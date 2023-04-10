2023-04-10 10:23:10 Gün batımı manzarası mest etti
Kuşadası'nda gün batımı saniye saniye kaydedildi. Ortaya çıkan manzara ise görenleri mest etti.
Kuşadası'nda gün batımı saniye saniye kaydedildi. Ortaya çıkan manzara ise görenleri mest etti.
Aydın'ın Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu.
Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler deniz kıyısına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.
Kuşadası'nda gün batımında seyirlik görüntüler oluştu. İsmail Cem Barış ve dostluk meydanında bulunan el heykeli güneşin ufuk çizgisinde kayboluşu esnasında ortaya çıkan doğal kızıllık görenleri kendine hayran bıraktı.
Güneşin Güvercinada Kalesi'nin arkasından batmasıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kırmızıya boyanırken, güneşten yansıyan ışıklar sahilde görsel bir şölen oluşturdu.
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