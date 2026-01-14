Grönland'a sahip olmanın ABD'ye maliyeti belli oldu!

Grönland'ın Sanayi, Ham Madde, Maden, Enerji, Kolluk Kuvvetleri ve Eşitlik Bakanı Naaja Nathanielsen de "Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok. Bu bizim amaçladığımız veya olmaya çalıştığımız bir şey değil. Biz sadece işbirliği için çalışıyoruz. Kendimizi Amerikalı olarak görmüyoruz ve Danimarka Krallığı'nın parçası olmaktan mutluyuz." demişti.