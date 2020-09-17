Gün yüzüne çıkmamış olay… TSK'dan efsane taktik! Hepsi öldü

7 ay süren Fırat Kalkanı Harekatı’da en yoğun çatışmaların yaşandığı dönemde bölgede ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) El Bab’daki Akil Dağı’daki evlerle geçici bir üs oluşturdu. O dönem DAEŞ’in elinde bulunan El Bab’daki Akil Dağı Albayrak tepesindeki üs, kısa duvarı ve sadece birkaç binadan oluştuğu için terör örgütü DEAŞ tarafından kolay bir lokma olarak görüldü.