2022-04-07 10:13:54 Güncel ve canlı altın fiyatları, bugün çeyrek altın gram altında anlık son durum ne ? (7 Nsan 2022)
Ukrayna-Rusya savaşında müzakerelerden henüz bir sonuç çıkmaması ve artan enflasyon nedeniyle gıra ürünleri başta olmak üzere akaryakıt fiyatları sürekli yükselmekte. Dünya genelinde etkili olan ekonomik kriz nedeniyle yatırımını neye yapacağı konusunda kafası bir hayli karışık olanlar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Hem TCMB’nin hem de FED’in faiz kararlarını açıklayacak olması nedeniyle güncel altın fiyatları bir hayli merak ediliyor. Altına yatırım yapmak isteyenler canlı altın fiyatı takibi yapmaktan geri durmuyor. Peki 7 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın, gram, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?