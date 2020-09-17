2020-09-17 13:44:45 Gün yüzüne çıkmamış olay… TSK'dan efsane taktik! Hepsi öldü
El Bab, Akil dağında 2017 yılında yaşanan DEAŞ saldırısının ve Türk askerinin uyguladığı efsane taktiğin detayları ortaya çıktı. Terör örgütü DEAŞ, 2016 yılında ABD’nin desteğiyle Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde terör devleti kurmak isteyen terör örgütü YPG/PKK’ya alan açmak için Türkiye’ye saldırılarına hız vermişti. Türkiye ise hem terör koridorunu parçalamak hem de terör örgütü DEAŞ’ı sınırlarımızdan kovmak için 2016 yılının ortasında Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlatmıştı.