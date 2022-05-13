Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık fiyatı 13 Mayıs 2022 Cuma!

Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL? sorularına cevap arıyor. Fed’in faiz artırımına gitmesinin ardından ABD’nin nisan ayına ilişkin enflasyon verilerinin bir kez daha yüksek gelmesi küresel piyasaları bir hayli gerdi. Altın fiyatları son günlerin en hareketli seyrini yaşıyor. Hal böyle olunca da altın ne kadar olacak? çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını, yarım tın, ata altını, bilezik fiyatları ne kadar? soruları da havada uçmakta.13 Mayıs altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.