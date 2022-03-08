  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
9
Günde 10 bin adım atanlar dikkat! Uzmanı gerçeği açıkladı

2022-03-08 09:06:05
Günde 10 bin adım atanlar dikkat! Uzmanı gerçeği açıkladı

Ömrü uzatmak ve sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım önerilerini sürekli duyuyoruz. Peki, bu nereden çıktı? Neden 10 bin adım? İşte 10 bin adım efsanesinin gerçek yüzü…

#1
Foto - Herkesin dilinde sağlıklı bir yaşam için günde 10 bin adım klasiği var. Peki, gerçekten 10 bin adım ömrü uzatır mı? Gelin araştırmalara birlikte göz atalım... BBC'de yer alan habere göre 10 bin adımla ilgili kapsamlı bir araştırma yok. Fakat 10 bin adım hedefine ulaşınca kendisini iyi hisseden çok sayıda insan var.

Herkesin dilinde sağlıklı bir yaşam için günde 10 bin adım klasiği var. Peki, gerçekten 10 bin adım ömrü uzatır mı? Gelin araştırmalara birlikte göz atalım... BBC'de yer alan habere göre 10 bin adımla ilgili kapsamlı bir araştırma yok. Fakat 10 bin adım hedefine ulaşınca kendisini iyi hisseden çok sayıda insan var.

#2
Foto - 10 BİN ADIM FİKRİ NASIL DOĞDU? DENEYLER NASIL YAPILDI? 10 bin adım fikri, 1964'teki Tokyo Olimpiyatları öncesinde pedometre (adım ölçer) pazarlayan bir şirketin kampanyasına kadar uzanıyor. Bu hedefin bugüne kadar ulaşmış olması da kampanyanın başarılı olduğunu gösteriyor.

10 BİN ADIM FİKRİ NASIL DOĞDU? DENEYLER NASIL YAPILDI? 10 bin adım fikri, 1964'teki Tokyo Olimpiyatları öncesinde pedometre (adım ölçer) pazarlayan bir şirketin kampanyasına kadar uzanıyor. Bu hedefin bugüne kadar ulaşmış olması da kampanyanın başarılı olduğunu gösteriyor.

#3
Foto - O günden bu yana yapılan araştırmalarda 5 bin ile 10 bin adımın, sağlık bakımından yararları arasında kıyaslama yapıldığında, fazla adımın daha yararlı olduğu sonucu çıktı. Ancak son dönemlere kadar bu iki sayı arasındaki adımlar incelenmedi.

O günden bu yana yapılan araştırmalarda 5 bin ile 10 bin adımın, sağlık bakımından yararları arasında kıyaslama yapıldığında, fazla adımın daha yararlı olduğu sonucu çıktı. Ancak son dönemlere kadar bu iki sayı arasındaki adımlar incelenmedi.

#4
Foto - Harvard Tıp Fakültesi'nden professor I-Min Lee ve ekibi, 70'li yaşlardaki 16 bin kadın üzerinde durarak günde atılan adım sayısı ile herhangi bir nedene bağlı ölüm ihtimali arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma yaptı. Gruptaki her kadın, bir hafta boyunca, uyanık oldukları saatlerde ne kadar hareket ettiklerini ölçen bir cihazla dolaştı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden professor I-Min Lee ve ekibi, 70'li yaşlardaki 16 bin kadın üzerinde durarak günde atılan adım sayısı ile herhangi bir nedene bağlı ölüm ihtimali arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma yaptı. Gruptaki her kadın, bir hafta boyunca, uyanık oldukları saatlerde ne kadar hareket ettiklerini ölçen bir cihazla dolaştı.

#5
Foto - Daha sonra da ekip bir süre gözlem yaptı. Yaklaşık 4 yıl 3 ay sonra, kadınların 504'ü hayatını kaybetmişti. 70 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SİHİRLİ RAKAM 7 BİN 500 ADIM Hayatta kalanların günlük attığı ortalama adım sayısı ise 5 bin 500 civarındaydı. Günde 4000 adım atmış olan kadınların hayatta kalma ihtimali 2 bin 700 adım atanlara kıyasla çok daha fazlaydı. Aradaki 1300 adımlık farkın ömrün uzunluğu bakımından bu kadar etkili olması oldukça şaşırtıcıydı.

Daha sonra da ekip bir süre gözlem yaptı. Yaklaşık 4 yıl 3 ay sonra, kadınların 504'ü hayatını kaybetmişti. 70 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SİHİRLİ RAKAM 7 BİN 500 ADIM Hayatta kalanların günlük attığı ortalama adım sayısı ise 5 bin 500 civarındaydı. Günde 4000 adım atmış olan kadınların hayatta kalma ihtimali 2 bin 700 adım atanlara kıyasla çok daha fazlaydı. Aradaki 1300 adımlık farkın ömrün uzunluğu bakımından bu kadar etkili olması oldukça şaşırtıcıydı.

#6
Foto - Bu mantık yürütüldüğünde,

Bu mantık yürütüldüğünde, "Ne kadar çok adım atılırsa o kadar iyi" gibi bir sonuca varılabilir. Ama bunun belli bir rakama kadar doğru olduğu görüldü. 7 bin 500 adımdan sonrası ömrü uzatma bakımından bir fark yaratmıyordu. Ancak bu araştırmanın zayıflıklarından biri, 504 kişinin ölümüne yol açan şeyin, hastalıkları öncesinde attıkları adım sayısından kaynaklı olduğu konusunda kesin bir fikir veremiyor oluşuydu. Evin dışında yürüyebilenler araştırmaya katılmıştı. Katılımcılar sağlık durumlarını kendileri puanlamıştı. Belki de bazıları yürüyebilecek kadar iyi olduklarını söylemişti, ama zaten çok fazla yürüyecek kadar iyi değillerdi. Yani belki de iyi olmadıklarının farkında değillerdi, normalden daha az adım atmışlardı.

#7
Foto - Ama bu yaş grubu için 7 bin 500 adımın yeterli olduğu görüldü. Daha fazla yürümenin belli hastalıklara karşı ekstra koruma sağlaması ihtimali de olabilir elbette. Fazla sayıda adım atmış olanlar zaten yaşamları boyunca aktif kişiler olabilir ve daha uzun yaşamaları bundan kaynaklı olabilir. Bu yüzden sadece ekstra adımların sağlık açısından tam olarak ne tür yararlar getirdiğini tespit etmek kolay değil.

Ama bu yaş grubu için 7 bin 500 adımın yeterli olduğu görüldü. Daha fazla yürümenin belli hastalıklara karşı ekstra koruma sağlaması ihtimali de olabilir elbette. Fazla sayıda adım atmış olanlar zaten yaşamları boyunca aktif kişiler olabilir ve daha uzun yaşamaları bundan kaynaklı olabilir. Bu yüzden sadece ekstra adımların sağlık açısından tam olarak ne tür yararlar getirdiğini tespit etmek kolay değil.

#8
Foto - SONUÇ Eğer adım saymak sizi motive ediyorsa attığınız adımları sayın, ama 10 bin adım hedefiyle ilgili özel bir durum olmadığını akılda bulundurun. Size uygun hedefi kendiniz belirleyin.

SONUÇ Eğer adım saymak sizi motive ediyorsa attığınız adımları sayın, ama 10 bin adım hedefiyle ilgili özel bir durum olmadığını akılda bulundurun. Size uygun hedefi kendiniz belirleyin.

Takdiri indirim nedir? Takdiri indirim şartları neler?
Aktüel

Takdiri indirim nedir? Takdiri indirim şartları neler?

Takdiri indirim, iyi hal indirimi kalkacak mı? sorusu son dakika Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamaları sonrası merak edilmeye başlandı..
Türkiye'de dev rezerv! Dünyada 90 tane var, 77'si ülkemizde
Ekonomi

Türkiye'de dev rezerv! Dünyada 90 tane var, 77'si ülkemizde

Doğal taş sektörünün ele alındığı 5'inci 'Sanayide Maden Panelleri' toplantısında 2 milyar dolarlık ihracatın daha da büyümesi için atılması..
Tunus açıklarında 70 göçmen kurtarıldı
Dünya

Tunus açıklarında 70 göçmen kurtarıldı

Tunus’un güneyinde yer alan Safaks kenti açıklarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirild..
Kemalist zihniyet bu rezalete neden sessiz?
Gündem

Kemalist zihniyet bu rezalete neden sessiz?

Avukatlar; Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz ve Mehmet Mustafa Özünver, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri dilekçe ile kent meydan..
New York Times, Ukrayna'da Rus ordusuna karşı kullanılan Bayraktar TB2'ye dikkat çekti!
Teknoloji

New York Times, Ukrayna'da Rus ordusuna karşı kullanılan Bayraktar TB2'ye dikkat çekti!

ABD'nin New York Times gazetesi, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya kısa süre içerisinde 17 binden fazla tanksavar sevkiyatı yaptığını bildirirken B..
Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya flaş teklif!
Dünya

Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya flaş teklif!

Rusya'ya uygulanan yaptırımları kınayan Çin, Ukrayna ile Rusya arasında ara bulucu olmayı teklif etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay