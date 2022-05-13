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Ekonomi
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Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık fiyatı 13 Mayıs 2022 Cuma!

2022-05-13 09:44:31
Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık fiyatı 13 Mayıs 2022 Cuma!

Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL? sorularına cevap arıyor. Fed’in faiz artırımına gitmesinin ardından ABD’nin nisan ayına ilişkin enflasyon verilerinin bir kez daha yüksek gelmesi küresel piyasaları bir hayli gerdi. Altın fiyatları son günlerin en hareketli seyrini yaşıyor. Hal böyle olunca da altın ne kadar olacak? çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Cumhuriyet altını, yarım tın, ata altını, bilezik fiyatları ne kadar? soruları da havada uçmakta.13 Mayıs altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatlarında son durum, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları özellikle de Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması, Çin’de yeniden patlak veren korona virüs vakaları sonrası alının yeni tedbirlerin sıkı sıkıya uyulmaya başlanması ve dahi ABD tarfından hem Fed’in faiz artırımı hem de ülkede nisan ayındaki açıklanan enflasyon rakamlarının yüksek çıkması piyasaları bir hayli germekte. Güncel altın fiyatları küresel gelişmeler ışığında şekillenirken vatandaşlar ise altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı bugün kaç T? Çeyrek altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları bugün alım satım kaç TL? gibi sorulara cevap aramakta. İşte 13 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum…

Altın fiyatlarında son durum, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları özellikle de Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması, Çin’de yeniden patlak veren korona virüs vakaları sonrası alının yeni tedbirlerin sıkı sıkıya uyulmaya başlanması ve dahi ABD tarfından hem Fed’in faiz artırımı hem de ülkede nisan ayındaki açıklanan enflasyon rakamlarının yüksek çıkması piyasaları bir hayli germekte. Güncel altın fiyatları küresel gelişmeler ışığında şekillenirken vatandaşlar ise altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı bugün kaç T? Çeyrek altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları bugün alım satım kaç TL? gibi sorulara cevap aramakta. İşte 13 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.822,00, 1.822,51,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.822,00, 1.822,51,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 914,75, 922,02,

GRAM ALTIN FİYATI 914,75, 922,02,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 905,38, 905,53,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 905,38, 905,53,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.448,17, 1.480,13,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.448,17, 1.480,13,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.794,41, 5.904,02,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.794,41, 5.904,02,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.888,15, 2.961,07,

YARIM ALTIN FİYATI 2.888,15, 2.961,07,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.794,41, 5.904,02,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.794,41, 5.904,02,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.084,70, 6.239,47,

ATA ALTIN FİYATI 6.084,70, 6.239,47,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,33, 604,39,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,33, 604,39,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 830,53, 860,53,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 830,53, 860,53,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.775,00, 15.035,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.775,00, 15.035,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,33, 10,34,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,33, 10,34,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,79, 20,81,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,79, 20,81,

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