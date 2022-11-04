2022-11-04 16:43:59 Gümüşhanesporlu futbolcular organlarını bağışladı
TFF 3.Lig, 3. grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. futbolcuları ve yönetimi 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için organ bağışı ön protokolü imzaladı. Kulübün Tekke köyündeki tesislerinde gerçekleşen ön protokol törenine İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Alptekin Giresunlu, Gümüşhane Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağışı Koordinatörü Neşe Öztürk, Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. Başkanı Ertürk Yakut, yöneticiler ve futbolcular katıldı.