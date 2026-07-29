Neler oluyor: Türk silahı hiç olmadık bir noktada ele geçirildi

Görüntülerin doğruluğu ve sistemin RSF'nin eline nasıl geçtiği ise henüz bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmiş değil. Öte yandan sistemin, Türkiye'nin ihracat yaptığı üçüncü bir ülke tarafından RSF'ye sağlandığı değerlendiriliyor.