Neler oluyor: Türk silahı hiç olmadık bir noktada ele geçirildi
Sudan Odusu, yeni nesil yerli bir dron tespit ve engelleme (anti-İHA) sistemi olan İLTER J350'yi RFS saflarında tespit ederek ele geçirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sudan Odusu, yeni nesil yerli bir dron tespit ve engelleme (anti-İHA) sistemi olan İLTER J350'yi RFS saflarında tespit ederek ele geçirdi.
Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin (SAF), Kuzey Kordofan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) ait olduğu belirtilen bir Türk yapımı İLTER J350 İHA Tespit ve Devre Dışı Bırakma Sistemi'ni ele geçirdiği öne sürüldü.
Paylaşılan görüntüler doğrulanırsa, bu sistemin RSF envanterinde ikinci kez ele geçirilmiş olacak.
Türk savunma sanayisinin elektronik harp ve İHA karşı tedbir sistemleri, sahada etkinliğiyle öne çıkarken, bu tür sistemlerin farklı çatışma bölgelerinde ortaya çıkması uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmeye devam ediyor.
Görüntülerin doğruluğu ve sistemin RSF'nin eline nasıl geçtiği ise henüz bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmiş değil. Öte yandan sistemin, Türkiye'nin ihracat yaptığı üçüncü bir ülke tarafından RSF'ye sağlandığı değerlendiriliyor.
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