Grönland'a sahip olmanın ABD'ye maliyeti belli oldu!
AA Giriş Tarihi:

Grönland'a sahip olmanın ABD'ye maliyeti belli oldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sahip olma" söylemlerine defalarca konu olan Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın maliyetinin 700 milyar doları bulacağı belirtildi.

Foto - Grönland'a sahip olmanın ABD'ye maliyeti belli oldu!

ABD’de yayın yapan NBC News'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen 3 kaynak, Trump'ın Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ülkesinin ele geçirmesi gerektiğini savunduğu Grönland'ın maliyetini değerlendirdi.

Washington'ın Grönland'ı olası "satın alma girişiminde" 700 milyar dolar kadar ödeme yapmak zorunda kalabileceğini öne süren kaynaklar, bu tahmini meblağın akademisyenler ve eski ABD'li yetkililer tarafından oluşturulduğunu aktardı.

ABD'li bir kaynak, iki ülke arasındaki mevcut anlaşma uyarınca ABD'nin Grönland'a daha fazla birlik sevk edebileceğini, askeri ve güvenlik kapasitelerini genişletebileceğini öne sürdü.

Söz konusu bedelin, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 901 milyar dolar olarak açıkladığı yıllık savunma bütçesinin yarısından fazlasını aştığı belirtiliyor.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland'ın, Danimarka Krallığı'nın bir parçası olduğunu ve satılık olmadıklarını söylemişti.

Grönland'ın Sanayi, Ham Madde, Maden, Enerji, Kolluk Kuvvetleri ve Eşitlik Bakanı Naaja Nathanielsen de "Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok. Bu bizim amaçladığımız veya olmaya çalıştığımız bir şey değil. Biz sadece işbirliği için çalışıyoruz. Kendimizi Amerikalı olarak görmüyoruz ve Danimarka Krallığı'nın parçası olmaktan mutluyuz." demişti.

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

