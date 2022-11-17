Gümüşhane'de heyecanlandıran keşif! Apar topar harekete geçildi... Bu bir ilk

Aynı zamanda bu mezarlık çok katmanlı bir mezarlık. Sadece Roma dönemi değil Bizans dönemine ve hatta Sasanilerin bu kenti 2.kez ele geçirdikleri dönem olan 607-608 yıllarına tarihlendirilen benzer bulgular da elde ettik. Sadece tek bir katmandan oluşmuyor ve mezarlık. Bu diplomatanın burada bulunuyor olması çok önemli. Roma İmparatorluk döneminde bir asker 25 yıl görev yapmak zorunda. Bu süre tamamlanınca bu belgeler kendilerine veriliyor” dedi.