Güncel altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Nisan 2022 altında son durum!

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Rusya-Ukrayna savaşı nedenle altın piyasasındaki dalgalanmalar altın fiyatlarına yansıyor. Altın fiyatlarında anlık ve son durum fiyatları altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanacak vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediliyor. Açıklanan enflasyon verilerinin yüksek çıkması altın fiyatlarına da etkilisin sürdürmekte. Hal böyle olunca da vatandaşlar çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? sorularına cevap arıyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar anlık çeyrek altın fiyatı bugün kaç lira? Cumhuriyet altın, yarım atın, ata altın, bilezik fiyatları son durum ne? İşte 16 Nisan canlı ve güncel atın fiyatları.