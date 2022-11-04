Gümüşhanesporlu futbolcular organlarını bağışladı

Futbolun toplum üzerinde birleştirici bir gücü olduğunu ve bu nedenle organ bağışına dikkat çekmek için futbolcularla bir araya geldiklerini söyleyen Gümüşhane Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağışı Koordinatörü Neşe Öztürk, “Organ Bağışı Haftası kapsamında tüm Türkiye’de çalışmalar yürütüyoruz. Biz bilinçli bir toplum oluşturmaya çalışıyoruz, insanlara organ bağışı konusunda bilgiler vermek için. İnsanların yüzlerini en çok çevirdikleri yönlere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz sürekli. Bugün burada Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. organlarını bağışladı birçok sporcuyla protokol imzaladık. Spor yaptıkları için sağlığa yakın bir alan hem toplumla ilgili meselelere çok yakın bir alan ve onları takip eden taraftarlar ve kulüpler var insanlar üzerinde etkileri var, bütün bunları bir arada derlemek için buradayız” diye konuştu.