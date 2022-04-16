  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Güncel altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Nisan 2022 altında son durum!

2022-04-16 11:51:27
Güncel altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Nisan 2022 altında son durum!

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Rusya-Ukrayna savaşı nedenle altın piyasasındaki dalgalanmalar altın fiyatlarına yansıyor. Altın fiyatlarında anlık ve son durum fiyatları altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanacak vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediliyor. Açıklanan enflasyon verilerinin yüksek çıkması altın fiyatlarına da etkilisin sürdürmekte. Hal böyle olunca da vatandaşlar çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? sorularına cevap arıyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar anlık çeyrek altın fiyatı bugün kaç lira? Cumhuriyet altın, yarım atın, ata altın, bilezik fiyatları son durum ne? İşte 16 Nisan canlı ve güncel atın fiyatları.

#1
Foto - Canlı ve anlık altın kuru fiyatları hafta sonu olmasına rağmen bugün bir hayli araştırılan konular arasında. Korona salgını sürecinde altın fiyatları yatırımcısının yüzünü birhayli güldürdü.Salgın döneminde güvenli liman olarak görüldüğü içen altına tercih bir hayli fazla oldu. Dolar kurunun da yükselmesi ile altına yatırım yapanlar paralara para kattı. Kur korumalı TL hesabının işleme girmesiyle birlikte hafif dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yeniden tırmanışa geçti. Savaşta müzakere masasının oluşturulması neticesinde altın fiyatları 900-930 seviyelerinde gidip geldi. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında bulunmakta. Peki Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Nisan 2202 güncel atın fiyatları…

Canlı ve anlık altın kuru fiyatları hafta sonu olmasına rağmen bugün bir hayli araştırılan konular arasında. Korona salgını sürecinde altın fiyatları yatırımcısının yüzünü birhayli güldürdü.Salgın döneminde güvenli liman olarak görüldüğü içen altına tercih bir hayli fazla oldu. Dolar kurunun da yükselmesi ile altına yatırım yapanlar paralara para kattı. Kur korumalı TL hesabının işleme girmesiyle birlikte hafif dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yeniden tırmanışa geçti. Savaşta müzakere masasının oluşturulması neticesinde altın fiyatları 900-930 seviyelerinde gidip geldi. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında bulunmakta. Peki Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Nisan 2202 güncel atın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.975,33 TL, 1.981,16 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.975,33 TL, 1.981,16 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 925,95 TL, 928,15 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 925,95 TL, 928,15 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 928,80 TL, 929,18 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 928,80 TL, 929,18 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.486,07 TL, 1.519,20 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.486,07 TL, 1.519,20 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.944,29 TL, 6.058,23 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.944,29 TL, 6.058,23 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.962,86 TL, 3.038,41 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.962,86 TL, 3.038,41 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.944,29 TL, 6.058,23 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.944,29 TL, 6.058,23 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.113,93 TL, 6.266,28 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.113,93 TL, 6.266,28 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 508,53 TL, 608,30 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 508,53 TL, 608,30 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 840,61 TL, 866,24 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 840,61 TL, 866,24 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.954,00 TL, 15.132,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.954,00 TL, 15.132,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,06 TL, 12,09 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,06 TL, 12,09 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,18 TL, 25,92 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,18 TL, 25,92 TL,

Önemli uyarı yapıldı: Türkiye'ye yaklaşıyor
Aktüel

Önemli uyarı yapıldı: Türkiye'ye yaklaşıyor

Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'ye yaklaştığını duyuran Avrupa Uzay Ajansı'nın yer gözlem sistemi Copernicus'un verilerine göre, çöl tozları..
Akaryakıta bir zam daha!
Ekonomi

Akaryakıta bir zam daha!

Brent petrolün varilinin 111 dolara kadar yükselmesinden sonra Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Bu kapsamda gece yar..
CHP'li belediye ucuz ayçiçek yağı satmaya başladı! Fiyatı görenler şaşkına döndü
Ekonomi

CHP'li belediye ucuz ayçiçek yağı satmaya başladı! Fiyatı görenler şaşkına döndü

CHP'li Gemlik Belediyesi tarafından 'ucuz ayçiçek yağı' kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanyada ucuz diye gösterilen ayçiçek yağının bi..
Nesli tükenme tehlikesi altında! Ölü olarak bulundu
Yerel

Nesli tükenme tehlikesi altında! Ölü olarak bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ölü olarak bulundu. Yetkililer ölü kaplumbağayı sahilden kald..
Allah zalim birinin eşi olmayasın diye sana acıyıp onları gönderdi!
Oruç

Allah zalim birinin eşi olmayasın diye sana acıyıp onları gönderdi!

Nureddin Yıldız Hoca, gençlere yönelik sohbetinde Allah'a teslim olmanın dikkatine çekti.
Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 929 bin 500 liraya indi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay