günde 3 tane yiyin, 10 kaplan gücünde olun! İşte insan beynini güçlendiren tek yiyecek! Kalbe de beyne de çok iyi geliyor

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Günde 3 tane yiyin, 10 kaplan gücünde olun! İşte insan beynini güçlendiren tek yiyecek! Kalbe de beyne de çok iyi geliyor

2023-10-11 16:10:21
Günde 3 tane yiyin, 10 kaplan gücünde olun! İşte insan beynini güçlendiren tek yiyecek! Kalbe de beyne de çok iyi geliyor

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve salgın hastalıklar hızla yayılmaya başladı. Özellikle kuru öksürük ve halsizlik gibi belirtiler hızla yayılırken aileler hem çocuklarını hem de kendilerini korumak için doğal besinlere yöneliyor. Bu besin ile bağışıklık sisteminiz hem tavan yapacak hem de beyniniz zehir gibi çalışacak. Günde 3 tane yiyin 10 kaplan gücünde olun. Kalbi temizliyor ciğerle sapa sağlam yapıyor. İşte insan beynini güçlendirecek tek yiyecek...

#1
Foto - Günde 3 tane yiyin, 10 kaplan gücünde olun! İşte insan beynini güçlendiren tek yiyecek! Kalbe de beyne de çok iyi geliyor

Son dönemde soğuk algınlığı ve grip vakaları hızla artışa geçti. Soğuk havalar ile birlikte virüsler hızla yayılırken ebeveyinler hem çocuklarını hem de kendi sağlıklarını korumak için bağışıklık sisteminin güçlendiren besinleri araştırmaya başladı. Uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlendiren beyni zehir gibi çalıştıran besini açıkladı. Günde 3 tane yiyin bağışıklık siteminiz tavan yapsın. Hem kalbe iyi geliyor hem beyne. Her gün çocuğunuza yedirin. İşte bağışıklık sistemini tavan yaptıran ve sizi hastalıklardan koruyan o mucizevi besin...

#2
Foto - Günde 3 tane yiyin, 10 kaplan gücünde olun! İşte insan beynini güçlendiren tek yiyecek! Kalbe de beyne de çok iyi geliyor

Bağışıklık sitemini güçlendiren ve beyni zehir gibi çalıştıran besin belli oldu. Dr. Ümit Aktaş herkesin günde en az 3 tane ceviz yemesi gerektiğini belirtti. Ceviz yemek romatizmal iltihabı azaltır. Kalp krizi riskini düşürür, unutkanlığa engel olur ve göz sağlığına karşı korur. Aynı zamanda ceviz beyni zehir gibi çalıştırır. Bu besin ile soğuk algınlığı ve grip salgınından korunun. Ceviz binlerce yıldır tüketilen sağlıklı bir atıştırmalıktır. Kabuklu yemişler arasında en çok övgüyü alan besinlerden de biridir. Eski Roma’da Latince ismiyle “Juglansregia” ismiyle bilinen ceviz, beyin şeklindeki ilginç yapısıyla da dikkat çeker. Lif, karbonhidrat, vitaminler, protein ve demir açısından zengin olan cevizin faydaları doğru miktarda tüketildiğinde çoktur.

#3
Foto - Günde 3 tane yiyin, 10 kaplan gücünde olun! İşte insan beynini güçlendiren tek yiyecek! Kalbe de beyne de çok iyi geliyor

Yüksek yağ ve kalori içeriği nedeniyle korkulan ceviz, aslında kolesterol içermez ve tekli doymamış yağlar yerine çoklu doymuş yağlar içermesi bakımından da eşsizdir. Ceviz, diğer kabuklu yemişlere göre bu nedenle daha sağlıklı kabul edilir. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, cevizi kaliteli yağ asitleri açısından güçlü kılar. Bunlar hafızayı ve bilişsel işlevi geliştirmeye yardımcı olabilir. Ceviz şekliyle beyini hatırlarken bunun hakkını verir. Beyin sağlığını korumada etkilidir. Omega 3 yağ asitleri, motor işlevini geliştirmek için faydalı olabilir.

#4
Foto - Günde 3 tane yiyin, 10 kaplan gücünde olun! İşte insan beynini güçlendiren tek yiyecek! Kalbe de beyne de çok iyi geliyor

Ceviz, uzun süre tok tutmayı sağlayan lif, protein ve yağ içeren bir besindir. Elbette bu da cevizi, sağlıklı bir atıştırmalık yapar. Özellikle çoğu düşük kalorili atıştırmalıktan ya da paketli diğer ürünlerden üstün kılar. ‘Tatlı krizi’ yaşadığınız durumlarda da şeker ihtiyacı yerine enerjinizi yükseltecek B grubu vitaminleri barındıran cevizi tüketebilirsiniz. ABD’de yürütülen ulusal bir araştırmada, ceviz v.b. kuru yemişlerin tüketiminde günlük yarım porsiyonluk artışın düşük obezite riski ile ilişkili, kilo koruma ve kilo verme ile de pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. Sağlıklı bir ara öğün için yoğurt ve cevizi birlikte tüketebilirsiniz. Bir avuç ceviz günlük enerji ihtiyacınızın yüzde 10’unu karşılar. Bu nedenle de sağlıklı yağ olmasına rağmen dikkatli tüketilmelidir.

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