Gripte kritik belirtiler... Bu 5 hastalığı olanlar dikkat! Hayati risk oluşturabilir! Kimler grip aşısı yaptırmalı? Grip aşısı ile ilgili merak edilenler

“65 YAŞ VE ÜSTÜ KİŞİLERİN MUTLAKA GRİP AŞISI OLMALI” Öncelikli olarak 65 yaş ve üstü kişilerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Korkmaz, “KOAH, bronşektazi, astım, kalp ve damar hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar, organ veya doku nakli olmuş, kanser tanısı olan veya altta yatan çeşitli hastalıkları nedeniyle bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar, şeker hastalığı, böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar, hemoglobinopati tanısı olanlar, huzur evlerinde kalanlar, obezitesi olanlar, grip açısından riskli kişilerle yaşayanlar, sağlık personelleri, gebeler, güvenlik, itfaiye gibi toplum hizmetinde çalışanlar grip açısından aşılanmalıdır. Grip aşısının ekim ve kasım aylarında yapılması önerilmektedir. Aşılanmayanlar ise mart ayının sonuna kadar aşı yaptırabilirler” dedi. “AŞI ZATÜRREDE DE KORUYUCU OLUYOR” Griple birlikte aşılanma ile koruma sağlanabilecek diğer bir hastalığın zatürre olduğunu ifade eden Doç. Dr. Korkmaz, “Erişkinlerde zatürrenin en sık nedeni “Streptococcus pneumoniae” adı verilen bir bakteridir. Bu bakteri üst solunum yolu gibi basit enfeksiyonlara yol açabileceği gibi ağır seyrettiği takdirde zatürre, kalp kapakçık enfeksiyonu, eklem enfeksiyonu, beyin-karın zarı enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Bu nedenle 65 yaş üstü kişilerin, KOAH, astım, diyabet, kronik kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, kanser gibi eşlik eden hastalığı olanların mutlaka zatürre aşısı olması gerekmektedir. Ülkemizde iki tip zatürre aşısının bulunuyor. Bu aşıların her ikisi de bu bakteri nedeniyle oluşan beyin zarı iltihabı -menenjit- ve bakterinin kana karışması -bakteriyemi- gibi durumlara karşı da koruyucu özellik gösterir. Bu iki tip aşının da bağışıklığı baskılanmış bireylerde 8 hafta arayla, diğerlerinde ise 1 yıl arayla yapılması önerilmektedir” diye konuştu.