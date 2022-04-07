Güncel ve canlı altın fiyatları, bugün çeyrek altın gram altında anlık son durum ne ? (7 Nsan 2022)

Son dakika altın haberleri: Altın fiyatlarında son durum ne? 7 Nisan 2022 Perşembe gram altın ve çeyrek atın başta olmak üzere altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Rusya’nın Buca’da savaş suçu işlediğine yönelik iddialar sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımların kapısını açacak gibi. Rusya-Ukrayna savaşında henüz bir sonuca ulaşılamaması yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Vatandaşlar cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Güncel ve canlı altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...