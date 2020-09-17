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Gün yüzüne çıkmamış olay… TSK'dan efsane taktik! Hepsi öldü

2020-09-17 13:44:45
Gün yüzüne çıkmamış olay… TSK'dan efsane taktik! Hepsi öldü

El Bab, Akil dağında 2017 yılında yaşanan DEAŞ saldırısının ve Türk askerinin uyguladığı efsane taktiğin detayları ortaya çıktı. Terör örgütü DEAŞ, 2016 yılında ABD’nin desteğiyle Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde terör devleti kurmak isteyen terör örgütü YPG/PKK’ya alan açmak için Türkiye’ye saldırılarına hız vermişti. Türkiye ise hem terör koridorunu parçalamak hem de terör örgütü DEAŞ’ı sınırlarımızdan kovmak için 2016 yılının ortasında Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlatmıştı.

#1
Foto - 7 ay süren Fırat Kalkanı Harekatı’da en yoğun çatışmaların yaşandığı dönemde bölgede ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) El Bab’daki Akil Dağı’daki evlerle geçici bir üs oluşturdu. O dönem DAEŞ’in elinde bulunan El Bab’daki Akil Dağı Albayrak tepesindeki üs, kısa duvarı ve sadece birkaç binadan oluştuğu için terör örgütü DEAŞ tarafından kolay bir lokma olarak görüldü.

7 ay süren Fırat Kalkanı Harekatı’da en yoğun çatışmaların yaşandığı dönemde bölgede ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) El Bab’daki Akil Dağı’daki evlerle geçici bir üs oluşturdu. O dönem DAEŞ’in elinde bulunan El Bab’daki Akil Dağı Albayrak tepesindeki üs, kısa duvarı ve sadece birkaç binadan oluştuğu için terör örgütü DEAŞ tarafından kolay bir lokma olarak görüldü.

#2
Foto - 2017 yılının ortalarında yaşanan olayda üsse saldırı kararı veren hain örgüt her zaman işe yarayan taktiğini burada da kullandı.

2017 yılının ortalarında yaşanan olayda üsse saldırı kararı veren hain örgüt her zaman işe yarayan taktiğini burada da kullandı.

#3
Foto - Teröristler saldırının başarısından o kadar eminlerdi ki daha sonradan propaganda videolarında kullanmak için havada drone bile uçurmuşlardı.

Teröristler saldırının başarısından o kadar eminlerdi ki daha sonradan propaganda videolarında kullanmak için havada drone bile uçurmuşlardı.

#4
Foto - DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki saldırılarında uyguladığı ve rejim güçlerine karşı işe yarayan savaş taktiği Türk askerinin çelik zırhına çarptı.

DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki saldırılarında uyguladığı ve rejim güçlerine karşı işe yarayan savaş taktiği Türk askerinin çelik zırhına çarptı.

#5
Foto - DEAŞ’ın taktiği şu şekilde işliyor…

DEAŞ’ın taktiği şu şekilde işliyor…

#6
Foto - Öncelikle üssü koruyan tanklar, toplar ve ağır silahlar ATGM füzeleri ile vuruluyor.

Öncelikle üssü koruyan tanklar, toplar ve ağır silahlar ATGM füzeleri ile vuruluyor.

#7
Foto - Sonra korunmasız kalan üsse zırhlandırılmış bombalı araçla saldırı düzenleniyor.

Sonra korunmasız kalan üsse zırhlandırılmış bombalı araçla saldırı düzenleniyor.

#8
Foto - Bu şekilde...

Bu şekilde...

#9
Foto - Araç üsse girerek infilak ettiriliyor.

Araç üsse girerek infilak ettiriliyor.

#10
Foto - Ardından teröristler bombalı saldırı ile saldırılan ve şoka uğramış hedefe silahları ile saldırıyor.

Ardından teröristler bombalı saldırı ile saldırılan ve şoka uğramış hedefe silahları ile saldırıyor.

#11
Foto - Ancak DEAŞ’ın Akil Dağı’ndaki saldırısında Türk askeri uyguladığı taktik sayesinde hiç zayiat vermiyor.

Ancak DEAŞ’ın Akil Dağı’ndaki saldırısında Türk askeri uyguladığı taktik sayesinde hiç zayiat vermiyor.

#12
Foto - Askerlerimiz üssün girişini zırhlı araçla kapattığı için bombalı araç içeri giremeyerek üs girişinde infilak ediyor.

Askerlerimiz üssün girişini zırhlı araçla kapattığı için bombalı araç içeri giremeyerek üs girişinde infilak ediyor.

#13
Foto - Patlama örgütün propaganda videosunda böyle yaşanıyor...

Patlama örgütün propaganda videosunda böyle yaşanıyor...

#14
Foto - Patlamanın ardından DEAŞ’lı teröristler bütün askerlerin öldüğünü sanarak karakola baskına geliyor.

Patlamanın ardından DEAŞ’lı teröristler bütün askerlerin öldüğünü sanarak karakola baskına geliyor.

#15
Foto - 2. binanın içinde konuşlu bulunan Mehmetçik ise baskına gelen teröristleri tek tek avlayarak hepsini etkisiz hale getiriyor.

2. binanın içinde konuşlu bulunan Mehmetçik ise baskına gelen teröristleri tek tek avlayarak hepsini etkisiz hale getiriyor.

#16
Foto - Albayrak tepesini Türkiye’den almak için en başarılı taktiğini uygulayan terör örgütü, Türk askerinden unutamayacağı bir tokat yiyor.

Albayrak tepesini Türkiye’den almak için en başarılı taktiğini uygulayan terör örgütü, Türk askerinden unutamayacağı bir tokat yiyor.

#17
Foto - Fırat Kalkanı ve ardından düzenlenen Zeytin Dalı harekatlarıyla hem terör örgütü DEAŞ hem de terör örgütü YPG/PKK’ya ağır darbe vurularak Türkiye’ye yönelik hain planlar boşa çıkartılmış oldu.

Fırat Kalkanı ve ardından düzenlenen Zeytin Dalı harekatlarıyla hem terör örgütü DEAŞ hem de terör örgütü YPG/PKK’ya ağır darbe vurularak Türkiye’ye yönelik hain planlar boşa çıkartılmış oldu.

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