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Türkiye’ye bir dönem ambargonun kralını uygulayan ülkeyle şimdi şov yapıyoruz: Birlikte “nükleer devrim”e imza atacağız Türk İHA’ları 4 kıtada hakimiyet kurdu: 15 ülke tercihini Türkiye’den yana kullandı 1 milyon yılda sadece 1 saniye sapma: Türkiye “atomik saat” ile kritik bir teknolojik eşiği daha aştı Uzmanlar “Sakın yapmayın” diyerek uyardı: Buzdolabına koyan en az 10 bin lira zarara giriyor Kılıçdaroğlu ile Özel arasında soğuk tokalaşma! Cenazede bari bir durun! Bir partinin iki genel başkanı olur mu? Haluk Levent’in sağ kolu itirafçı oldu! Öyle şeyler anlattı ki, ağızlar açık kaldı Devleti yok sayıp ‘Ahbap’ı parlatanlar HESAP VERECEK! Babala hesapları mercek altında “Ne olur bize de verin” demişlerdi! TUSAŞ’ın canavarı AKSUNGUR, o ülkede göreve başladı Faizsiz taksitle Togg fırsatı! Şartlar açıklandı
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Türkiye’ye bir dönem ambargonun kralını uygulayan ülkeyle şimdi şov yapıyoruz: Birlikte "nükleer devrim"e imza atacağız

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Türkiye’ye bir dönem ambargonun kralını uygulayan ülkeyle şimdi şov yapıyoruz: Birlikte “nükleer devrim”e imza atacağız

Türkiye'ye savunma sanayisi alanında uyguladığı İHA motoru ve elektro-optik kamera kısıtlamalarını Ocak 2024'te resmen kaldıran Kanada, dikkat çeken bir hamle yaptı.

#1
Foto - Türkiye’ye bir dönem ambargonun kralını uygulayan ülkeyle şimdi şov yapıyoruz: Birlikte "nükleer devrim"e imza atacağız

Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hedeflerine yönelik uluslararası iş birliklerine bir yenisi eklendi. Türk ve Kanadalı şirketler nükleer enerji ekosistemini güçlendirmek amacıyla iyi niyet anlaşması imzaladı. Türk nükleer teknoloji şirketi Nuclean ile Kanada merkezli yatırım şirketi Portland Holdings Investco Limited (Portland Holdings), Nükleer Sanayi Derneğinin katkısıyla imzalanan anlaşma kritik başlıkları içeriyor. Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil nükleer teknolojiler ve Küçük Modüler Reaktörler (SMR) odağındaki iyi niyet anlaşması, Türkiye'nin nükleer enerji ekosistemini güçlendirecek uzun vadeli işbirlikleri için stratejik çerçeve oluşturuyor.

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Foto - Türkiye’ye bir dönem ambargonun kralını uygulayan ülkeyle şimdi şov yapıyoruz: Birlikte "nükleer devrim"e imza atacağız

İmza törenine Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Portland Holdings Investco Limited Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Rogerio Tippe katıldı. Kanada'nın gelişmiş nükleer ekosistemi ile Türkiye'nin büyüyen nükleer enerji vizyonunu bir araya getiren işbirliği, insan kaynağının geliştirilmesi ve eğitim, teknoloji alanında işbirliği ve farkındalığın artırılması, sanayi katılımı, yerel tedarik zincirinin geliştirilmesi ile gerekli onaylar ve ileride imzalanacak anlaşmalara bağlı olmak kaydıyla potansiyel yatırım ve finansman fırsatlarına yönelik diyaloğu kapsayacak. Nuclean Yönetim Kurulu Üyesi Koray Tuncer anlaşmanın Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında yeni iş birliklerinin önünü açacağını belirterek, "Portland Holdings temiz enerji, ileri teknolojiler ve uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren Kanadalı özel bir yatırım ve iş grubu. Bu işbirliği sayesinde Türk sanayicileri; Kanada’nın gelişmiş nükleer ekosisteminde yer alan sanayi kuruluşları, üniversiteler, ulusal laboratuvarlar, kamu hizmeti şirketleri, mühendislik firmaları ve nükleer değer zincirindeki diğer paydaşlarına erişim sağlayabilecek." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Türkiye’ye bir dönem ambargonun kralını uygulayan ülkeyle şimdi şov yapıyoruz: Birlikte "nükleer devrim"e imza atacağız

Tuncer, Portland Holdings'in ileri nükleer sektörün gelişimine katkı sağlayacak ticari deneyimini, uluslararası ilişkilerini ve stratejik bakış açısını bu işbirliğine taşıyacağını vurgulayarak, "Nuclean olarak Portland Holdings ile birlikte bu yetkinlikleri, Türkiye’de SMR ve ileri nükleer teknolojilere yönelik fırsatlara ilişkin somut işbirliği alanlarını değerlendirmek ve ülkenin nükleer enerji ekosisteminin sürdürülebilir büyümesini desteklemek üzere çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu. Portland Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Michael Lee-Chin de dünya genelinde ülkelerin, enerji güvenliğini, sanayi rekabetçiliğini ve uzun vadeli ekonomik dayanıklılığını güçlendirecek uzman insan kaynağına ve güvenilir, düşük karbonlu enerji çözümlerine erişim arayışında olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Türkiye’ye bir dönem ambargonun kralını uygulayan ülkeyle şimdi şov yapıyoruz: Birlikte "nükleer devrim"e imza atacağız

"Türkiye, nükleer enerjinin uzun vadeli enerji güvenliği ve sanayi stratejisinin temel unsurlarından biri olacağını açıkça ortaya koydu. Portland Holdings olarak, Nuclean ve NIATR’ın desteğiyle Türkiye’nin bu hedefini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Eğitim olanakları, küresel işbirlikleri ve gelişmekte olan nükleer teknolojilere ilişkin bilgi birikimiyle Türkiye'nin nükleer ekosistemini güçlendirmeye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu işbirliğini güvenilir iş ortaklarını, uluslararası uzmanlığı ve nükleer inovasyonu bir araya getirerek Türkiye’nin nükleer enerji ekosisteminin gelişimine katkı sunacak önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

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