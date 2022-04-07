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Ekonomi
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Güncel ve canlı altın fiyatları, bugün çeyrek altın gram altında anlık son durum ne ? (7 Nsan 2022)

2022-04-07 10:13:54
Güncel ve canlı altın fiyatları, bugün çeyrek altın gram altında anlık son durum ne ? (7 Nsan 2022)

Ukrayna-Rusya savaşında müzakerelerden henüz bir sonuç çıkmaması ve artan enflasyon nedeniyle gıra ürünleri başta olmak üzere akaryakıt fiyatları sürekli yükselmekte. Dünya genelinde etkili olan ekonomik kriz nedeniyle yatırımını neye yapacağı konusunda kafası bir hayli karışık olanlar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Hem TCMB’nin hem de FED’in faiz kararlarını açıklayacak olması nedeniyle güncel altın fiyatları bir hayli merak ediliyor. Altına yatırım yapmak isteyenler canlı altın fiyatı takibi yapmaktan geri durmuyor. Peki 7 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın, gram, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

#1
Foto - Son dakika altın haberleri: Altın fiyatlarında son durum ne? 7 Nisan 2022 Perşembe gram altın ve çeyrek atın başta olmak üzere altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Rusya’nın Buca’da savaş suçu işlediğine yönelik iddialar sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımların kapısını açacak gibi. Rusya-Ukrayna savaşında henüz bir sonuca ulaşılamaması yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Vatandaşlar cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Güncel ve canlı altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...

Son dakika altın haberleri: Altın fiyatlarında son durum ne? 7 Nisan 2022 Perşembe gram altın ve çeyrek atın başta olmak üzere altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Rusya’nın Buca’da savaş suçu işlediğine yönelik iddialar sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımların kapısını açacak gibi. Rusya-Ukrayna savaşında henüz bir sonuca ulaşılamaması yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Vatandaşlar cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Güncel ve canlı altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.922,83 TL, 1.923,28 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.922,83 TL, 1.923,28 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 911,71 TL, 914,45 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 911,71 TL, 914,45 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 912,39 TL, 912,55 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 912,39 TL, 912,55 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.460,09 TL, 1.492,28 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.460,09 TL, 1.492,28 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.839,31 TL, 5.949,85 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.839,31 TL, 5.949,85 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.910,53 TL, 2.984,05 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.910,53 TL, 2.984,05 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.839,31 TL, 5.949,85 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.839,31 TL, 5.949,85 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.038,61 TL, 6.189,10 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.038,61 TL, 6.189,10 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 500,55 TL, 599,39 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 500,55 TL, 599,39 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 827,50 TL, 853,08 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 827,50 TL, 853,08 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.723,00 TL, 14.909,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.723,00 TL, 14.909,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,53 TL, 11,55 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,53 TL, 11,55 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,28 TL, 24,31 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,28 TL, 24,31 TL,

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