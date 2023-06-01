2023-06-01 15:49:32 Gümüşhane, Tokat, Çorum, Zonguldak, Sivas, Yozgat ve Karabük’te yaşayanlar dikkat! Ölümlere neden oluyor
Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçe gibi açık alanlarda vakit geçirme sıklığının artması, kene vakalarını da tetiklemeye başladı. Bu konuyla ilgili Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Açıcı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Tanyel açıklamalarda bulundu. Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Açıcı, Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü en çok taşıyan kene türünün 'Hyalomma Marginatum' olduğunu belirterek KKKA virüsünü taşıyan bu kenenin en fazla Kelkit Havzası ve bu havzaya yakın kentlerde görüldüğüne dikkat çekti.