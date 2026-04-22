Gümüş çok sert düşebilir!
Gümüş çok sert düşebilir!

Gümüş 78-80 dolar aralığında yatay seyrederken, Commerzbank AG sert düşüş riskine dikkat çekti; banka, temel göstergelere göre fiyatın 40 dolar civarında olması gerektiğini belirtti.

Foto - Gümüş çok sert düşebilir!

Gümüş fiyatları son dönemde ons başına 78-80 dolar bandında denge arayışını sürdürürken, Commerzbank AG yatırımcıları olası sert geri çekilmelere karşı uyardı. Bankanın döviz ve emtia araştırma direktörü Thu Lan Nguyen, gümüşün “gerçeğe uygun değerinin” yaklaşık 40 dolar seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Foto - Gümüş çok sert düşebilir!

COMEX’te işlem gören gümüş fiyatları, geçen hafta cuma günü kısa süreliğine 83 doların üzerine çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesini test etti. Söz konusu yükseliş, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik açıklamaların ardından hız kazandı. Ancak Orta Doğu’daki tansiyonun yeniden yükselmesi ve enerji fiyatlarındaki artışla birlikte gümüş fiyatları yeniden 78 dolar seviyelerine çekildi.

Foto - Gümüş çok sert düşebilir!

Nguyen, gümüşün son dönemde altınla birlikte hareket etmesine rağmen, temel değerleme dinamiklerinden koptuğuna dikkat çekti. ABD’de reel faizler ve doların seyri gibi göstergelere dayanan modele göre, gümüşün olması gereken seviyenin yaklaşık 40 dolar civarında olduğunu belirtti.

Foto - Gümüş çok sert düşebilir!

Gümüşteki son yükselişin büyük ölçüde altın fiyatlarındaki artıştan beslendiğini vurgulayan Nguyen, “Son bir yılda jeopolitik gelişmeler altının yönünü belirledi, bu etki gecikmeli olarak gümüş fiyatlarına da yansıdı” değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Gümüş çok sert düşebilir!

Foto - Gümüş çok sert düşebilir!

